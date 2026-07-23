EKP paljastaa ehdotukset uusiksi euroseteleiksi ja käynnistää kyselytutkimuksen

Euroopan keskuspankki (EKP) julkisti tänään jatkoon päässeet uusien eurosetelien ulkoasua koskevat kilpailuehdotukset ja käynnisti kyselyn, jolla pyydetään yleisön palautetta Euroopan laajuudelta. Ehdotukset perustuvat kahteen eri teemaan, ”Eurooppalainen kulttuuri” ja ”Joet ja linnut”, sekä niitä ilmentämään valittuihin kuva-aiheisiin.

"Eurosetelit ovat enemmän kuin pelkkä maksuväline – ne ovat yksi Euroopan kouriintuntuvimmista ilmenemismuodoista", sanoi EKP:n pääjohtaja Christine Lagarde. "Ne lujittavat yhteistä identiteettiämme ulkoasullaan, jossa yhdistyvät kauneus ja merkitys."

Jatkoon päässeet ehdotukset valittiin Euroopan unionin laajuisessa suunnittelukilpailussa. Kilpailuun haki yli 1 200 graafista suunnittelijaa, joista 25 valittiin laatimaan ehdotus setelien ulkoasuksi jommastakummasta tai molemmista teemoista. Riippumaton tuomaristo valitsi niistä seuraavaan vaiheeseen kymmenen ehdotusta. Tuomaristoon kuuluu kunkin euroalueen kansallisen keskuspankin nimittämä edustaja eli yhteensä 21 asiantuntijaa muun muassa graafisen suunnittelun, viestinnän, neurotieteen ja historian alalta.

EKP:n neuvosto päätti järjestää verkkokyselyn kymmenestä ehdotuksesta – ja nyt eurooppalaisia pyydetään osallistumaan siihen ja kertomaan mielipiteensä. Kyselyyn voi osallistua 21.9.2026 asti. Verkkokyselyn rinnalla itsenäinen tutkimusyhtiö toteuttaa erillisen kyselytutkimuksen, jonka otos edustaa euroalueen kansalaisia ja joka sisältää samat kysymykset. Lopullisen ulkoasun valinnan jälkeen EKP julkaisee raportin molempien kyselytutkimusten tuloksista. Yleisöpalaute on keskeinen osa eurojärjestelmän osallistavaa lähestymistapaa, jolla otetaan huomioon kansalaisten mielipiteet koko Euroopassa.

EKP:n neuvoston on tarkoitus tehdä lopullinen päätös uusien setelien ulkoasusta vuoden lopussa. Se perustaa päätöksensä suunnittelukilpailun tuomariston lausuntoihin, tekniseen arviointiin ja kahden kyselytutkimuksen tuloksiin.

Sen jälkeen valittua ehdotusta kehitetään ja testataan ennen kuin setelien tuotanto alkaa. Uuden sarjan setelit lasketaan liikkeeseen tulevina vuosina. Edellisten sarjojen eurosetelit säilyttävät arvonsa ja pysyvät edelleen kierrossa uusien setelien rinnalla. Eurosetelit saavat ensimmäistä kertaa täysin uuden ulkoasun sitten niiden liikkeeseenlaskun vuonna 2002. "Eurosetelien ulkoasun uudistus on osa eurojärjestelmän pitkän aikavälin pyrkimystä varmistaa, että käteinen pysyy turvallisena, tehokkaana ja samaistuttavana maksuvälineenä, keskuspankkiraha on kansalaisten saatavilla ja maksutavan valinnanvapaus säilyy", sanoi EKP:n johtokunnan jäsen Piero Cipollone.

Kun uusia setelisarjoja lasketaan liikkeeseen määräajoin, voidaan hyödyntää tekniikan kehitystä ja vaikeuttaa väärentämistä. Tuoreissa seteleissä tulee olemaan uusia ja entistä parempia turvatekijöitä, joiden ansiosta niiden aitouden tarkastaminen ja käyttö on entistä helpompaa myös näkövammaisille.

Lisäksi EKP pyrkii pienentämään setelien ympäristöjalanjälkeä parantamalla niiden kestävyyttä ja hyödyntämällä ympäristöystävällisempiä materiaaleja ja tuotantoprosesseja.

Kuvat ja videot viimeiseen vaiheeseen valituista ehdotuksista ja valintamenettelystä sekä muuta visuaalista aineistoa on julkaistu EKP:n verkkosivulla.

Pyydämme yleisöä tutustumaan usein kysyttyihin kysymyksiin ennen tietopyyntölomakkeen lähettämistä EKP:lle.

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