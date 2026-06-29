Arktinen kylmyys dekkareissa trendaa – Tuire Malmstedtin Jehki sijoittuu pohjoiseen

Tuire Malmstedt on opettaja ja suosittu dekkarikirjailija, jonka kirjoja on luettu tai kuunneltu useita kymmeniä tuhansia kappaleita. Elokuussa ilmestyvä uutuus Jehki on psykologinen trilleri, joka sijoittuu Utsjoelle sekä Pohjois-Norjaan, Jäämeren rannalle.

Kadonneen pakkomielteinen etsintä

Romaanin päähenkilö Nina Nordbø retkeilee usein utsjokelaisen miehensä Jehkin kanssa Jäämerellä, jonka rannalla sijaitsee myös Jehkin vanhempien kesämökki. Eräällä retkellä pitäessään evästaukoa Jehki katoaa jälkiä jättämättä. Ainoat vihjeet miehen kohtalosta paljastuvat mystisestä käsikirjoituksesta, joka löytyy hänen jäämistöstään.

Jehkin kohtalo ei jätä Ninaa rauhaan, ja kymmenen vuoden jälkeen Nina palaa miehensä kotiseudulle sekä Tenovuonolle tavoitteenaan selvittää, mitä Jehkille oikeasti tapahtui tuona kohtalokkaana päivänä Jäämerellä. Matka pohjoiseen osoittautuu vaarallisemmaksi kuin hän olisi ikinä voinut aavistaa.

"Älä huolehdi, me kyllä muistamme"

Jäämeri on Malmstedtille erityisen tärkeä.

"Rakas isäni kävi usein romaanin tapahtumapaikoilla, Pohjois-Norjan vuonoilla. Nyt isä sairastaa muistisairautta. Haluan Jehkillä kertoa isälleni, ettei tämän tarvitse huolehtia – me kyllä muistamme".

Lapsista välittämistä

Malmstedt haluaa toimia opettajana kirjoittamisen ohella pysyäkseen elämässä kiinni. Päivätyössään hän kohtaa paljon lapsia, joista hän on kasvasvissa määrin huolissaan.

Tärkeä viesti Malmstedtin kirjoissa läpi hänen tuotantonsa onkin lapsista huolehteminen.

"Lapsista kirjoittaminen on minulle välittämistä lasten. Nuorten asiat huolettavat. Puran huoltani kirjoittamalla nuorille tapahtuvista pahoista asioista, Malmstedt kertoo Mesta-lehden haastattelussa.

Malmstedt kirjoittaa synkkiä kirjoja voidakseen olla murehtimatta todellisuudesta. Eeva-lehden haastattelun muaan Malmstedt haluaa kirjoittaa nimenomaan siitä, mikä pelottaa eniten elämässä. Hänen kirjallisen tuotantonsa tunnuspiirre onkin usein lapsiin ja nuoriin kohdistuva rikos.

Menestynyt kirjailija

Kieltenopettajana työskentelevä Malmstedt opettaa päivisin ja kirjoittaa viikonloppuina ja lomilla. Toisinaan hän kirjoittaa jopa arki-iltoina lenkin ja päiväunien jälkeen – niin kovasti hän haluaa saada tarinansa valmiiksi.

Malmstedt on lukijoiden listauksissa Suomen suosituimpia dekkarikirjailijoita. Dekkariseura palkitsi hänen ensimmäisen teoksensa Pimeä jää vuoden parhaana esikoisdekkarina.

Aula & Co on julkaissut viisiosainen Metso & Vauramo -dekkarisarjan, johon kuuluvat Lasitarha, Lumihauta, Lyijysydän, Luusaari ja Lintusielu. Jehki aloittaa nyt uuden Jäämeri-sarjan, joka on psykologinen trillerisarja. Myös Satu Rämö, Arttu Tuominen ja muut suosikkidekkaristit sijoittavat dekkarinsa arktisille alueille.

Tuire Malmstedt: Jehki

ISBN 9789523646667

Aula & Co 2026.

Kirja ilmestyy 8.8.2026.

Kansi on Mika Tuomisen.

Äänikirja ilmestyy 1.8. Lukijana on Satu Paavola.

Linkkejä:

https://www.eeva.fi/jutut/kirjailija-tuire-malmstedt-vakava-sairaus

https://www.apu.fi/artikkelit/avun-kesadekkaristi-tuire-malmstedt

https://mesta.net/tuire-malmsted-sai-lopullinen-sysayksen-uutuusdekkariinsa-ukrainan-sodan-syttyessa-aihepiiri-teki-kirjoittamisesta-antoisaa-ja-raskasta/