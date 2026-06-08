Finlandia-talo UNESCOn maailmanperintölistalle – “Helsingillä on nyt kaikki edellytykset designdestinaatioksi, mutta se vaatii yhteistyötä”

Finlandia-talo on hyväksytty UNESCON maailmanperintölistalle osana Aalto Works -arkkitehtuurikokonaisuutta. Päätös tehtiin sunnuntaina 26.7.2026 UNESCOn maailmanperintökomitean kokouksessa Etelä-Korean Busanissa. Päätös mukaili komitean neuvoa-antavan asiantuntijaelimen ICOMOSin kesäkuista suositusta.

Maailmanperintölistalle hyväksytty 13 kohteen Aalto Works -sarja on ainutlaatuinen niin kansallisesta kuin kansainvälisestäkin näkökulmasta. Kohteista viisi sijaitsee Helsingissä, ja Finlandia-talo tarjoaa niistä yleisölle laajimman ja näyttävimmän kokonaisuuden. Se on oivallinen tapa tutustua Aaltojen koko elämäntyöhön.

Maailmanperintöstatusta voidaan pitää arkkitehtuuri- ja kulttuurimatkailussa eräänlaisena kansainvälisenä laatumerkkinä. Finlandia-talon toimitusjohtaja Johanna Tolonen pitääkin selvänä, että design- ja arkkitehtuurimatkailijoiden määrä talossa kasvaa.

Hän toivoo kuitenkin, että Helsingin profiloiminen kansainvälisenä designkohteena nostettaisiin sekä Helsingin kaupungin että kaikkien museo-, hotelli- ja matkailutoimijoiden yhteiseksi tavoitteeksi.

– Maailman vetovoimaisimmat kaupungit rakentavat tietoisesti identiteettinsä, tekevät kohteistaan kokemuksellisia ja sitovat ne kiinteästi osaksi elävää kaupunkia. Helsingillä on viimeistään nyt kaikki edellytykset samaan, jos päätämme yhdessä tähdätä siihen. Maailma on yhä “glokaalimpi”, eli kun paikalliset vahvuudet saadaan yhdistettyä globaaleihin mahdollisuuksiin, päästään pitkälle, Tolonen sanoo.

Myös Helsingin kaupungin pormestari Daniel Sazonov korostaa, että UNESCO-kokonaisuuden viisi Helsingissä sijaitsevaa kohdetta ovat tärkeä osa kaupungin arkkitehtuuri- ja kulttuuriperintöä.

– Aalto Works -kokonaisuuden hyväksyminen Unescon maailmanperintöluetteloon on hieno ja merkittävä kansainvälinen tunnustus suomalaiselle arkkitehtuurille. Helsingissä sijaitsevat viisi kohdetta ovat tärkeä osa kaupunkimme arkkitehtuuri- ja kulttuuriperintöä. Maailmanperintöstatus tuo kohteille uutta näkyvyyttä ja kansainvälistä kiinnostusta, sekä muistuttaa myös meitä helsinkiläisiä kauniista ja arkkitehtuurisesti rikkaasta kotikaupungistamme, sanoo Sazonov.

Tapahtumakeskukset tuovat kaupunkeihin elämää

Maailmanlaajuisessa AIPC:n (International Association of Convention Centres) heinäkuussa pidetyssä Bilbaon kongressissa esiteltiin useita esimerkkejä siitä, miten kaupungit ovat profiloituneet elämyksellisten tapahtumakeskustensa avulla. Tolosen mukaan suuret kongressit, konsertit, messut ja upeat näyttelyt tuovat ympäröivään kaupunkiin elämää, hyvinvointia sekä taloudellisia ja sosiaalisia vaikutuksia. Ne lisäävät kaupungin vetovoimaisuutta ja elinvoimaisuutta sekä generoivat merkittäviäkin tulovirtoja.

– Finlandia-talo on viime vuosien kansainvälisesti palkituin kohde Helsingissä: se on valittu muun muassa maailman parhaaksi tapahtumataloksi ja saanut tunnustukset muun muassa Wallpaperilta, Monoclelta, Prix Versailles’lta ja nyt UNESCOlta. Mutta yksittäiset kohteet eivät yksin pysty nostamaan kaupunkia kansainväliseksi designkohteeksi. Siksi eri toimijoiden pitää yhdistää voimansa, Tolonen sanoo.

Portti muihin Aalto-kohteisiin

Elokuussa Finlandia-talossa palvelee Helsingin matkailuneuvonnan pop-up-piste, josta saa kaupungin matkailuneuvonnan lisäksi tietoa Aalto Works -kokonaisuuden kohteista. Muiden Helsingin Aalto Works -kohteiden kiertäminen onkin hyvä aloittaa Finlandia-talosta. Talon Visions of Alvar Aalto -suurnäyttely ja opastetut talokierrokset avaavat kattavasti, miksi Aaltojen arkkitehtuuri on tärkeä osa maailmanperintöä.

Maailmanperintökomitean neuvoa-antava asiantuntijaelin ICOMOS arvioi kesäkuussa perusteissaan, että Aalto-kokonaisuus on merkittävä esimerkki siitä, miten kansainvälisen modernismin ajatukset yhdistyivät paikallisiin rakennusperinteisiin, ympäristöön ja ihmislähtöiseen suunnitteluun. Kokonaisuuden katsotaan vaikuttaneen modernin arkkitehtuurin kehitykseen myös Suomen ulkopuolella.