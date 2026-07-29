Osuuskauppa Varuboden-Osla Handelslag

Varuboden-Oslan sponssihaku aukeaa lauantaina

29.7.2026 08:30:00 EEST | Osuuskauppa Varuboden-Osla Handelslag | Tiedote

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Itäisellä ja läntisellä Uudellamaalla sekä Kauniaisissa toimivat yhdistykset voivat hakea sponsorointia oman alueensa osuuskaupasta, Varuboden-Oslasta. Sponssihaku on auki kahdesti vuodessa. Vuoden 2026 toinen hakukierros alkaa lauantaina 1. elokuuta.

Varuboden-Osla sponsoroi monenlaista lasten ja nuorten toimintaa.
Varuboden-Osla sponsoroi monenlaista lasten ja nuorten toimintaa.

Osuuskauppa Varuboden-Osla tukee paikallisia yhdistyksiä ja ryhmiä, jotka järjestävät merkityksellistä toimintaa lapsille ja nuorille osuuskaupan toiminta-alueella Uudellamaalla ja Ahvenanmaalla. Sponsorointihaku on auki taas elokuussa.

Osuuskauppa sponsoroi ensisijaisesti toimintaa, joka luo turvaa, yhteisöllisyyttä ja mielekästä tekemistä paikallisissa kunnissa. Etusijalla ovat erityisesti hankkeet, jotka vahvistavat osallisuutta ja edistävät aktiivista ja positiivista arkea lapsille ja nuorille.

Tänä vuonna otettiin käyttöön uusi järjestelmä kiinteine hakuaikoineen, jotta hakemusten vertailu helpottuu ja sponsorointi jakaantuu tasaisesti koko toimialueelle. Ensimmäinen hakukierros sijoittui helmikuulle, jolloin sponsorointia haki yli 300 hakijaa. Sponsorointia myönnettiin keväällä noin 100 000 euron edestä lähes 90 yhteisölle.

Varuboden-Osla ei sponsoroi poliittista tai ammatillista toimintaa eikä hankkeita, jotka kuuluvat julkisen sektorin lakisääteiseen vastuuseen. Sponsorointisopimuksia ei myöskään solmita yksittäisten henkilöiden tai edustusjoukkueiden kanssa.

Päätökset elokuun hausta ilmoitetaan viimeistään 15. lokakuuta.

Yhteyshenkilöt

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Osuuskauppa Varuboden-Osla

Varuboden-Osla on yli 70 000 asiakasomistajan omistama kaksikielinen osuuskauppa, joka toimii Uudenmaan rannikolla ja Ahvenanmaalla. Palvelemme asiakkaitamme yli 60 toimipaikassa päivittäis- ja erikoistavarakaupan, liikennemyymälä- ja polttonestekaupan sekä ravitsemiskaupan alalla. Olemme osa S-ryhmää.

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