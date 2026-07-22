SDP:n varapuheenjohtaja Razmyar: Suomen epäonnistunein valtiovarainministeri soittaa jälleen samaa levyä
23.7.2026 12:20:01 EEST | SDP | Tiedote
Perussuomalaiset näyttää löytäneen jälleen tutun levyn taloushuolien karkottamiseen, toteaa SDP:n varapuheenjohtaja Nasima Razmyar. Vastuunotto heikosta taloustilanteesta jää valtiovarainministeripuolueella vähäisemmäksi.
- Perussuomalaisten puheenjohtaja, valtiovarainministeri Purra tarjoili kansalaisille tänään jälleen kerran tuttua levyä Suomen taloushaasteisiin. Ihmisten jakaminen meihin ja muihin on perussuomalaisten tuttu mantra. Totuus kuitenkin on, että tällä kaudella puolue on kunnostautunut ennen kaikkea kurjistamalla pienituloisten ja tavallisen suomalaisen palkansaajan asemaa monin tavoin.
Razmyar huomauttaa, että samaan aikaan hallituksen keskittyessä selittelemään parhain päin omia epäselvyyksiään ja sisäisiä jännitteitään Garden Helsinki -jupakassa suomalaiset keskittyvät sinnittelemään vaikeassa työttömyystilanteessa, jota hallitus ei ole lupauksistaan huolimatta saanut ratkottua.
Tilastokeskuksen mukaan kesäkuussa työttömien määrä on kasvanut vuoden takaiseen verrattuna. Työttömiä on kesäkuussa ollut 297 000 ihmistä. Viime vuonna luku oli 294 000. Lisäksi 25–34-vuotiaiden työmarkkinatilanne on jatkanut heikkenemistään.
- On aivan selvää, että ensi kaudella joudutaan sopeuttamaan. Reilua olisi kuitenkin puhua myös siitä, miksi tämä miljardiurakka on edessä. Orpon ja Purran hallitus on epäonnistunut massiivisesti taloustavoitteissaan. Valtiovarainministeriltä olisi toivonut edes muutamaa sanaa sadoille tuhansille työttömille. Mutta näyttää olevan niin, että tavallisen työntekijän tilannetta ei tarvitse miettiä, kunhan maahanmuuttajia saadaan tavalla tai toisella höykkyytettyä.
Yhteyshenkilöt
Nasima RazmyarSDP:n varapuheenjohtaja, kansanedustaja
Eduskunta-avustaja Merja Pulliainen p. +358 50 306 1120
Kuvat
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