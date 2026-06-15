Logomon Terassikesän tähtikattaus valloittaa Turun loppukesän ensi viikolla
22.7.2026 15:36:00 EEST | Sunborn Live | Tiedote
Katkeamattomasti jo seitsemättä vuotta peräkkäin järjestettävä Turun kesän kohokohta Logomon Terassikesä alkaa keskiviikkona 29.7.2026. Kuudentoistan tapahtumapäivän ohjelmisto sisältää monipuolisesti niin ikärajattomia keikkailtoja, kansainvälisiä legendoja, ainutlaatuisia erikoiskeikkoja kuin eri genrejen suosituimpia kotimaisia artisteja.
Ensimmäinen Terassikesä-viikko käynnistyy keskiviikkona 29.7. keinuttavin reggaerytmien, kun jamaikalainen Bob Marleyn taustayhtyeenä tunnettu The Wailers palaa Suomeen vuosikymmenen tauon jälkeen. Torstaina 30.7. koetaan kotimaisen punk rockin kovatasoinen kattaus, kun hc-punk legenda Endstand soittaa ensimmäisen paluun jälkeisen Turun keikkansa Nyrkkitappelun ja Aino & Hajonneet -yhtyeiden kanssa. Perjantaina 31.7. on luvassa raskaan musiikin kärki-iltamat, kun Mokoma ja 30 vuotista uraansa juhlistava Viikate saapuvat Terassikesään. Ensimmäinen keikkaviikko huipentuu suomirockin parhaiden livebändien äärelle paluun lavoille tehneen Maija Vilkkumaan sekä Tiisun keikkojen myötä.
Toisen Logomon Terassikesä-viikon aloittaa kesän yksi odotetuimmista keikoista, kun pitkän tauon jälkeen lavalla nähdään uuttakin musiikkia viime aikoina julkaissut ikoninen ruotsalaisyhtye The Ark. Illan avaa yksi tämän hetken kiinnostavimmista suomalaisista rock-vientinimistä, Us. Helsinkiläisnelikko on rakentanut uraansa määrätietoisesti Suomen rajojen ulkopuolella ja esiintynyt mm. Glastonburyssa, Japanin Fuji Rockissa sekä loppuunmyydyillä brittiklubeilla. Keskiviikkona 5.8. juhlitaan hyvin voivaa suomi-indien tilaa, kun lähes poikkeuksetta klubikeikkansa Turussa loppuunmyyvä Arppa yhdistää voimansa Nössö Novan kanssa. Torstaina 6.8. on luvassa yhteislaulua ja taidokasta lava-akrobatiaa Olavi Uusivirran keikan merkeissä. Perjantaina 7.8. Suomen suosituimpiin artisteihin lukeutuva Jenni Vartiainen soittaa kesän ainoan Turun keikkansa. Viikko päättyy ikärajattomalla keikalla norjalaisen miljoonia striimejä keränneen pop-sensaatio Marcus & Martinuksen tahdissa.
Kolmannen Terassikesä-viikon avaa ensimmäistä kertaa Turussa omalla ikärajattomalla keikallaan esiintyvä pop-tähti Mirella. Torstaina 13.8. vietetään Turun taiteiden yötä, jonka itseoikeutettuna tähtihetkenä Logomon Terassikesässä koetaan ensimmäistä kertaa sitten Ruisrockin 2014 keikan Pepe Willbergin ja Saimaan yhteisesiintyminen - luvassa on kokonaisuudessaan läpi soitettava yhteisalbumi “Pepe & Saimaa”. Perjantaina 14.8. J. Karjalainen saapuu upeine kappaleineen lähes perinteiselle vuosittaiselle Logomon Terassikesä-keikalleen. Lauantaina 15.8. lavalla nähdään Turun seudulla ainutkertainen Linda Lampeniuksen ja Pete Parkkosen yhteisesiintyminen.
Logomon Terassikesän päätösviikko on täynnä kotimaisia suursuosikkeja. Torstaina 20.8. lavan jakavat uuden albuminsa keväällä julkaissut Ismo Alanko sekä tuoreimmalla Vain Elämää -kaudella hurmannut Jonna Tervomaa. Perjantaina 21.8. juhlitaan ainutlaatuisen Lordi-yhtyeen Arockalypse-menestysalbumin virallista 20-vuotisjuhlakeikkaa Suomen osalta. Logomon Terassikesän vuosimallia 2026 päättää lauantaina 22.8. Suomen kansainvälisesti menestyneimpiin artisteihin lukeutuva Amorphis sekä illan avaava Marko Hietala sooloyhtyeensä kanssa.
Logomon Terassikesän keikkojen kapasiteetti on rajallinen ja osa keikoista on vaarassa myydä ennakkoon loppuun. Kaikille keikoille pääsyn sisältävä kausikortti on loppuunmyyty. Voit täydentää keikkaillan varaamalle ennakkoon TableOnlinestä pyödän Logomon Teatron napolaistyyliseen pizzeriaan. Lippukaupan yhteydessä on myynnissä lisäksi herkullinen jaettava “girl dinner” tapas-annos. Terassialueelta löytyy myös monipuolisten baarimyyntipisteiden lisäksi ruokamyyntiä tuunattujen ranskisten muodossa. Liput ja lisätiedot: www.logomo.fi/terassikesa
LOGOMON TERASSIKESÄ 2026:
KE 29.7.2026 THE WAILERS (JAM) - 50 Years Of Positive Vibrations
TO 30.7.2026 ENDSTAND, NYRKKITAPPELU, AINO & HAJONNEET
PE 31.7.2026 MOKOMA, VIIKATE 30V.
LA 1.8.2026 MAIJA VILKKUMAA, TIISU
TI 4.8.2026 THE ARK (SE) + support: US
KE 5.8.2026 ARPPA, NÖSSÖ NOVA
TO 6.8.2026 OLAVI UUSIVIRTA
PE 7.8.2026 JENNI VARTIAINEN
LA 8.8.2026 MARCUS & MARTINUS (NO) – “The Room Tour” (ikärajaton)
KE 12.8.2026 MIRELLA (ikärajaton)
TO 13.8.2026 PEPE & SAIMAA (Turun taiteiden yö)
PE 14.8.2026 J. KARJALAINEN
LA 15.8.2026 LINDA LAMPENIUS x PETE PARKKONEN
TO 20.8.2026 ISMO ALANKO, JONNA TERVOMAA
PE 21.8.2026 LORDI – THE AROCKALYPSE 20th Anniversary show + special guest: Rabbit Cult
LA 22.8.2026 AMORPHIS, MARKO HIETALA
Yhteyshenkilöt
Eveliina SalminenHead of Sales & Marketing, Sunborn LivePuh:+358405245531eveliina.salminen@sunbornlive.fi
Pietu Sepponen / HaastattelupyynnötPromoottoriSunborn LivePuh:0445566113pietu.sepponen@sunbornlive.fi
Kuvat
Linkit
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Sunborn Live
Kesärauha rikkoi kävijäennätyksensä: yhteensä 24 000 ihmistä kerääntyi viikonloppuna juhlimaan Turun Linnanpuistoon Kesärauhalle jo tunnusomaiseksi muodostuneessa lempeän yhteisöllisessä tunnelmassa15.6.2026 12:22:26 EEST | Tiedote
Turun Linnanpuistossa 12.–14.6.2026 juhlittu indie- ja vaihtoehtomusiikin festivaali Kesärauha teki odotetun kävijäennätyksen. Koko kevään ajan vauhdikkaana käynyt lipunmyynti huipentui loppuunmyytyyn lauantaihin, jolloin Avaimen Punainen tiili 25 v-juhlakeikalla Linnanpuisto täyttyi 9 500 ihmisestä.
Ennätyslipunmyyntiin yltänyt Kesärauha näyttää, miltä uuden sukupolven suomalaisfestivaali tuntuu29.5.2026 17:51:38 EEST | Tiedote
Mediassa on uutisoitu viime vuosina paljon tapahtumien wc-kaaoksista, lipunmyynnin haasteista ja kansainvälisten artistien puutteesta. Turussa järjestettävä Kesärauha kulkee kuitenkin vastavirtaan: se on loppunmyydessäänkin saanut kehuja väljyydestään, festivaali on jo kaksi viikkoa ennen tapahtumaa myynyt enemmän 3 päivän lippuja kuin viime vuonna yhteensä, ja sillä on ennätysmäärä kansainvälisiä artisteja ohjelmistossaan (14 kpl). Kuvaavaa on se, että jos Kesärauhan portit avattaisiin tänään, olisi alueella perjantaina ja lauantaina jo nyt reilusti edellisvuotta enemmän festivaalikävijöitä. Kesärauhan mukaan menestyksen taustalla ei ole yksi artistikiinnitys, vaan kokonaisuus, jossa festivaalikokemus rakennetaan kävijän näkökulmasta alusta loppuun. “Ihmiset eivät enää hae festivaaleilta pelkästään keikkoja. Halutaan oikeaa tunnelmaa, yhteisöllisyyttä, estetiikkaa ja sitä, että tapahtuma tuntuu omalta. Kesärauha on rakennettu juuri siitä ajatuksesta, että 72 artistin ohjelmasta huolim
Bob Marleyn legendaarinen taustayhtye The Wailers saapuu Logomon Terassikesän avajaisillan tähdeksi 29.7.2026 - kesän ohjelmiston kaikki keikkapäivät ovat selvillä8.5.2026 12:00:00 EEST | Tiedote
Turku on ensi kesänä yksi Suomen vetovoimaisimmista kesäkaupungeista, kun lukuisten festivaalien lisäksi Logomon Terassikesä lyö pöytään valmiin keikkakattauksen, joka on kansainvälisiä tähtiä pullollaan.
Suomen Turku julisti kesärauhan - tuhannet peace-merkit nousivat ilmaan Turun Vartiovuorella1.5.2026 18:41:57 EEST | Tiedote
Jo toistamiseen livenä julistettu kesärauha kannustaa jokaista kohtelemaan toisia yhdenvertaisesti tulevana kesänä. Lämpimän kesäisellä vappupiknikillä julistuksen lausui yksityiskokki ja Vuoden turkulainen 2025 Aram Behbodi. Kesärauha-festivaalia juhlitaan Turun Linnanpuistossa 12.–14.6.2026.
TURKU SAA UUDEN KAKSIPÄIVÄISEN PIKKUJOULUFESTIVAALIN – THE PIKKUJOULUT TUO LOGOMON LAVALLE VESTERISEN YHTYEINEEN, KOMIAT, PETE PARKKOSEN, MAIJA VILKKUMAAN JA MINTUN 4.–5.12.202630.4.2026 10:27:08 EEST | Tiedote
Sunborn Live on järjestänyt jo useiden vuosien ajan Turun seudun suurimpia loppuunmyytyjä pikkujoulutapahtumia Logomossa.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme