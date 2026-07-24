Kruununprinsessa Victoria ja prinssi Daniel vierailevat Vaasassa
24.7.2026 10:00:00 EEST | Vaasan kaupunki - Vasa stad | Tiedote
Kruununprinsessa Victoria ja prinssi Daniel vierailevat Vaasassa 21.8.2026 Vaasan hovioikeuden 250-vuotisjuhlan kunniaksi.
– Hovioikeuden historiallinen juhlavuosi on niin merkittävä tapahtuma, että päätimme lähestyä Ruotsin kuningashuonetta ja kutsua sen edustajan kunnioittamaan juhlaa läsnäolollaan. Olemme erittäin otettuja siitä, että kruununprinsessa ja prinssi Daniel vastasivat kutsuumme myöntävästi, hovioikeuden presidentti Sakari Laukkanen sanoo.
– Vaasa esittelee ylpeänä kuninkaallisille vierailleen, miten kaupunki on kehittynyt kuluneiden neljän vuosisadan aikana ja kuinka siitä on hyvää vauhtia kasvamassa Pohjolan energiapääkaupunki, kaupunginjohtaja Tomas Häyry kertoo.
Kuningas Kustaa III perusti Vaasan hovioikeuden vuonna 1775. Se oli Turun jälkeen maan toinen hovioikeus ja aloitti toimintansa kuninkaan määräyksestä 21.8.1776.
Vieraat saapuvat aamulla hovioikeuteen noin tunnin mittaiselle vierailulle. Kruununprinsessa istuttaa Hovioikeudenpuistoon puun juhlavuoden sekä kruununprinsessaparin Vaasan-vierailun muistoksi. Kello 10.30 kuninkaalliset vieraat siirtyvät hovioikeudesta jalan Hovioikeudenpuistikolle, jossa heillä on mahdollisuus tervehtiä yleisöä. Hovioikeudenpuistikolta matka jatkuu Vaskiluotoon, jossa kruununprinsessapari tutustuu Wärtsilään ja sen teknologiakeskukseen sekä hiilineutraalin merenkulun ja energiantuotannon kehitykseen. Vierailu päättyy Vaasan kaupungin tarjoamaan lounaaseen Maaherrantalossa.
Vaasa sai kuninkaallisia vieraita edellisen kerran vuonna 2006 kaupungin 400-vuotisjuhlien yhteydessä. Tuolloin kaupungissa vierailivat kuningas Kaarle XVI Kustaa ja kuningatar Silvia.
Tiedoksi median edustajille:
Hovioikeuteen voidaan tilanpuutteen vuoksi ottaa vain neljä kuvajournalistia. Ilmoita kiinnostuksestasi Vaasan kaupungin viestintään sähköpostitse, viestinta@vaasa.fi, viimeistään 7.8.2026. Vierailulta julkaistaan vapaasti käytettävissä olevia kuvia Vaasan kaupungin kuvapankissa 21.8. iltapäivän aikana. Muistathan mainita lähteen kuvia käyttäessäsi.
Median edustajat voivat seurata puun istutusta Hovioikeudenpuistossa sekä kävelyä Hovioikeudenpuistikolla poliisin ohjeistuksen mukaisesti.
Wärtsilässä valokuvaamiseen liittyen pyydämme ottamaan yhteyttä Wärtsilän ulkoisen viestinnän johtajaan Anne Alarotuun, puh. +358 (0)50 487 1308 tai media@wartsila.com.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Kuningashuone:
press@kungahuset.se
Vaasan hovioikeus:
14.8.2026 saakka hovioikeudenneuvos Hagar Nordström, puh. +358 (0)50 416 1325, hagar.nordstrom@oikeus.fi
17.8.2026 alkaen notaari Tiina Holm, puh. +358 (0)50 465 0926, tiina.holm@oikeus.fi
Vaasan kaupunki:
Kaupunginjohtaja Tomas Häyry, puh. +358 (0)40 540 5412
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Vaasa on Pohjolan energiapääkaupunki, jossa on helppo olla onnellinen.
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