Päijät-Hämeen hyvinvointialue: Alkoholin laitosvieroitushoito toteutetaan nyt omana toimintana

Muutos hyödyttää sekä potilaita että hyvinvointialuetta. Hoito on aiempaa helpommin saavutettavissa, eikä vieroitushoitoon tarvitse enää matkustaa toiselle paikkakunnalle. Samalla toiminta on aiempaa kustannustehokkaampaa.

Maaliskuusta lähtien selviämishoitoyksikössä on toteutettu jo yli 70 alkoholin laitosvieroitushoitojaksoa. Hoitojaksojen keskimääräinen kesto on ollut 3,3 vuorokautta.

Hoito lähellä potilasta

Potilas voidaan ohjata laitosvieroitushoitoon esimerkiksi sote-keskuksesta, päihdepalveluista tai sairaalaosastolta. Myös selviämishoitoyksikköön päihtymyksen vuoksi tullut potilas voi siirtyä vieroitushoitoon, jos hoidon kriteerit täyttyvät ja potilas haluaa hoitoon.

Selviämishoitoyksikössä on kymmenen potilaspaikkaa, joita käytetään sekä vieroitushoitoon että päihtyneiden potilaiden turvalliseen selviämiseen. Tarvittaessa vieroitushoito voidaan edelleen järjestää ostopalveluna Kouvolan A-klinikalla.

– Potilailta saamamme palaute on ollut pääosin myönteistä. Kun vieroitushoito on saatavilla omalla alueella, palveluun hakeutuminen on aiempaa helpompaa. Olemme myös arvioineet, että hoidon järjestäminen lähempänä potilaan arkea on madaltanut kynnystä hakeutua vieroitushoitoon, kertoo osastonhoitaja Taru-Tuulia Pulkkinen.

Jatkohoidolla tuetaan toipumista

Vieroitushoito on osa pidempää toipumisprosessia. Siksi jokaisesta vieroitushoitojaksolla olleesta potilaasta tehdään ilmoitus avosairaanhoidon päihdepalveluihin, joiden ammattilaiset ottavat yhteyttä potilaaseen jatkohoidon suunnittelemiseksi.

Toimintamallia kehitetään edelleen yhteistyössä alueen päihdepalveluiden kanssa. Tavoitteena on varmistaa sujuva hoitopolku ja vahvistaa potilaiden sitoutumista jatkohoitoon.