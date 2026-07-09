EU:n 21. Venäjä-pakotepaketti hyväksytty

Uuden pakotepaketin myötä tuontikiellon piiriin lisätään tiettyjä kuparimalmeja, nikkelimalmeja, lyijymalmeja, jalometallimalmeja, muokkaamatonta sinkkiä, maa-alkalimetalleja, tiettyjä epäorgaanisia kemikaaleja, mäntyöljyä, lasitavaroita, helmien jäljitelmiä ja autonosia.

Vientikieltolista laajenee muun muassa erilaisilla suihkumoottorien pinnoittamisessa käyttävillä raaka-aineilla, ajoaineissa ja erikoismetalliseoksissa käytettävillä berylliumjauheilla sekä avaruusteollisuudessa ja puolustusalalla käytettävillä itsekiinnittyvillä kalvoilla, teipeillä ja kaitaleilla. Lisäksi listalle lisätään miehittämättömille ilma-aluksille ominaisia tarvikkeita ja niihin liittyviä järjestelmiä.

EU lisää varjolaivastolistalle 41 uutta alusta, mikä kasvattaa pakotteiden piirissä olevan alusten määrän 692:een. Lisäksi EU asettaa ennätysmäärän uusia henkilö- ja yhteisöpakotteita sekä kohdistaa pakotteita energia- ja finanssisektoreihin. Valko-Venäjään kohdistuvia henkilö-, yhteisö- ja sektoripakotteita yhdenmukaistetaan Venäjä-pakotteiden kanssa.

Lisäksi EU päätti asettamansa venäläisen raakaöljyn hintakaton jäädyttämisestä nykyiselle tasolle 14.7.2027 saakka (44,10 dollaria per barreli).

Ukrainan sodan alkamisesta lähtien Tulli on havainnut pakotevalvonnassaan yli 31 000 poikkeamaa tavaraliikenteessä ja tehnyt yli 4 600 tarkastusta. Yli 960 tapauksessa Tulli on käynnistänyt pakotteiden rikkomiseen liittyvän esitutkinnan. Tulli tekee pakotteiden valvonnassa ja tutkinnassa laajaa kansainvälistä yhteistyötä.

Lisätietoja

Uudet pakotteet on julkaistu EU:n virallisessa lehdessä torstaina 23.7.2026 , ja ne tulevat voimaan heti eli 23.7.2026.

EU laajentaa Venäjä-pakotteita mittavalla 21. pakotepaketilla (Ulkoministeriön tiedote 24.7.2026)