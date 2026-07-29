Varuboden-Oslan sponssihaku aukeaa lauantaina

Osuuskauppa Varuboden-Osla tukee paikallisia yhdistyksiä ja ryhmiä, jotka järjestävät merkityksellistä toimintaa lapsille ja nuorille osuuskaupan toiminta-alueella Uudellamaalla ja Ahvenanmaalla. Sponsorointihaku on auki taas elokuussa.

Osuuskauppa sponsoroi ensisijaisesti toimintaa, joka luo turvaa, yhteisöllisyyttä ja mielekästä tekemistä paikallisissa kunnissa. Etusijalla ovat erityisesti hankkeet, jotka vahvistavat osallisuutta ja edistävät aktiivista ja positiivista arkea lapsille ja nuorille.

Tänä vuonna otettiin käyttöön uusi järjestelmä kiinteine hakuaikoineen, jotta hakemusten vertailu helpottuu ja sponsorointi jakaantuu tasaisesti koko toimialueelle. Ensimmäinen hakukierros sijoittui helmikuulle, jolloin sponsorointia haki yli 300 hakijaa. Sponsorointia myönnettiin keväällä noin 100 000 euron edestä lähes 90 yhteisölle.

Varuboden-Osla ei sponsoroi poliittista tai ammatillista toimintaa eikä hankkeita, jotka kuuluvat julkisen sektorin lakisääteiseen vastuuseen. Sponsorointisopimuksia ei myöskään solmita yksittäisten henkilöiden tai edustusjoukkueiden kanssa.

Päätökset elokuun hausta ilmoitetaan viimeistään 15. lokakuuta.