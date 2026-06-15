Logomon Terassikesän tähtikattaus valloittaa Turun loppukesän ensi viikolla

Ensimmäinen Terassikesä-viikko käynnistyy keskiviikkona 29.7. keinuttavin reggaerytmien, kun jamaikalainen Bob Marleyn taustayhtyeenä tunnettu The Wailers palaa Suomeen vuosikymmenen tauon jälkeen. Torstaina 30.7. koetaan kotimaisen punk rockin kovatasoinen kattaus, kun hc-punk legenda Endstand soittaa ensimmäisen paluun jälkeisen Turun keikkansa Nyrkkitappelun ja Aino & Hajonneet -yhtyeiden kanssa. Perjantaina 31.7. on luvassa raskaan musiikin kärki-iltamat, kun Mokoma ja 30 vuotista uraansa juhlistava Viikate saapuvat Terassikesään. Ensimmäinen keikkaviikko huipentuu suomirockin parhaiden livebändien äärelle paluun lavoille tehneen Maija Vilkkumaan sekä Tiisun keikkojen myötä.

Toisen Logomon Terassikesä-viikon aloittaa kesän yksi odotetuimmista keikoista, kun pitkän tauon jälkeen lavalla nähdään uuttakin musiikkia viime aikoina julkaissut ikoninen ruotsalaisyhtye The Ark. Illan avaa yksi tämän hetken kiinnostavimmista suomalaisista rock-vientinimistä, Us. Helsinkiläisnelikko on rakentanut uraansa määrätietoisesti Suomen rajojen ulkopuolella ja esiintynyt mm. Glastonburyssa, Japanin Fuji Rockissa sekä loppuunmyydyillä brittiklubeilla. Keskiviikkona 5.8. juhlitaan hyvin voivaa suomi-indien tilaa, kun lähes poikkeuksetta klubikeikkansa Turussa loppuunmyyvä Arppa yhdistää voimansa Nössö Novan kanssa. Torstaina 6.8. on luvassa yhteislaulua ja taidokasta lava-akrobatiaa Olavi Uusivirran keikan merkeissä. Perjantaina 7.8. Suomen suosituimpiin artisteihin lukeutuva Jenni Vartiainen soittaa kesän ainoan Turun keikkansa. Viikko päättyy ikärajattomalla keikalla norjalaisen miljoonia striimejä keränneen pop-sensaatio Marcus & Martinuksen tahdissa.

Kolmannen Terassikesä-viikon avaa ensimmäistä kertaa Turussa omalla ikärajattomalla keikallaan esiintyvä pop-tähti Mirella. Torstaina 13.8. vietetään Turun taiteiden yötä, jonka itseoikeutettuna tähtihetkenä Logomon Terassikesässä koetaan ensimmäistä kertaa sitten Ruisrockin 2014 keikan Pepe Willbergin ja Saimaan yhteisesiintyminen - luvassa on kokonaisuudessaan läpi soitettava yhteisalbumi “Pepe & Saimaa”. Perjantaina 14.8. J. Karjalainen saapuu upeine kappaleineen lähes perinteiselle vuosittaiselle Logomon Terassikesä-keikalleen. Lauantaina 15.8. lavalla nähdään Turun seudulla ainutkertainen Linda Lampeniuksen ja Pete Parkkosen yhteisesiintyminen.

Logomon Terassikesän päätösviikko on täynnä kotimaisia suursuosikkeja. Torstaina 20.8. lavan jakavat uuden albuminsa keväällä julkaissut Ismo Alanko sekä tuoreimmalla Vain Elämää -kaudella hurmannut Jonna Tervomaa. Perjantaina 21.8. juhlitaan ainutlaatuisen Lordi-yhtyeen Arockalypse-menestysalbumin virallista 20-vuotisjuhlakeikkaa Suomen osalta. Logomon Terassikesän vuosimallia 2026 päättää lauantaina 22.8. Suomen kansainvälisesti menestyneimpiin artisteihin lukeutuva Amorphis sekä illan avaava Marko Hietala sooloyhtyeensä kanssa.

Logomon Terassikesän keikkojen kapasiteetti on rajallinen ja osa keikoista on vaarassa myydä ennakkoon loppuun. Kaikille keikoille pääsyn sisältävä kausikortti on loppuunmyyty. Voit täydentää keikkaillan varaamalle ennakkoon TableOnlinestä pyödän Logomon Teatron napolaistyyliseen pizzeriaan. Lippukaupan yhteydessä on myynnissä lisäksi herkullinen jaettava “girl dinner” tapas-annos. Terassialueelta löytyy myös monipuolisten baarimyyntipisteiden lisäksi ruokamyyntiä tuunattujen ranskisten muodossa. Liput ja lisätiedot: www.logomo.fi/terassikesa

LOGOMON TERASSIKESÄ 2026:

KE 29.7.2026 THE WAILERS (JAM) - 50 Years Of Positive Vibrations

TO 30.7.2026 ENDSTAND, NYRKKITAPPELU, AINO & HAJONNEET

PE 31.7.2026 MOKOMA, VIIKATE 30V.

LA 1.8.2026 MAIJA VILKKUMAA, TIISU

TI 4.8.2026 THE ARK (SE) + support: US

KE 5.8.2026 ARPPA, NÖSSÖ NOVA

TO 6.8.2026 OLAVI UUSIVIRTA

PE 7.8.2026 JENNI VARTIAINEN

LA 8.8.2026 MARCUS & MARTINUS (NO) – “The Room Tour” (ikärajaton)

KE 12.8.2026 MIRELLA (ikärajaton)

TO 13.8.2026 PEPE & SAIMAA (Turun taiteiden yö)

PE 14.8.2026 J. KARJALAINEN

LA 15.8.2026 LINDA LAMPENIUS x PETE PARKKONEN

TO 20.8.2026 ISMO ALANKO, JONNA TERVOMAA

PE 21.8.2026 LORDI – THE AROCKALYPSE 20th Anniversary show + special guest: Rabbit Cult

LA 22.8.2026 AMORPHIS, MARKO HIETALA