Arktinen kylmyys dekkareissa trendaa – Tuire Malmstedtin Jehki sijoittuu pohjoiseen
4.8.2026 13:07:20 EEST | Kustannusosakeyhtiö Aula & Co | Tiedote
Tuire Malmstedt kirjoittaa synkkiä kirjoja voidakseen olla murehtimatta arjessaan. Elokuussa ilmestyvä Jehki on trillerisarjan jännittävä avaus, josta kirjailija Arttu Tuominen kirjoitti: "Jehki on kuin Jäämeren sumu – arvoituksellinen, viiltävä ja kaunis."
Tuire Malmstedt on opettaja ja suosittu dekkarikirjailija, jonka kirjoja on luettu tai kuunneltu useita kymmeniä tuhansia kappaleita. Elokuussa ilmestyvä uutuus Jehki on psykologinen trilleri, joka sijoittuu Utsjoelle sekä Pohjois-Norjaan, Jäämeren rannalle.
Kadonneen pakkomielteinen etsintä
Romaanin päähenkilö Nina Nordbø retkeilee usein utsjokelaisen miehensä Jehkin kanssa Jäämerellä, jonka rannalla sijaitsee myös Jehkin vanhempien kesämökki. Eräällä retkellä pitäessään evästaukoa Jehki katoaa jälkiä jättämättä. Ainoat vihjeet miehen kohtalosta paljastuvat mystisestä käsikirjoituksesta, joka löytyy hänen jäämistöstään.
Jehkin kohtalo ei jätä Ninaa rauhaan, ja kymmenen vuoden jälkeen Nina palaa miehensä kotiseudulle sekä Tenovuonolle tavoitteenaan selvittää, mitä Jehkille oikeasti tapahtui tuona kohtalokkaana päivänä Jäämerellä. Matka pohjoiseen osoittautuu vaarallisemmaksi kuin hän olisi ikinä voinut aavistaa.
"Älä huolehdi, me kyllä muistamme"
Jäämeri on Malmstedtille erityisen tärkeä.
"Rakas isäni kävi usein romaanin tapahtumapaikoilla, Pohjois-Norjan vuonoilla. Nyt isä sairastaa muistisairautta. Haluan Jehkillä kertoa isälleni, ettei tämän tarvitse huolehtia – me kyllä muistamme".
Lapsista välittämistä
Malmstedt haluaa toimia opettajana kirjoittamisen ohella pysyäkseen elämässä kiinni. Päivätyössään hän kohtaa paljon lapsia, joista hän on kasvasvissa määrin huolissaan.
Tärkeä viesti Malmstedtin kirjoissa läpi hänen tuotantonsa onkin lapsista huolehteminen.
"Lapsista kirjoittaminen on minulle välittämistä lasten. Nuorten asiat huolettavat. Puran huoltani kirjoittamalla nuorille tapahtuvista pahoista asioista, Malmstedt kertoo Mesta-lehden haastattelussa.
Malmstedt kirjoittaa synkkiä kirjoja voidakseen olla murehtimatta todellisuudesta. Eeva-lehden haastattelun muaan Malmstedt haluaa kirjoittaa nimenomaan siitä, mikä pelottaa eniten elämässä. Hänen kirjallisen tuotantonsa tunnuspiirre onkin usein lapsiin ja nuoriin kohdistuva rikos.
Menestynyt kirjailija
Kieltenopettajana työskentelevä Malmstedt opettaa päivisin ja kirjoittaa viikonloppuina ja lomilla. Toisinaan hän kirjoittaa jopa arki-iltoina lenkin ja päiväunien jälkeen – niin kovasti hän haluaa saada tarinansa valmiiksi.
Malmstedt on lukijoiden listauksissa Suomen suosituimpia dekkarikirjailijoita. Dekkariseura palkitsi hänen ensimmäisen teoksensa Pimeä jää vuoden parhaana esikoisdekkarina.
Aula & Co on julkaissut viisiosainen Metso & Vauramo -dekkarisarjan, johon kuuluvat Lasitarha, Lumihauta, Lyijysydän, Luusaari ja Lintusielu. Jehki aloittaa nyt uuden Jäämeri-sarjan, joka on psykologinen trillerisarja. Myös Satu Rämö, Arttu Tuominen ja muut suosikkidekkaristit sijoittavat dekkarinsa arktisille alueille.
Tuire Malmstedt: Jehki
ISBN 9789523646667
Aula & Co 2026.
Kirja ilmestyy 8.8.2026.
Kansi on Mika Tuomisen.
Äänikirja ilmestyy 1.8. Lukijana on Satu Paavola.
Linkkejä:
https://www.eeva.fi/jutut/kirjailija-tuire-malmstedt-vakava-sairaus
https://www.apu.fi/artikkelit/avun-kesadekkaristi-tuire-malmstedt
https://mesta.net/tuire-malmsted-sai-lopullinen-sysayksen-uutuusdekkariinsa-ukrainan-sodan-syttyessa-aihepiiri-teki-kirjoittamisesta-antoisaa-ja-raskasta/
Yhteyshenkilöt
Arvostelukappalepyynnötinfo@aulakustannus.fi
Nora VarjamaKustantaja, viestintä ja markkinointi
Lisätiedot, materiaalit, haastattelupyynnöt
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Tietoja julkaisijasta
Aula & Co on kasvava keskisuuri kirjankustantamo.
Itsenäisen kustantamon hittikirjoja ovat muun muassa Heather Morrisin Auschwitzin tatuoija, maailman tunnetuimman tähtitieteilijän Neil DeGrasse Tysonin Tähtitiedettä kiireisille, maailman tunnetuimpiin fantasiakirjailijoihin lukeutuvan Leigh Bardugon teokset sekä kulttimaineeseen noussut Lucia Berlinin Siivoojan käsikirja. Sami Tissarin romaani Krysa oli Finlandia-ehdokas vuonna 2022.
Aula & Co on kesästä 2024 itsenäinen kustantamo.
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