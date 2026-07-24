Kansanedustaja Mari Holopainen: Ministeri Rydmanin tutkimuksen valikointi on peruttava – tieteen vapaus on demokratian perusta

– On huolestuttavaa, jos muu hallitus hyväksyy sen, että ministeri Rydmanin päätös jää voimaan. Päätös on yksittäisiä hankkeita merkittävämpi ja periaatteellinen, Holopainen sanoo.

Ylen tietopyyntöihin perustuvan selvityksen mukaan elinkeinoministeri Wille Rydman myönsi tutkimusrahoitusta hankkeille, jotka olivat vertaisarvioinnissa sijoittuneet heikommin kuin useat rahoitusta vaille jääneet hankkeet. Samalla kielteisen päätöksen saaneet hakijat saivat lähes identtiset perustelut, vaikka hankkeet olivat keskenään erilaisia.

– Ministeri Rydman on edelleen sitä mieltä, että hänen toiminnassaan ei ole mitään ongelmaa. Hyväksyykö myös pääministeri Orpo sen, että tutkimuksen riippumattomuuden murentaminen jää käytännössä hallituksen linjaksi vai aikooko hallitus käsitellä päätöksen uudelleen?

– Poliitikot voivat päättää etukäteen budjetista, mutta yksittäisten tutkimushankkeiden valinnan on perustuttava tieteelliseen arviointiin, ei ministerin henkilökohtaiseen harkintaan, Holopainen sanoo.

Holopaisen mukaan riippumaton arviointi on tutkimusrahoituksen uskottavuuden perusta.

– Tutkimuksen tehtävä ei ole tuottaa poliitikoille mieluisia johtopäätöksiä vaan luotettavaa tietoa yhteiskunnan päätöksenteon tueksi. Siksi tutkimuksen vapautta on suojeltava. Jos poliittinen harkinta alkaa syrjäyttää asiantuntija-arvioita, murennetaan tieteen riippumattomuus.

Holopainen muistuttaa, että suomalaiset tutkijat ovat varoittaneet tieteen vapauden heikentymisestä ja että Suomi on pudonnut viime vuosina voimakkaasti akateemista vapautta mittaavassa kansainvälisessä vertailussa.

– Suomen kilpailukyky rakentuu korkeatasoiselle tutkimukselle ja luottamukselle instituutioihin. Hallituksen on osoitettava, että tutkimusrahoitusta koskevat päätökset tehdään avoimesti, johdonmukaisesti ja tieteellisin perustein, ei poliittisin mieltymyksin.

Holopainen vaatii päätöksen perumisen lisäksi hallitukselta selvitystä siitä, miksi ministeri ryhtyi valikoimaan tutkimushankkeita ja miten jatkossa varmistetaan, että tutkimusrahoituksen päätöksenteko perustuu riippumattomaan asiantuntija-arviointiin.



– Kokoomuksen ministerit Mari-Leena Talvitie, Anna-Kaisa Ikonen ja Karoliina Partanen ovat ulostuloissaan aiemmin korostaneet tieteen vapauden merkitystä ja vaatineet ministeri Rydmanilta perusteluja sekä asian läpikäyntiä. Jos tästä huolimatta mitään ei tapahdu, jää Rydmanin linja murentaa demokratiaa hallituksen kannaksi. Hallituksen on nyt osoitettava teoillaan, että Suomi on oikeusvaltio. Tieteen vapautta on puolustettava, Holopainen sanoo.