Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde

Pohde laajentaa Omaishoidon keskuksen puhelinaikaa

23.7.2026 09:14:33 EEST | Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde | Tiedote

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Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde laajentaa Omaishoidon keskuksen puhelinpalvelun palveluaikoja. Tähän asti puhelinpalvelu on ollut auki kaksi tuntia aamupäivällä, mutta 3. elokuuta 2026 lähtien palvelua saa myös kello 12–14.

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde laajentaa Omaishoidon keskuksen puhelinpalvelun palveluaikoja. Maanantaista 3. elokuuta 2026 lähtien Omaishoidon keskuksen puhelinpalvelu palvelee asiakkaita maanantaista perjantaihin kello 9.00–11.00 ja kello 12.00–14.00. Puhelinpalvelun puhelinnumero on 08 669 2045.

Omaishoidon keskus palvelee kaikenikäisiä omaishoidon asiakkaita sekä omaishoitoa hakevia asiakkaita. Se ohjaa ja neuvoo asiakkaita omaishoitoon liittyvissä asioissa sekä omaishoidon aikana että sen päättymisen jälkeen. Omaishoidon keskus opastaa asiakkaita Oima-verkkopalvelun käyttämisessä ja auttaa omaishoitajan vapaapäivien käytön seuraamisessa. Asiakas voi myös ilmoittaa Omaishoidon keskukselle toteutuneet vapaapäivänsä, jolloin se kirjaa ne Oima-palveluun asiakkaan puolesta.

Voit ottaa yhteyttä myös sähköpostitse

Vaihtoehtoisesti asiakas voi lähettää kysymyksensä sähköpostitse. Sähköpostilla voi asiakas voi ilmoittaa myös toteutuneet vapaapäivänsä, jos hän ei käytä Oima-verkkopalvelua.

Sähköpostiosoite on omaishoidonkeskus@pohde.fi. Jos viesti sisältää henkilötietoja, se täytyy lähettää turvasähköpostina. Lähetä turvasähköpostia Pohteelle seuraavan ohjeen mukaan:

  1. Siirry osoitteeseen turvaposti.pohde.fi.
  2. Kirjoita oma sähköpostiosoitteesi tekstikenttään.
  3. Paina Jatka.
  4. Paina Rekisteröidy.
  5. Saat sähköpostiisi viestin, jonka sisältämän linkin kautta voit lähettää turvasähköpostin haluamaasi Pohteen sähköpostiosoitteeseen.

Lue lisää omaishoidosta

Lue lisää omaishoidosta Pohde.fi:n sivulla Omaishoito.

Avainsanat

pohjois-pohjanmaahyvinvointialueomaishoitoasiakaspalvelu

Yhteyshenkilöt

Katri YlitaloVastuuyksikköpäällikköIkäihmisten asiakasohjausyksikkö, Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde

Tavoitettavissa 31. heinäkuuta 2026 asti.

Puh:050 374 9783katri.ylitalo@pohde.fi

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde vastaa yli 415 000 asukkaan hyvinvoinnista, terveydestä ja turvallisuudesta 1.1.2023 alkaen. Työllistämme noin 18 500 sosiaali- ja terveysalan sekä pelastustoimen osaajaa. Yhdessä tarjoamme Pohjois-Pohjanmaan ihmisille tukea elämään ja apua terveyteen tai hätään aiempaa paremmin. Toimimme vaikuttavasti ja uusin tavoin – samalla henkilöstöömme panostaen.

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