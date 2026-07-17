Päijät-Hämeen hyvinvointialue: Alkoholin laitosvieroitushoito toteutetaan nyt omana toimintana
24.7.2026 10:46:31 EEST | Päijät-Hämeen hyvinvointialue | Tiedote
Päijät-Hämeen hyvinvointialue aloitti maaliskuussa alkoholin laitosvieroitushoitojen toteuttamisen selviämishoitoyksikössä. Aiemmin hoito järjestettiin ostopalveluna hyvinvointialueen ulkopuolella, mutta nyt yhdestä viiteen vuorokauden mittaiset vieroitushoitojaksot voidaan toteuttaa omalla alueella.
Muutos hyödyttää sekä potilaita että hyvinvointialuetta. Hoito on aiempaa helpommin saavutettavissa, eikä vieroitushoitoon tarvitse enää matkustaa toiselle paikkakunnalle. Samalla toiminta on aiempaa kustannustehokkaampaa.
Maaliskuusta lähtien selviämishoitoyksikössä on toteutettu jo yli 70 alkoholin laitosvieroitushoitojaksoa. Hoitojaksojen keskimääräinen kesto on ollut 3,3 vuorokautta.
Hoito lähellä potilasta
Potilas voidaan ohjata laitosvieroitushoitoon esimerkiksi sote-keskuksesta, päihdepalveluista tai sairaalaosastolta. Myös selviämishoitoyksikköön päihtymyksen vuoksi tullut potilas voi siirtyä vieroitushoitoon, jos hoidon kriteerit täyttyvät ja potilas haluaa hoitoon.
Selviämishoitoyksikössä on kymmenen potilaspaikkaa, joita käytetään sekä vieroitushoitoon että päihtyneiden potilaiden turvalliseen selviämiseen. Tarvittaessa vieroitushoito voidaan edelleen järjestää ostopalveluna Kouvolan A-klinikalla.
– Potilailta saamamme palaute on ollut pääosin myönteistä. Kun vieroitushoito on saatavilla omalla alueella, palveluun hakeutuminen on aiempaa helpompaa. Olemme myös arvioineet, että hoidon järjestäminen lähempänä potilaan arkea on madaltanut kynnystä hakeutua vieroitushoitoon, kertoo osastonhoitaja Taru-Tuulia Pulkkinen.
Jatkohoidolla tuetaan toipumista
Vieroitushoito on osa pidempää toipumisprosessia. Siksi jokaisesta vieroitushoitojaksolla olleesta potilaasta tehdään ilmoitus avosairaanhoidon päihdepalveluihin, joiden ammattilaiset ottavat yhteyttä potilaaseen jatkohoidon suunnittelemiseksi.
Toimintamallia kehitetään edelleen yhteistyössä alueen päihdepalveluiden kanssa. Tavoitteena on varmistaa sujuva hoitopolku ja vahvistaa potilaiden sitoutumista jatkohoitoon.
Yhteyshenkilöt
Pertti Sopanentulosaluejohtaja, avosairaanhoitoPuh:044 482 3171
Päijät-Hämeen hyvinvointialue
Päijät-Hämeen hyvinvointialue järjestää päijäthämäläisten sosiaali- ja terveyspalvelut sekä pelastustoimen palvelut alueen asukkaille.
Päijät-Hämeen hyvinvointialueeseen kuuluvat Asikkala, Hartola, Heinola, Hollola, Iitti, Kärkölä, Lahti, Orimattila, Padasjoki ja Sysmä. Huolehdimme yli 200 000 asukkaan terveydestä ja turvallisuudesta.
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