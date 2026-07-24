Vihreiden Tynkkynen: Trumpin uudetkin tullit ovat turhia, perusteettomia ja vahingollisia
24.7.2026 08:19:15 EEST | Vihreät - De Gröna | Tiedote
Vihreän eduskuntaryhmän puheenjohtaja Oras Tynkkynen tuomitsee presidentti Trumpin EU:lle määräämät uudet tullit. Hän peräänkuuluttaa Euroopalta yhtenäistä ja määrätietoista linjaa.
Yhdysvaltain presidentti Trump ilmoitti jälleen uusista tulleista, jotka kattavat lähes kaikki maan keskeiset kauppakumppanit, mukaan lukien Euroopan unionin. Tullit korvaavat tuomioistuinten laittomaksi toteamat aiemmat tullit.
– Vaikka oikeusperusta ja toteutustapa nyt muuttuu, perusasia on ja pysyy: Trumpin tullit ovat turhia, perusteettomia ja vahingollisia. Tulleista kärsivät niin Eurooppa ja muut kauppakumppanit kuin yhdysvaltalaiset yritykset ja kuluttajat itse, vihreitä eduskunnan talousvaliokunnassa edustava Tynkkynen kuvaa.
Trump perustelee uusia tulleja pakkotyön vastustamisella. Tynkkynen tyrmää selityksen täysin.
– Kiina on tunnettu uiguureilla teettämästään laajamittaisesta pakkotyöstä, kun taas EU-maissa työntekijöiden oikeudet ovat maailman vahvimmasta päästä. Silti tullit ovat nyt EU:lle lähes yhtä suuret kuin Kiinalle. Samalla pakkotyöstä moittiva Yhdysvallat itse käyttää laajamittaisesti vankityötä, jossa vangit joutuvat työskentelemään pakkotyötä lähentelevissä oloissa, Tynkkynen muistuttaa.
Tynkkynen peräänkuuluttaa Euroopalta yhtenäisyyttä ja määrätietoisuutta. Kauppasotia ei pidä lietsoa, mutta niihin ei pidä myöskään alistua.
– Kumppaneita ei kohdella tällä tavalla. Trumpin tullipäätös vahvistaa sen, mikä on tiedetty jo
pitkään: Eurooppa ei voi laskea Yhdysvaltojen varaan. Uusin tullipäätös alleviivaa jälleen siitä, miksi vahvaa ja syvää eurooppalaista yhteistyötä tarvitaan. EU:n tulee puolustaa etujaan ja kansainvälistä sääntöpohjaista järjestystä pää pystyssä, Tynkkynen päättää.
Yhteyshenkilöt
Oras TynkkynenVihreän eduskuntaryhmän puheenjohtajaPuh:050 512 1584oras.tynkkynen@eduskunta.fi
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