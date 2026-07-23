Uudet euroseteliluonnokset julki – Ville Tietäväisen ehdotus jatkoon

Ville Tietäväinen on graafinen suunnittelija, kuvittaja ja sarjakuvataiteilija. Euroopan keskuspankin (EKP) suunnittelukilpailussa pääsi jatkoon yhteensä kymmenen ehdotusta. Alun perin kilpailuun haki yli 1 200 graafista suunnittelijaa, joista 25 valittiin laatimaan ehdotus teemasta ”Eurooppalainen kulttuuri” tai ”Joet ja linnut”.

EKP järjestää verkkokyselyn kymmenestä ehdotuksesta. Kyselyyn voi osallistua 21. syyskuuta asti. Neuvoston on tarkoitus tehdä päätös uusien setelien ulkoasusta vuoden lopussa.

Lue lisää EKP:n tiedotteesta: EKP paljastaa ehdotukset uusiksi euroseteleiksi ja käynnistää kyselytutkimuksen