Merus Power toimittaa STATCOM-ratkaisun Argentiinaan ja vahvistaa asemaansa teollisuuden sähkönlaaturatkaisuissa
24.7.2026 12:00:00 EEST | Merus Power Oyj | Tiedote
Merus Power toimittaa Merus® STATCOM -kompensaattorin argentiinalaisen terästeollisuuden valssaamolle. Toimitus on yhtiölle markkina-avaus Argentiinassa ja vahvistaa Merus Powerin asemaa kansainvälisten teollisten sähkönlaaturatkaisujen toimittajana.
Merus Powerin kompensaattori parantaa valssaamon sähköjärjestelmän vakautta, energiatehokkuutta ja tuotannon käyttövarmuutta. Tämän kaltaisten toimitusten arvo on tyypillisesti noin miljoonan euron luokkaa. Käyttöönotto tapahtuu kesällä 2027.
Asiakas, Sidersa S.A., on merkittävä argentiinalainen terästeollisuuden toimija, joka panostaa ympäristöystävällisempään teräksen tuotantoon ja oman energiankäyttönsä kehittämiseen. Merus Powerin ratkaisu tukee asiakkaan tavoitteita vahvistamalla tuotantolaitoksen sähköjärjestelmän hallintaa ja varmistamalla sähkön laatua vaativassa valssaamoympäristössä.
Valssaamot ovat sähkönlaadun kannalta vaativia ympäristöjä, joissa nopeat kuormitusvaihtelut voivat aiheuttaa jännitevaihteluita ja häiriöitä. Merus® STATCOM tasaa verkon jännitettä, hallitsee loistehoa ja vähentää sähkönlaadun häiriöitä.
”Tämä toimitus on meille tärkeä markkina-avaus Argentiinaan ja osoitus Merus Powerin teknologian kilpailukyvystä vaativissa kansainvälisissä teollisuuskohteissa. Kauppa vahvistaa asemaamme teollisten kompensaattorien toimittajana ja tukee strategiaamme kasvattaa kansainvälistä sähkönlaatuliiketoimintaa sähkövarastoliiketoiminnan rinnalla”, sanoo Merus Powerin toimitusjohtaja Kari Tuomala.
Merus Powerilla on pitkä kokemus sähkönlaaturatkaisuista metalliteollisuuden, prosessiteollisuuden ja infrastruktuurin tarpeisiin. Argentiinan toimitus vahvistaa yhtiön kansainvälistä referenssipohjaa ja tukee yhtiön tavoitetta tarjota ratkaisuja, jotka tekevät sähköjärjestelmistä vakaampia, tehokkaampia ja paremmin hallittavia.
Yhteyshenkilöt
Kari TuomalaToimitusjohtajaPuh:+358 20 735 4320kari.tuomala@meruspower.com
Jonna KannostoViestintä- ja sijoittajasuhdejohtajaPuh:+358 44 357 8320jonna.kannosto@meruspower.com
Merus Power lyhyesti
Merus Power on teknologiayhtiö, joka mahdollistaa kestävän energian murrosta. Suunnittelemme ja tuotamme innovatiivisia sähkötekniikan ratkaisuja, kuten sähkövarastoja, sähkönlaaturatkaisuja ja palveluita uusiutuvan energian ja teollisuuden tarpeisiin. Skaalautuvan teknologiamme avulla mahdollistamme uusiutuvan energian kasvun sähköverkoissa ja parannamme yhteiskunnan energiatehokuutta. Olemme kotimainen innovatiivinen sähkötekniikan erikoisosaaja ja toimimme globaaleilla ja voimakkaasti kasvavilla markkinoilla. Henkilöstömme edustaa kansainvälisesti arvostettua insinööriosaamista. Liikevaihtomme vuonna 2025 oli 54,6 miljoonaa euroa, ja osakkeemme kaupankäyntitunnus Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalla on MERUS. www.meruspower.com.
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