Uusi oikeusministeriöhuijaus uhkaa ulosotolla
23.7.2026 07:30:00 EEST | Suomen Telemarkkinointiliitto ry | Tiedote
Kilpi-sovelluksen tietokantaan on ilmoitettu runsaasti Suomi.fi-viestejä jäljitteleviä huijaussähköposteja. Uusimmassa versiossa lähettäjäksi väitetään oikeusministeriötä ja aiheeksi ulosottoviranomaisen asiakirjoja. Kilpi-sovelluksen havainnoissa näkyy samaan aikaan myös Klarna- ja DHL-huijauksia sekä vilkastunutta huijaussoittoliikennettä ulkomailta.
Suomen Telemarkkinointiliitto ry:n kehittämän Kilpi-sovelluksen tietokannassa korostuu tällä hetkellä oikeusministeriön nimissä lähetettävä huijaus. Sähköpostissa kerrotaan vastaanottajalla olevan lukematta jäänyt Suomi.fi-viesti, joka on saapunut 11.6.2026. Lähettäjäksi on merkitty ”Oikeusministeriö, ulosottoviranomaisen asiakirjat”.
Viestissä vastaanottajaa kehotetaan lukemaan verotuspäätöksensä kirjautumalla Suomi.fi-palveluun. Sisältö jäljittelee viranomaisviestintää, mutta siinä on myös epäjohdonmukaisuus: ulosottoa koskevan lähettäjätiedon jälkeen puhutaan verotuspäätöksestä.
Huijaus paljastuu lisäksi viestin yläosan pienestä englanninkielisestä tekstistä, jossa vastaanottajaa ohjataan tarkastelemaan ja maksamaan lasku xonet.fi-sivustolla. Mobiilissa teksti näkyy suhteellisen selvästi, mutta tietokoneella se on niin pienellä, että se voi näyttää lähes viivalta. Kilpi-sovellukseen ilmoitettujen tapausten perusteella vastaavia Suomi.fi-viestejä on liikkeellä runsaasti.
Viranomaisen nimi tekee viestistä helposti kiireelliseltä tuntuvan. Ulosottoon, verotukseen tai lukemattomaan viranomaisviestiin viittaava aihe voi saada vastaanottajan toimimaan ennen kuin hän ehtii tarkistaa viestin yksityiskohtia. Viestissä näkyvään osoitteeseen ei kuitenkaan pidä luottaa sellaisenaan, sillä linkin teksti ja todellinen kohde voivat olla eri osoitteita. Suomi.fi- ja muut viralliset viestit tulee siis tarkistaa avaamalla palvelun virallinen sovellus tai kirjoittamalla palvelun osoite itse selaimeen.
“Huijausviestit kehittyvät jatkuvasti, ja kohta tällaisia huijauksen paljastavia yksityiskohtia on yhä vähemmän. Siksi viestiä ei pidä arvioida vain ulkoasun perusteella, vaan kirjautuminen kannattaa tehdä aina itse avatun virallisen sovelluksen tai verkkosivun kautta”, sanoo Suomen Telemarkkinointiliitto ry:n perustaja Arto Isokoski.
Klarna- ja DHL-huijauksia liikkeellä
Kilpi-sovelluksen tietokannassa näkyy myös Klarna-huijauksia sekä DHL:n nimissä lähetettyjä viestejä. DHL-viestissä väitetään Amazon-lähetyksen saapuvan saman päivän aikana ja vastaanottajalle tarjotaan useita toimitusvaihtoehtoja, kuten noutopaikan vaihtamista tai toimitusta naapurille. Linkeillä pyritään ohjaamaan vastaanottaja pois aidosta palvelusta.
Klarnan nimissä lähetettyjen huijausviestien sisältö vaihtelee, joten odottamaton maksua, tilausta tai kirjautumista koskeva yhteydenotto kannattaa tarkistaa suoraan Klarnan omilta sivuilta.
Ulkomailta tulevissa huijaussoitoissa viimeisimpien tiedotteiden maaluetteloihin verrattuna uusia lähtömaita ovat Intia (+91), Kiina (+86), Thaimaa (+66), Australia (+61), Meksiko (+52), Puola (+48), Portugali (+351) ja Tšekki (+420).
Lisäksi Kilpi-sovellukseen on ilmoitettu soittoja Norjan (+47), Ruotsin (+46), Ison-Britannian (+44), Tanskan (+45), Italian (+39), Maltan (+356), Belgian (+32), Alankomaiden (+31), Sveitsin (+41), Irlannin (+353) ja Marokon (+212) suuntanumeroista. Erityisen paljon uusia numeroita on havaittu Norjan, Ruotsin, Ison-Britannian ja Alankomaiden suuntanumeroilla.
Myös häiritsevät yhteydenotot ovat lisääntyneet. Kilpi-sovelluksen käyttäjät ovat ilmoittaneet verkkokasinomainonnasta, puhelimitse tehdyistä lainatarjouksista sekä puhelinmyynnistä. Puhelinmyyntiä on tullut jälleen runsaasti erityisesti 093150-alkuisista numeroista.
Epäilyttävän puhelinnumeron tai sähköpostiosoitteen voi tarkistaa maksutta Telemarkkinointikiellon hakupalvelussa osoitteessa www.telemarkkinointikielto.fi.
Suomen Telemarkkinointiliitto ry:n kehittämä Kilpi-sovellus suojaa käyttäjiä huijauspuheluilta, -tekstiviesteiltä, -sähköposteilta sekä muulta roskapostilta. Kilven jatkuvasti päivittyvä tietokanta perustuu käyttäjien ilmoituksiin ja tarkistettuihin havaintoihin, joiden avulla uudet huijausyritykset voidaan tunnistaa nopeasti. Kilpi on ladattavissa Google Playstä ja App Storesta.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Arto IsokoskiSuomen Telemarkkinointiliitto ry PuheenjohtajaPuh:0447301607arto.isokoski@stml.fi
Linkit
Lisätietoja Suomen Telemarkkinointiliitto ry:stä
Suomen Telemarkkinointiliitto ry on kehittänyt Kilpi-sovelluksen, joka estää ei-toivotut yhteydenotot.
Kilpi on älypuhelimiin ladattava sovellus, joka tunnistaa huijauspuhelut, tekstiviestit ja sähköpostit. Tämä tarkoittaa, että huijaus- ja puhelinmyyntipuhelut eivät enää edes hälytä puhelimessa. Lisäksi sovellus tunnistaa automaattisesti haitallisia linkkejä sisältävät huijaustekstiviestit ja spämmisähköpostit jo ennen niiden lukemista. Kilpi suojaa tehokkaasti myös tietojen ja tunnusten kalastelulta.
Sovellus perustuu dataan, jota ylläpidetään jatkuvasti. Kilpi-sovelluksen avulla voi nauttia huijausvapaasta ja puhelinmyynnittömästä puhelinajasta. Kilven voi ladata Google Play- ja ja App Store -sovelluskaupoista. Kilpeä on ladattu jo yli 150 000 kertaa. Kilpi tarjoaa sekä ilmaisen version että edistyneempiä ominaisuuksia sisältävän Premium-version.
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