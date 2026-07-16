Kolean alkuviikon jälkeen vähitellen lämpenee – sää on viikonloppuna epävakainen

Ilmatieteen laitoksen 23. heinäkuuta tekemän ennusteen mukaan sää vähitellen lämpenee viikonlopun ja ensi viikon mittaan. Suomen länsipuolella olevan matalapaineen myötä säätyyppi on varsinkin maan länsi- ja pohjoisosassa epävakainen ensi viikon alkupuolelle asti.

“Jos sadealueiden reitteihin ei tule suurta muutosta, idässä lämpötila voi nousta viikonloppuna yli 20 asteen. Ensi viikon alkupuolella hellelukematkin ovat idässä mahdollisia”, Ilmatieteen laitoksen päivystävä meteorologi Oskari Rockas sanoo.

Vaikka sateet painottuvat lauantaina ja sunnuntaina maan länsi- ja pohjoisosaan, myös idässä kuurottaiset sateet ovat viikonloppuna mahdollisia. Ennustetut sateet ovat kuitenkin runsaampia maan länsi- ja pohjoisosassa ja näillä alueilla päivälämpötila jää viikonloppuna pääosin 15 ja 20 asteen välille.

Alkuviikolla idän helteisen ja lännen viileämmän ilman rajapintaan voi muodostua rankkoja sadekuuroja ja ukkosia. “Ennusteisiin liittyy epävarmuutta ensi viikon osalta, mutta viikon keskivaiheilla voi olla laajalti poutaista ja kesäisen lämmintä”, Rockas sanoo.

Alkuviikolla havaittiin jopa poikkeuksellisen koleita päivälämpötiloja

Seuraavien viiden vuorokauden aikana ennustetut päivälämpötilat ovat lännessä ja pohjoisessa keskimäärin muutamia asteita tavanomaista viileämpiä, kun taas idässä noustaan jo ajankohdalle tavanomaisiin lukemiin.

Kuluvalla viikolla sää on ollut laajalti tavanomaista koleampi. Tiistaina maan eteläosassa ja keskiviikkona maan itäosassa päivälämpötilat olivat monin paikoin poikkeuksellisen tai harvinaisen koleita ja maan pohjoisosassa on useampana vuorokautena havaittu hallaa.