Satakunnan ainoaa raakkujokea kunnostetaan – Karvianjoella parannetaan uhanalaisen raakun ja taimenen elinolosuhteita

Karvianjoki on yksi Etelä-Suomen harvoista joista, joissa elää jokihelmisimpukka eli raakku. Karvianjoen raakkukanta on kuitenkin luokiteltu kuolevaksi, minkä vuoksi joen elinympäristöjen kunnostaminen on tärkeää lajin säilymiselle. Rakennuskosken kunnostuksissa lisätään taimenelle sopivia kutu- ja poikasalueita sekä raakuille soveltuvia kuohkeita ja hapekkaita sorapohjia. Suunnitelman mukaan kunnostusten myötä taimenten ja raakkujen käytettävissä olevat elinympäristöt voivat lisääntyä jopa 16 prosenttia. Kunnostuksista hyötyvät myös muu vesiluonto ja alueen virkistyskäyttö.

Lounais-Suomen elinvoimakeskus osana LIFE Revives -hanketta on vastannut kunnostuksen valmistelusta, ja urakoitsijana toimii Rantala Timber Oy.

Pitkä valmistelutyö huipentuu kunnostuksiin

Rakennuskosken kunnostuksen valmistelu käynnistyi vuonna 2024, jolloin alueelle laadittiin kunnostussuunnitelma. Vaikka koski on osittain säilynyt luonnontilaisena, erityisesti sen yläosissa näkyvät perkausten vaikutukset suurina kivikasoina joen reunassa. Samalla soraikot ovat paikoin tiivistyneet kiintoainekuormituksen seurauksena, mikä heikentää sekä taimenen lisääntymismahdollisuuksia että raakkujen elinolosuhteita.

Hankkeelle myönnettiin vesilain mukainen lupa kesällä 2026. Ennen kunnostustöiden aloittamista kunnostusalueen raakut siirrettiin väliaikaisesti pois työalueelta niiden suojaamiseksi. Ne palautetaan kunnostetuille alueille työn valmistuttua. Alueella tehdään myös laajaa seurantaa ennen kunnostuksia ja niiden jälkeen. Seurannalla arvioidaan muun muassa kunnostettujen soraikkojen toimivuutta, alueen kalaston kehitystä sekä sitä, kuinka hyvin kunnostusrakenteet kestävät tulvatilanteita. Kunnostustyöt on aloitettu Hartijoki-menetelmällä, jossa kutusoraikkoja rakennetaan käsityönä ja koneelliset kunnostustyöt käynnistyvät myöhemmin kesän aikana.

Kunnostustyöt on aloitettu tekemällä käsityönä kutusoraikkoja lajittelemalla soraa ja käyttäen Hartijoki-menetelmää. Lotta Mäkinen / Lounais-Suomen elinvoimakeskus

Mediapäivä 6.8. Rakennuskoskella

Lounais-Suomen elinvoimakeskus ja Rantala Timber Oy järjestävät Rakennuskoskella mediapäivän torstaina 6.8.2026 klo 10–14. Tilaisuudessa media pääsee tutustumaan kunnostustöihin paikan päällä sekä kuulemaan Karvianjoen raakkujen ja taimenkantojen tilanteesta.

Saapumisesta pyydetään ilmoittamaan etukäteen aluekoordinaattori Lotta Mäkiselle (puh. 0295 022 161) viimeistään 5.8. Kunnostusalueella liikkuu työkoneita, joten alueella saa liikkua vain annettujen ohjeiden mukaisesti. Maastoon soveltuva vaatetus ja kumisaappaat ovat suositeltavia.

LIFE Revives -hanke parantaa raakun elinympäristöjä

Euroopan komission rahoittama LIFE Revives -hanke (LIFE20 NAT/FI/000611) parantaa jokihelmisimpukan eli raakun ja sen isäntäkalojen, lohen ja taimenen, elinympäristöjä Suomessa, Ruotsissa ja Virossa. Jyväskylän yliopiston koordinoima LIFE Revives -hanke on kuusivuotinen vuosien 2021–2027 välisenä aikana. Hankkeen kokonaisbudjetti on lähes 16 miljoonaa euroa. Lounais-Suomen elinvoimakeskus vastaa hankkeen toimenpiteistä Karvianjoen alueella Kankaanpäässä.