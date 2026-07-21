Satakunnan ainoaa raakkujokea kunnostetaan – Karvianjoella parannetaan uhanalaisen raakun ja taimenen elinolosuhteita
27.7.2026 08:10:00 EEST | Lounais-Suomen elinvoimakeskus | Tiedote
Karvianjoen Rakennuskosken kunnostustyöt käynnistyvät kesällä 2026 osana LIFE Revives -hanketta. Tavoitteena on lisätä erittäin uhanalaisen jokihelmisimpukan eli raakun sekä sen isäntäkalan taimenen elinympäristöjä Satakunnan ainoassa jäljellä olevassa raakkujoessa. Kunnostuksen aikana järjestetään mediapäivä 6.8.2026, jolloin kunnostuksia voi tulla seuraamaan.
Karvianjoki on yksi Etelä-Suomen harvoista joista, joissa elää jokihelmisimpukka eli raakku. Karvianjoen raakkukanta on kuitenkin luokiteltu kuolevaksi, minkä vuoksi joen elinympäristöjen kunnostaminen on tärkeää lajin säilymiselle. Rakennuskosken kunnostuksissa lisätään taimenelle sopivia kutu- ja poikasalueita sekä raakuille soveltuvia kuohkeita ja hapekkaita sorapohjia. Suunnitelman mukaan kunnostusten myötä taimenten ja raakkujen käytettävissä olevat elinympäristöt voivat lisääntyä jopa 16 prosenttia. Kunnostuksista hyötyvät myös muu vesiluonto ja alueen virkistyskäyttö.
Lounais-Suomen elinvoimakeskus osana LIFE Revives -hanketta on vastannut kunnostuksen valmistelusta, ja urakoitsijana toimii Rantala Timber Oy.
Pitkä valmistelutyö huipentuu kunnostuksiin
Rakennuskosken kunnostuksen valmistelu käynnistyi vuonna 2024, jolloin alueelle laadittiin kunnostussuunnitelma. Vaikka koski on osittain säilynyt luonnontilaisena, erityisesti sen yläosissa näkyvät perkausten vaikutukset suurina kivikasoina joen reunassa. Samalla soraikot ovat paikoin tiivistyneet kiintoainekuormituksen seurauksena, mikä heikentää sekä taimenen lisääntymismahdollisuuksia että raakkujen elinolosuhteita.
Hankkeelle myönnettiin vesilain mukainen lupa kesällä 2026. Ennen kunnostustöiden aloittamista kunnostusalueen raakut siirrettiin väliaikaisesti pois työalueelta niiden suojaamiseksi. Ne palautetaan kunnostetuille alueille työn valmistuttua. Alueella tehdään myös laajaa seurantaa ennen kunnostuksia ja niiden jälkeen. Seurannalla arvioidaan muun muassa kunnostettujen soraikkojen toimivuutta, alueen kalaston kehitystä sekä sitä, kuinka hyvin kunnostusrakenteet kestävät tulvatilanteita. Kunnostustyöt on aloitettu Hartijoki-menetelmällä, jossa kutusoraikkoja rakennetaan käsityönä ja koneelliset kunnostustyöt käynnistyvät myöhemmin kesän aikana.
Mediapäivä 6.8. Rakennuskoskella
Lounais-Suomen elinvoimakeskus ja Rantala Timber Oy järjestävät Rakennuskoskella mediapäivän torstaina 6.8.2026 klo 10–14. Tilaisuudessa media pääsee tutustumaan kunnostustöihin paikan päällä sekä kuulemaan Karvianjoen raakkujen ja taimenkantojen tilanteesta.
Saapumisesta pyydetään ilmoittamaan etukäteen aluekoordinaattori Lotta Mäkiselle (puh. 0295 022 161) viimeistään 5.8. Kunnostusalueella liikkuu työkoneita, joten alueella saa liikkua vain annettujen ohjeiden mukaisesti. Maastoon soveltuva vaatetus ja kumisaappaat ovat suositeltavia.
LIFE Revives -hanke parantaa raakun elinympäristöjä
Euroopan komission rahoittama LIFE Revives -hanke (LIFE20 NAT/FI/000611) parantaa jokihelmisimpukan eli raakun ja sen isäntäkalojen, lohen ja taimenen, elinympäristöjä Suomessa, Ruotsissa ja Virossa. Jyväskylän yliopiston koordinoima LIFE Revives -hanke on kuusivuotinen vuosien 2021–2027 välisenä aikana. Hankkeen kokonaisbudjetti on lähes 16 miljoonaa euroa. Lounais-Suomen elinvoimakeskus vastaa hankkeen toimenpiteistä Karvianjoen alueella Kankaanpäässä.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Lotta MäkinenaluekoordinaattoriLounais-Suomen elinvoimakeskus
LIFE Revives -hanke
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Tietoja julkaisijasta
Lounais-Suomen elinvoimakeskus hoitaa maaseutuun, liikenteeseen, elinkeinoihin ja työllisyyteen, maahanmuuttoon, ympäristöön sekä rahoitukseen, kehittämiseen ja seurantaan liittyviä valtion aluehallinnon tehtäviä. Lounais-Suomen elinvoimakeskus toimii Satakunnan ja Varsinais-Suomen maakuntien alueella, ja keskitettyjen tehtävien kautta palvelemme myös muita alueita.
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