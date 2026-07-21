Pia Lohikoski: Caruna on kallis oppitunti – kriittinen infra kuuluu yhteiseen omistukseen
23.7.2026 10:40:36 EEST | Vasemmistoliitto | Tiedote
Carunan tuore myynti espanjalaiselle energiayhtiölle on herättänyt uudelleen keskustelun kriittisen infrastruktuurin omistuksesta. Vasemmistoliiton eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Pia Lohikosken mukaan sähköverkkojen myynti sijoittajille oli virhe, jonka seurauksia suomalaiset kuluttajat maksavat edelleen.
Uutinen sähköverkkoyhtiö Carunan myynnistä espanjalaiselle energiayhtiölle julkaistiin keskellä kesälomakautta. Lohikosken mukaan kauppa herättää perustellusti kysymyksiä siitä, mitä suomalaisen kriittisen infrastruktuurin omistukselle tapahtuu.
– Caruna on kallis oppitunti siitä, mitä tapahtuu, kun välttämätön perusinfra annetaan sijoittajien pelinappulaksi. Sähköverkot eivät ole mitä tahansa kauppatavaraa, vaan yhteiskunnan toiminnan kannalta välttämätöntä infrastruktuuria, Lohikoski sanoo.
Caruna siirtyi kansainvälisten sijoittajien omistukseen vuonna 2014, kun Fortum myi sähköverkkonsa. Tuolloin Kataisen hallituksessa vain Vasemmistoliitto vastusti kauppoja, ja ministeri Paavo Arhinmäki jätti päätökseen eriävän mielipiteen. Kauppaa puolustettiin sillä, ettei omistajapohjalla olisi kuluttajien kannalta merkitystä.
Kokoomuksen Jyrki Kataisen ja Jan Vapaavuoren vakuutteluista huolimatta sähkönsiirron hinnat nousivat kauppojen jälkeen voimakkaasti. Lohikosken mukaan Carunan historia osoittaa, että omistajalla on merkitystä erityisesti silloin, kun kyse on luonnollisesta monopolista.
Keskustan puheenjohtaja Antti Kaikkonen on vaatinut hallitusta selvittämään sähköverkkojen palauttamista suomalaiseen omistukseen. Myös Lohikosken mukaan selvitys on perusteltu.
– Kuluttaja ei voi vaihtaa sähköverkkoyhtiötään tai kilpailuttaa palvelua. Asiakkaan osaksi jää maksaa lasku riippumatta siitä, kuka verkkoa omistaa. Siksi on olennaista kysyä, palveleeko omistus suomalaisten kotitalouksien etua vai kansainvälisten sijoittajien tuottotavoitteita.
Lohikoski korostaa, että sähköverkkojen omistuksessa ei ole kyse pelkästään taloudesta vaan myös yhteiskunnan toimintakyvystä.
Sähköverkot ovat osa Suomen kriittistä infrastruktuuria, ja niiden omistus liittyy huoltovarmuuteen, turvallisuuteen ja kotitalouksien välttämättömiin elinkustannuksiin. Lohikosken mukaan Carunan omistajien aiempi toiminta osoittaa, kuinka eri lähtökohdista sijoittajat ja yhteiskunta tarkastelevat sähköverkkoja.
Kun Energiavirasto kiristi verkkoyhtiöiden valvontaa ja oikeus piti kiinni verkkoyhtiöiden tuottokatosta, Carunan ulkomaiset omistajat veivät Suomen valtion kansainväliseen välimiesmenettelyyn Washingtonissa.
– Aggressiivinen verosuunnittelu ja Suomen valtion haastaminen oikeuteen osoittavat, että pääomasijoittajille sähköverkko on ennen kaikkea tuotto-omaisuutta. Yhteiskunnalle se on välttämätön peruspalvelu, jonka pitää toimia luotettavasti ja kohtuullisella hinnalla.
Lohikosken mukaan hallituksen ei pidä seurata tilannetta sivusta.
– Nyt on aika ottaa opiksi menneisyyden virheistä ja selvittää sähköverkkojen palauttamista suomalaiseen ja julkiseen omistukseen ennen kuin siitä tulee entistä vaikeampaa ja kalliimpaa. Orpon hallituksella on nyt näytön paikka. Katseet kääntyvät kokoomukseen ja perussuomalaisiin: aiotteko toimia vai ette, Lohikoski sanoo.
Yhteyshenkilöt
Pia LohikoskikansanedustajaPuh:050 362 9496pia.lohikoski@eduskunta.fi
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