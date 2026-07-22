Pelastakaa Lapset: Israelin joukot ovat surmanneet heinäkuussa ainakin 19 palestiinalaislasta

23.7.2026 05:05:00 EEST | Pelastakaa Lapset ry | Tiedote

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Israelin joukot ovat surmanneet miehitetyllä Palestiinalaisalueella heinäkuun aikana ainakin 19 palestiinalaislasta, kertoo Pelastakaa Lapset. Tämän viikon tiistaina Gazassa kuoli järjestön mukaan neljä lasta. Iskut ovat jatkuneet alueella lähes päivittäin tulitauosta huolimatta.

Lapset kulkevat tuhoutuneilla kaduilla Khan Younisissa Gazassa.
Lapset kulkevat tuhoutuneilla kaduilla Khan Younisissa Gazassa. Sacha Myers / Pelastakaa Lapset

Pelastakaa Lapset kertoo, että tämän viikon tiistaina (21.7.2026) Israelin joukkojen tekemä drooni-isku sytytti asuinrakennuksen tuleen Gazan kaupungin eteläpuolella. Iskussa kuoli järjestön mukaan neljä lasta ja heidän vanhempansa.  

Keskimäärin yksi lapsi on kuollut miehitetyllä Palestiinalaisalueella joka päivä heinäkuun aikana. 

Lauantaina viisihenkinen perhe sai järjestön mukaan surmansa, kun israelilainen hävittäjä iski heidän asuntoonsa Gazassa. Vain yksi perheen lapsista selvisi iskusta. Viime viikolla kuusivuotias tyttö kuoli ja hänen vanhempansa sekä nelivuotias veljensä loukkaantuivat, kun israelilainen helikopteri iski asuinrakennukseen Deir al-Balahissa Gazan keskiosassa. 

Myös Länsirannalla lapset ovat joutuneet väkivallan uhreiksi. Surmansa saaneiden lasten lisäksi monet muut lapset ovat kärsineet vakavista ja pitkäkestoisista vammoista. Osa lapsista on jäänyt orvoiksi, kertoo Pelastakaa Lapset. 

”Alle kuukausi sitten YK:n tutkintakomissio totesi, että Israelin viranomaiset ja turvallisuusjoukot ovat tarkoituksellisesti kohdistaneet toimia palestiinalaislapsiin. Silti lapsia tapetaan edelleen. Kansainvälistä oikeutta ei voida soveltaa valikoivasti. Jos se ei suojele palestiinalaislapsia, se ei täytä sitä tarkoitusta, jota varten se on olemassa”, sanoo Pelastakaa Lasten aluejohtaja Ahmad Alhendawi

Pelastakaa Lapset vaatii, että nykyinen tulitauko muutetaan välittömästi pysyväksi aselevoksi. Järjestö vaatii myös riippumatonta tutkintaa lapsiin kohdistuneista rikoksista ja syyllisten saattamista vastuuseen. 

Lisätiedot:  

Pelastakaa Lapset on työskennellyt miehitetyllä Palestiinalaisalueella vuodesta 1953 ja ollut alueella pysyvästi läsnä vuodesta 1973 lähtien. Työskentelemme yhteistyökumppaneidemme kanssa tarjotaksemme laadukasta koulutusta, suojelua lapsille, tukea varhaislapsuuden kehitykseen sekä työllistymismahdollisuuksia nuorille. 

Jatkuvista pääsyrajoituksista, toistuvista pakkosiirroista ja heikkenevästä humanitaarisesta tilanteesta huolimatta Pelastakaa Lapset on jatkanut elintärkeää avustustyötään miehitetyllä Palestiinalaisalueella. Gazassa olemme laajentaneet oppimistiloja, vahvistaneet vesi-, sanitaatio- ja terveyspalveluita sekä tukeneet perheitä käteisavustuksilla. Länsirannalla tuemme lasten ja heidän huoltajiensa mielenterveyttä ja psykososiaalista hyvinvointia, lasten pääsyä turvalliseen ja osallistavaan koulutukseen sekä perheitä käteisavustuksilla. 

Haastattelupyynnöt:  

Ahmad Alhendawi, Pelastakaa Lasten Lähi-idän, Pohjois-Afrikan ja Itä-Euroopan aluejohtaja, Ahmad.abuhamad@savethechildren.org  

Yhteyshenkilö työajan ulkopuolella (BST): media@savethechildren.org.uk / +44(0)7831 650409  

Avainsanat

lapsetkonfliktigaza

Yhteyshenkilöt

Pelastakaa Lapset ry

Pelastakaa Lapset on maailman johtava sitoutumaton lapsijärjestö ja lastensuojelun ammattilainen. Turvaamme jokaisen lapsen oikeuden elämään, suojeluun, oppimiseen ja osallisuuteen Suomessa ja maailmalla. Meillä on yli sadan vuoden kokemus lapsen oikeuksien edistämisestä. Tuomme lapset ja aikuiset yhteen rakentamaan pysyvästi parempaa tulevaisuutta. Koska lasten tulevaisuus alkaa nyt. 

pelastakaalapset.fi 

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