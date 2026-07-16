Työväen Musiikkitapahtuma aukesi yhteislaululla ja koskilaisjuuria juhlistavilla konserteilla
24.7.2026 11:08:13 EEST | Työväen Musiikkitapahtuma ry | Tiedote
Valkeakoskella käynnistyi torstaina nelipäiväinen Työväen Musiikkitapahtuma 2026. Festivaalin avauspäivä kokosi yleisöä nauttimaan niin yhteislaulusta kuin koskilaisjuurisia artisteja esittelevästä ohjelmasta.
Avauspäivän tunnelma käynnistyi lämminhenkisellä Virsi ja viini -illalla, jossa yleisö pääsi laulamaan yhdessä rakastettuja toivevirsiä. Yhteislaulutilaisuus järjestettiin yhteistyössä Sääksmäen seurakunnan kanssa, ja se tarjosi festivaalivieraille mahdollisuuden pysähtyä musiikin, kulttuurin ja yhdessäolon äärelle rennossa ilmapiirissä. Maksuton tapahtuma houkutteli paikalle niin aktiivisia yhteislaulajia kuin ensikertalaisiakin.
Illan toisena kohokohtana nähtiin Rakkaudesta Koskiin Vol. 2, joka nosti esiin Valkeakosken merkityksen paikallisille muusikoille ja heidän urilleen. Viime vuonna suuren suosion saavuttanut konsepti palasi ohjelmistoon entistä vahvempana, ja Salakapakan lavalla kuultiin niin musiikkia kuin artistien ajatuksia kotikaupungin vaikutuksesta heidän elämäänsä.
Konsertin avasi kansainvälisesti tunnettu Tuuletar-yhtye, jossa laulaa koskilaislähtöinen Johanna Kyykoski. Yhtye hurmasi yleisön omaleimaisella a cappella -ilmaisullaan, jossa suomalainen kansanrunous ja rytmimusiikki yhdistyvät persoonalliseksi kokonaisuudeksi.
Herkkiä tulkintoja kuultiin myös Tero-Petri & Tomi Rikkola Duolta. Kokoonpano rakentui Tero-Petri Suovasen laulujen ympärille, ja koskilaisyleisölle tuttu Tomi Rikkola säesti viululla, buzukilla ja lyömäsoittimilla.
Illan aikana esiintyi lisäksi vuonna 2025 perustettu Mauno-yhtye, jonka riveissä soittaa koskilaislähtöinen Jerry Uusi-Mikkola. Yhtyeen solistina nähtiin akaalalainen näyttelijäopiskelija Eero Löövi, joka villitsi yleisön eturivistä takariviin.
Konsertin päätti Minä & Nieminen, jonka elektronista ja akustista musiikkia yhdistelevä esiintyminen huipensi illan. Kokoonpanon solistina esiintyi koskilaislähtöinen Henrika Nieminen.
Rakkaudesta Koskiin Vol. 2:n juonsi Petra Pikkanen-Vainio, joka johdatti keskusteluja artistien ja yleisön välillä. Illan aikana kuultiin tarinoita siitä, millainen merkitys Valkeakoskella on ollut esiintyjien elämässä ja taiteellisessa kasvussa. Artistit muistivat lapsuuden ja nuoruuden musiikkikokemuksiaan, ensimmäisiä esiintymisiään sekä paikallisia ihmisiä ja yhteisöjä, jotka ovat kannustaneet heitä eteenpäin. Keskusteluissa nousi esiin myös se, kuinka kotikaupunki ja sen kulttuuri näkyvät yhä heidän musiikissaan, ajattelussaan ja tavassaan tehdä taidetta, vaikka moni heistä on sittemmin rakentanut uraansa muualla Suomessa ja maailmalla. Tarinat loivat intiimin ja lämminhenkisen tunnelman, jossa musiikki ja muistot kietoutuivat yhteen.
Työväen Musiikkitapahtuma jatkuu Valkeakoskella sunnuntaihin saakka monipuolisella ohjelmistolla, joka tarjoaa konsertteja, yhteislaulua, keskusteluja ja elämyksiä kaikenikäisille festivaalikävijöille.
Ohjelmaan voi tutustua osoitteessa musarit.fi ja liput myy tiketti.fi
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Marianne HaapojaTyöväen Musiikkitapahtuma, ToiminnanjohtajaPuh:0400982987marianne.haapoja@musarit.fi
TapahtumatoimistoTyöväen MusiikkitapahtumaPuh:0405257177info@musarit.fi
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Työväen Musiikkitapahtuma - Lämminhenkinen festivaali keskellä kaupunkia
Työväen Musiikkitapahtuma kerää heinäkuussa tuhansia ihmisiä monipuolisen ohjelmansa pariin Valkeakoskelle. UPM Tervasaaren paperitehtaan ja Myllysaaren museon pihamaan ainutlaatuiseen miljööseen sijoittuvassa festivaalissa on laadukas kattaus huippuartisteja, vaihtoehtomusiikkia, työväenkulttuuria, yhteislaulua, ajankohtaisia ja yhteiskunnallisia keskustelutilaisuuksia, sirkustaidetta, lastenmusiikkia, ilmakitaransoiton SM-kisat, lavatansseja ja paljon muuta. Heinäkuun lopussa esiintymislavalle nousevat muun muassa Komiat, Diandra, Viikate, Erja Lyytinen, Saa kiljua, Liisa Akimof ja ruotsalainen Velvet Moon.
Musarit järjestetään 23.-26.7.2026. Katso lisätiedot ja aikataulut musarit.fi ja osta liput ennakkoon Tiketistä
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