Työväen Musiikkitapahtuma 2026 toi Valkeakoskelle neljä päivää musiikkia, kohtaamisia ja yhteisöllisyyttä
27.7.2026 08:00:00 EEST | Työväen Musiikkitapahtuma ry | Tiedote
Valkeakoskella 23.–26.7.2026 järjestetty Työväen Musiikkitapahtuma kokosi jälleen tuhansia kävijöitä nauttimaan monipuolisesta musiikki- ja kulttuuriohjelmasta. Ilmaisohjelman kävijämäärä kasvoi edellisvuodesta, kun taas maksullisen alueen kävijämäärä säilyi lähes samalla tasolla. Neljän päivän aikana festivaalilla kuultiin yli 200 esiintyjää, käytiin yhteiskunnallisia keskusteluja, laulettiin yhdessä ja koettiin ainutlaatuisia konserttihetkiä historiallisessa tehdasmiljöössä.
Festivaali käynnistyi torstaina lämminhenkisissä tunnelmissa Virsi ja viini -yhteislaulutilaisuudella sekä Rakkaudesta Koskiin Vol. 2 -konsertilla, jossa valokeilaan nousivat Valkeakosken kasvattamat artistit ja heidän tarinansa kotikaupungin merkityksestä musiikkiurilleen. Illan esiintyjiin kuuluivat Tuuletar, Tero-Petri & Tomi Rikkola Duo, Mauno sekä Minä & Nieminen.
Perjantaina tapahtuma avattiin virallisesti Sananvapauden lavalla, minkä jälkeen Myllysaaren alue täyttyi musiikista, keskusteluista ja työväenkulttuurista. TSL:n kuratoima Harmonia-ohjelmakokonaisuus yhdisti yhteiskunnalliset puheenvuorot ja musiikin, Riihi Säätiön Uusi Työväenlaulu -klubi toi esiin uusia rauhanlauluja ja ilta huipentui Paperitorin keikkoihin. Päälavalla nähtiin Antti Paalanen, Diandra, Erja Lyytinen sekä Linda Lampenius ja Pete Parkkonen, joiden Liekinheitin keräsi yleisön laulamaan mukana. Salakapakassa tunnelmasta vastasivat Misha, Velvet Moon ja Luna Kills.
Lauantain rankkasade vaikutti kävijämäärään ja festivaali jäi asetetusta kävijätavoitteesta. Kokonaiskävijämäärä oli kuitenkin viime vuoden tasolla. Päivän aikana ohjelmassa oli lastenkonsertteja, yhteislaulua, keskusteluja ja ilmakitaransoiton SM-kisat, jonka voitti Eliisa Erävalo lavanimeltään Äippä. Sananvapauden ja Jylhävaaran lavalla kuultiin nousevia artisteja, kuten Elsi Sloan, Saarisalo ja Leija Lautamaja feat. PK Keränen. Illan suurimpiin kohokohtiin kuului Miljoonasateen 40-vuotisjuhlakonsertti, jonka vieraana esiintyi Jarkko Martikainen. Paperitorilla esiintyivät lisäksi muun muassa Komiat ja Meiju Suvas. Salakapakka täyttyi Liisa Akimof & Yökerhon, Jaakko Kullan, Viikatteen, Jaakko Kullan ja Saa Kiljuan yleisöstä.
Sunnuntaina festivaali päättyi koko perheen ohjelmaan. Sananvapauden lavalla nähty Kurkistuksia Tanssivaan Muumilaaksoon kutsui lapset ja aikuiset mukaan laulamaan ja tanssimaan. Tove Janssonin tarinoihin pohjautuva esitys korosti ystävyyden, suvaitsevaisuuden ja rohkeuden teemoja, jotka kuvastivat osuvasti myös koko festivaalin henkeä.
Kävijät kiittelivät laadukkaasta, monipuolisesta ja yllätyksellisestä ohjelmasta. Työväen Musiikkitapahtuma osoitti jälleen vahvuutensa tapahtumana, jossa eri musiikkityylit, sukupolvet ja työväenkulttuuri kohtaavat. Neljän päivän aikana festivaalilla kuultiin kansanmusiikkia, poppia, bluesia, metallia, työväenlauluja ja vaihtoehtomusiikkia sekä tarjottiin runsaasti maksutonta ohjelmaa kaikenikäisille. Yhteislaulu, keskustelut, lastenohjelma ja suuret konserttielämykset muodostivat kokonaisuuden, joka teki tapahtumasta jälleen yhden kesän merkittävimmistä kulttuurikohtaamisista Valkeakoskella.
Työväen Musiikkitapahtuma kiittää lämpimästi yleisöä, esiintyjiä, vapaaehtoisia, yhteistyökumppaneita ja kaikkia tapahtuman toteuttamiseen osallistuneita. Festivaali päättyi sunnuntaina, mutta neljän päivän aikana syntyneet kohtaamiset, elämykset ja musiikin voima kantavat pitkälle tulevaisuuteen.
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Yhteyshenkilöt
Marianne HaapojaTyöväen Musiikkitapahtuma, ToiminnanjohtajaPuh:0400982987marianne.haapoja@musarit.fi
TapahtumatoimistoTyöväen MusiikkitapahtumaPuh:0405257177info@musarit.fi
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Työväen Musiikkitapahtuma - Lämminhenkinen festivaali keskellä kaupunkia
Työväen Musiikkitapahtuma kerää heinäkuussa tuhansia ihmisiä monipuolisen ohjelmansa pariin Valkeakoskelle. UPM Tervasaaren paperitehtaan ja Myllysaaren museon pihamaan ainutlaatuiseen miljööseen sijoittuvassa festivaalissa on laadukas kattaus huippuartisteja, vaihtoehtomusiikkia, työväenkulttuuria, yhteislaulua, ajankohtaisia ja yhteiskunnallisia keskustelutilaisuuksia, sirkustaidetta, lastenmusiikkia, ilmakitaransoiton SM-kisat, lavatansseja ja paljon muuta. Heinäkuun lopussa esiintymislavalle nousevat muun muassa Komiat, Diandra, Viikate, Erja Lyytinen, Saa kiljua, Liisa Akimof ja ruotsalainen Velvet Moon.
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