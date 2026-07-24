Loton potti kohoaa kolmeen miljoonaan euroon - Kolme 188 000 euron voittoa jakoon

Lauantai-illan Loton oikea rivi on 1, 2, 5, 13, 15, 19 ja 27. Lisänumero 36. Plusnumero 10.



Täysosumia ei löytynyt, joten ensi viikolla Loton potti kohoaa kolmeen miljoonaan euroon.



Lotosta löytyi kolme 6+1 -oikein tulosta, joilla voitti 188 460 euroa. Voittopotit osuivat nettipelaajalle Inariin, Oulun Kaijonharjun Salen viiden osuuden porukkapeliin ja 26 osuuden nettiporukkapeliin, jossa oli voittajia eri puolelta Suomea.



Loton kesäisen lisäarvonnan 10 000 euron voitot osuivat Kajaaniin, Hyvinkäälle, Kuopioon, Orivedelle ja Saloon.



Lauantain Jokeri-pelin oikea rivi on 5 8 1 2 3 1 8.



Jokeri-pelistä ei löytynyt täysosumia. Kuusi oikein -rivejä oli pelattu kaksi kappaletta. Espoon Sellon Prisman asiakas ja veikkaus.fi:ssä rivinsä tehnyt nettipelaaja Juuasta voittivat 20 000 euroa.



Lauantain Milli-pelin oikea rivi on 3, 8, 12, 24, 28 ja 40. Lisänumero 30. Milli-pelistä ei löytynyt kahden ylimmän voittoluokan tuloksia.



Lauantain Lomatonnin voittoyhdistelmä on Casablanca 40. Lomatonneja meni jakoon kolme kappaletta.



Kaikilla tämän kierroksen lottoriveillä, joissa ei ole ollut voittoa, voi osallistua Loton lisäarvontaan ilman lisämaksua. Osallistumisaikaa on seuraavan viikon ajan Loton peliajan päättymiseen asti. Lisäarvonnassa on jaossa 500 kappaletta 100 euron voittoja. Lue lisää täältä.