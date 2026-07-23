Uudet euroseteliluonnokset julki – Ville Tietäväisen ehdotus jatkoon
23.7.2026 17:56:14 EEST | Suomen Pankki | Uutinen
Suomalainen ehdotus on päässyt jatkoon uusien eurosetelien ulkoasukilpailussa. Ville Tietäväisen setelisarja perustuu teemaan ”Joet ja linnut”. Jatkoon päässeet ehdotukset valittiin Euroopan unionin laajuisessa suunnittelukilpailussa.
Ville Tietäväinen on graafinen suunnittelija, kuvittaja ja sarjakuvataiteilija. Euroopan keskuspankin (EKP) suunnittelukilpailussa pääsi jatkoon yhteensä kymmenen ehdotusta. Alun perin kilpailuun haki yli 1 200 graafista suunnittelijaa, joista 25 valittiin laatimaan ehdotus teemasta ”Eurooppalainen kulttuuri” tai ”Joet ja linnut”.
EKP järjestää verkkokyselyn kymmenestä ehdotuksesta. Kyselyyn voi osallistua 21. syyskuuta asti. Neuvoston on tarkoitus tehdä päätös uusien setelien ulkoasusta vuoden lopussa.
Lue lisää EKP:n tiedotteesta: EKP paljastaa ehdotukset uusiksi euroseteleiksi ja käynnistää kyselytutkimuksen
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Median palvelulinja / Medietjänst / Media ServicePuh:+358 9 183 2101media@bof.fi
Linkit
Suomen Pankki
Suomen Pankki on Suomen rahaviranomainen ja kansallinen keskuspankki. Samalla se on osa eurojärjestelmää, joka vastaa euroalueen maiden rahapolitiikasta ja muista keskuspankkitehtävistä ja hallinnoi maailman toiseksi suurimman valuutan, euron, käyttöä.
Muut kielet
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Suomen Pankki
ECB avslöjar vilka förslag till nya sedlar som har gått vidare och inleder undersökning bland allmänheten23.7.2026 17:18:18 EEST | Pressmeddelande
ECB avslöjar vilka tio sedelutformningsförslag som har gått vidare i tävlingen Européer bjuds in att tycka till i en webbenkät öppen till och med 21 september ECB-rådet förväntas välja vinnarförslaget runt årsslutet
EKP paljastaa ehdotukset uusiksi euroseteleiksi ja käynnistää kyselytutkimuksen23.7.2026 17:18:18 EEST | Tiedote
EKP julkistaa suunnittelukilpailussa jatkoon päässeet kymmenen ehdotusta uuden eurosetelisarjan ulkoasuksi Eurooppalaisten mielipiteitä halutaan kuulla verkkokyselyssä, joka on avoinna 21.9.2026 asti EKP:n neuvoston on tarkoitus valita ehdotuksista setelisarjan lopullinen ulkoasu vuoden lopulla
Penningpolitiska beslut23.7.2026 15:19:38 EEST | Pressmeddelande
ECB-rådet beslutar om penningpolitiken i euroområdet. ECB-rådet beslutade i dag att hålla de tre styrräntorna oförändrade.
EKP:n rahapoliittisia päätöksiä23.7.2026 15:19:38 EEST | Tiedote
EKP:n neuvosto päättää euroalueen rahapolitiikasta. EKP:n neuvosto päätti tänään pitää EKP:n kolme ohjauskorkoa ennallaan.
Suomen Pankki ja OP Pohjola käynnistävät yhteistyön digitaalisen euron pilotissa14.7.2026 12:40:00 EEST | Uutinen
Suomen Pankki ja OP Pohjola ovat allekirjoittaneet sopimuksen osallistumisesta eurojärjestelmän digitaalisen euron pilottiin. Sopimus merkitsee uutta askelta digitaalisen euron valmistelutyössä ja vahvistaa suomalaisten toimijoiden osallistumista eurooppalaisen maksamisen tulevaisuuden rakentamiseen.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme