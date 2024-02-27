Unescon maailmanperintökohteeksi valittu Kulttuuritalo kutsuu yleisökierroksille

Kulttuuritalo on valittu Unescon maailmanperintökohteeksi osana Aalto Works -kokonaisuutta. Aalto Works -sarja sisältää kolmetoista Alvar, Aino ja Elissa Aallon suunnittelemaa rakennusta tai aluetta, jotka kuuluvat suomalaisen arkkitehtuuriperinnön mestariluokkaan.

Alvar Aallon punatiilikauden merkittävimpiin rakennuksiin kuuluva Kulttuuritalo on Aallon ensimmäinen Helsinkiin suunnittelema julkinen rakennus ja kansainvälisesti arvostettu arkkitehtuurikohde.

Rakennuksen ainutlaatuiseen arkkitehtuuriin, designiin ja historiaan pääsee nyt tutustumaan opastetuilla maksullisilla yleisökierroksilla. Alvar Aalto -säätiön oppaiden pitämiä englanninkielisiä esittelykierroksia on tarjolla elo- ja syyskuun aikana.

“Kulttuuritalo on uniikki yhdistelmä Alvar Aallon monumentaalista arkkitehtuuria, Suomen poliittista ja populaarikulttuurista historiaa sekä ajankohtaisia artisteja. Se kiinnostaa varmasti sekä kotimaisia että kansainvälisiä kävijöitä”, sanoo Kulttuuritalon toimitusjohtaja Emilia Mikkola.

Punatiilitalon punainen historia

Kulttuuritalo vihittiin käyttöön vuonna 1958. Legendan mukaan Alvar Aalto piirsi ensimmäisen luonnoksensa Klubi-tupakkarasian kanteen.

Kulttuuritalon rakentaminen oli Suomen Kommunistisen Puolueen ja useiden vasemmistolaisten järjestöjen suuri poliittinen yhteistyöprojekti. Hankkeeseen osallistui yli 5000 talkoolaista, jotka tekivät yhteensä 130 000 työtuntia.

Kulttuuritalon musiikillinen historia on täynnä maailmantähtiä Jimi Hendrixista The Queeniin. “Kultsa” muistetaan esimerkiksi lukuisten 1960-luvun jazzlegendojen, kuten Ella Fitzgeraldin, John Coltranen, Miles Davisin ja Thelonius Monkin keikoista.

Viime vuosina konsertoimassa ovat käyneet niin kotimaiset kuin kansainvälisetkin kestosuosikit: metallibändit Mayhemista Amorphikseen, pop- ja rapmusiikin ykkösnimet Turistista Jenni Vartiaiseen sekä stadionluokan tähdet kuten Muse ja Brad Paisley. Kattausta ovat täydentäneet KULT-klubin indie-, metal- ja punk-bändit sekä maailman menestyneimmät stand up -koomikot.

Syksyllä Kulttuuritalolla nähdään muun muassa Eva Dahlgren, Samu Haber, Vesala, Antti Autio ja Arppa.

Kulttuuritalon uusi aikakausi

Nykyään Kulttuuritaloa operoi maailmanlaajuinen tapahtuma-alan konserni Legends Global. Vuonna 2024 valmistunut, merkittävä korjaushanke päivitti Kulttuuritalon pieteetillä uuteen aikakauteen tekniikkaa, sisustusta, tilojen toiminnallisuutta ja ravintolapalveluita myöten.

“Onnistunut uudistus on nostanut Kulttuuritalon kiinnostavuutta niin keikkojen kuin yritystapahtumienkin osalta. Nykyään talossa järjestetään vuosittain jo noin 400 tapahtumaa, yritystilaisuudet mukaan lukien. Opastettu kierros on mahdollista yhdistää myös yritystapahtumiin”, kertoo Kulttuuritalon markkinointi- ja viestintäpäällikkö Maija Kühn.

Tulevaisuudessa Kulttuuritalo aikoo laajentaa toimintaansa myös uusille liiketoiminta-alueille ja palvella laajemmin esimerkiksi matkailijoita.

Lue lisää: Kulttuuritalo Unescon maailmanperintökohteeksi

Varaa opastettu kierros

Katso tulevat tapahtumat