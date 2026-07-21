Eurojackpotista 71 miljoonan euron päävoitto Espanjaan - Suomeen neljä 53 000 euron voittoa
24.7.2026 22:26:33 EEST | Veikkaus Oy | Tiedote
Eurojackpotin perjantai-illan arvonnassa löytyi yksi täysosuma. Voittorivi on pelattu Espanjassa ja sillä voitti 71 miljoonan euron jättivoiton.
Eurojackpotin illan arvonnan (kierros 30/2026) oikea rivi on 4, 6, 8, 17 ja 22. Tähtinumerot 7 ja 10.
Arvonnassa löytyi yksi täysosuma, jolla voitti 71 262 143 euroa. Muhkea potti matkasi Espanjaan.
Toisen voittoluokan (5+1 oikein) meni jakoon kolme kappaletta. Voittorivit oli kaikki kolme pelattu Saksassa ja niillä voitti 760 078 euroa.
Suomeen osui neljä kappaletta 5+0 -oikein rivejä, joilla voitti 53 581 euroa. Voitot osuivat veikkaus.fi:ssä rivinsä pelanneelle helsinkiläiselle, Veikkauksen sovelluksessa rivinsä pelanneelle kuopiolaiselle, Veikkauksen sovelluksessa rivinsä pelanneelle jyväskyläläiselle ja Mikkelin K-Citymarketissa rivinsä pelanneelle voittajalle.
Kaikkiaan 5+0 -oikein rivejä löytyi perjantaina 24 kappaletta eri puolelta Eurooppaa.
Tiistaina Eurojackpotin potissa on 10 miljoonaa euroa.
Perjantain Jokeri-pelin voittorivi on 7 9 5 1 5 6 0. Jokeri-pelistä ei löytynyt kahden ylimmän voittoluokan tuloksia.
Perjantain Milli-pelin voittorivi on 10, 12, 21, 23, 27 ja 39. Lisänumero 7. Milli-pelistä ei löytynyt kahden ylimmän voittoluokan tuloksia.
Perjantain Lomatonnin voittoyhdistelmä on Las Palmas 6. Lomatonneja meni jakoon kolme kappaletta.
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