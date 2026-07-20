Yhdysvaltain keskuspankin 29.7.2026 korkokokouksen ennakko – Fed pitämässä korot ennallaan

S-Pankki arvioi Yhdysvaltain keskuspankki Fedin pitävän ohjauskorkonsa ennallaan nykyisessä 3,50–3,75 prosentin vaihteluvälissä keskiviikon 29. heinäkuuta korkokokouksessaan.

”Odotamme Fedin kokouksen antavan lisätietoa uuden pääjohtaja Kevin Warshin näkemyksistä korkopolitiikasta ja sen vaikutuksista. Keskuspankin johtokunnan jäsenten näkemykset tulevasta korkokehityksestä vaihtelevat, ja odotettu uusi linjaus aiempaa vähäisemmästä ennakoivasta viestinnästä luo epävarmuutta markkinoille”, S-Pankin päästrategi Tanja Wennonen-Kärnä kommentoi.

Warshin ensimmäisen kesäkuun kokouksen tiedote oli poikkeuksellisen lyhyt. Keskeinen ero Fedin edelliseen pääjohtajaan Jerome Powelliin osoittautui olevan, ettei Warsh tule antamaan markkinoille yhtä selväsanaista ohjausta tulevasta korkopolitiikasta. Warshin mukaan keskuspankin viestinnän tulisi olla aiempaa niukempaa ja vähemmän läpinäkyvää, eikä hän usko ennakoivan korkopolun antavan kuin lyhytaikaista tukea markkinoille. Warsh näkee, että ennakkoon annettava ohjeistus huonontaa keskuspankin joustavuutta ja lisää riskiä korkopolitiikan virheille, jos aiempaan ohjeistukseen tukeudutaan liian pitkään uuden talousdatan kustannuksella.

Työryhmät uudistamaan keskuspankin toimintaa

Pääjohtaja Warsh on perustanut viisi työryhmää uudistamaan keskuspankin korkopolitiikkaa sekä arvioimaan sen rahapoliittisia työkaluja ja viitekehyksiä. Työryhmien uskottavuutta vahvistaa laaja asiantuntijajoukko keskuspankkimaailmasta, akateemisesta maailmasta, talouselämästä ja teknologiasektorilta. Työryhmien tavoitteena on esittää johtopäätöksiä ja mahdollisia muutosehdotuksia jo ennen vuodenvaihdetta.

”Mahdolliset muutokset voivat vaikuttaa korkopolitiikan tulkintaan ja pääomamarkkinoiden pelisääntöihin pidempiaikaisesti. Koska pääomamarkkinat hinnoittelevat riskejä, vaikeammin ennustettava korkopolitiikka voi nostaa riskipreemioita”, Wennonen-Kärnä arvioi.

Työryhmät keskittyvät viestinnän lisäksi keskuspankin tasehallintaan, datan laadun parantamiseen, tuottavuuteen ja työllisyyteen sekä inflaatiokehyksiin. Tuottavuuden kasvu tekoälyn nopean kehityksen myötä on ollut keskeinen keskustelunaihe julkisuudessa. Warshin mukaan lisääntynyt tuottavuus voi johtaa vahvempaan kasvuun ilman inflaatiota, mikä voisi mahdollistaa nykyistä matalamman korkotason. Myös inflaatiomittareita arvioidaan osana työryhmien työtä.

Matala inflaatio pitää korot maltillisina toistaiseksi

Yhdysvaltain kesäkuun inflaatioluvut jäivät odotuksia maltillisemmiksi. Vuositason inflaatio nousi 3,5 prosenttia, joka on selvästi alle markkinaodotusten. Inflaatiota hillitsi erityisesti öljyn hinnan lasku, kun toiveet Iranin sodan päättymisestä vahvistuivat. Matalampaa inflaatiota tuki myös ydininflaation tasaantuminen. Johtokunnan jäsenten kommentit kesäkuun inflaatiolukujen julkistamaisen jälkeen viittasivat siihen, että johtokunnalla olisi mahdollisuus harkita seuraavia päätöksiään rauhassa lähikuukausien aikana.

Pääomamarkkinat hinnoittelevat Yhdysvaltoihin tällä hetkellä vajaata kahta koronnostoa vuoden loppuun mennessä. Tämä on linjassa Fedin korkopolun kanssa, joka viittaa vähintään yhteen koronnostoon.

”Kesäkuun koron ennalleen jättävä korkopäätös oli yksimielinen, mutta viestintä siitä viittasi siihen, että valtaosa johtokunnan jäsenistä näkee yhden tai useamman koronnoston mahdollisena jo tänä vuonna. Talousennusteet muuttuivat myös haukkamaisempaan suuntaan verrattuna maaliskuun ennusteisiin. Kasvuennusteita laskettiin hieman, mutta inflaatioennusteita korjattiin ylöspäin huomattavasti”, Wennonen-Kärnä analysoi.

inflaatioluvut ovat tällä hetkellä ristiriitaisia, mutta Warsh on korostanut Fedin suhtautuvan tiukasti yli kahden prosentin inflaatioon. Inflaation hillitsemiseen voidaan käyttää myös muita keinoja kuin koronnostoja, ja työryhmien myötä uusia välineitä saatetaan ottaa käyttöön nopeallakin aikataululla. Talouden epävarmuudesta huolimatta Fed on korostanut sitoutumistaan hintavakauden turvaamiseen.