Työväen Musiikkitapahtuma ry

Työväen Musiikkitapahtuma 2026 toi Valkeakoskelle neljä päivää musiikkia, kohtaamisia ja yhteisöllisyyttä

27.7.2026 08:00:00 EEST | Työväen Musiikkitapahtuma ry | Tiedote

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Valkeakoskella 23.–26.7.2026 järjestetty Työväen Musiikkitapahtuma kokosi jälleen tuhansia kävijöitä nauttimaan monipuolisesta musiikki- ja kulttuuriohjelmasta. Ilmaisohjelman kävijämäärä kasvoi edellisvuodesta, kun taas maksullisen alueen kävijämäärä säilyi lähes samalla tasolla. Neljän päivän aikana festivaalilla kuultiin yli 200 esiintyjää, käytiin yhteiskunnallisia keskusteluja, laulettiin yhdessä ja koettiin ainutlaatuisia konserttihetkiä historiallisessa tehdasmiljöössä.

Työväen Musiikkitapahtuma keräsi yleisöä niin Valkeakoskelta kuin ulkopaikkakunniltakin.
Työväen Musiikkitapahtuma keräsi yleisöä niin Valkeakoskelta kuin ulkopaikkakunniltakin. Teemu Syrjänen

Festivaali käynnistyi torstaina lämminhenkisissä tunnelmissa Virsi ja viini -yhteislaulutilaisuudella sekä Rakkaudesta Koskiin Vol. 2 -konsertilla, jossa valokeilaan nousivat Valkeakosken kasvattamat artistit ja heidän tarinansa kotikaupungin merkityksestä musiikkiurilleen. Illan esiintyjiin kuuluivat Tuuletar, Tero-Petri & Tomi Rikkola Duo, Mauno sekä Minä & Nieminen.

Tuuletar esiintyi Salakapakassa torstaina. Jussi Rämä

Perjantaina tapahtuma avattiin virallisesti Sananvapauden lavalla, minkä jälkeen Myllysaaren alue täyttyi musiikista, keskusteluista ja työväenkulttuurista. TSL:n kuratoima Harmonia-ohjelmakokonaisuus yhdisti yhteiskunnalliset puheenvuorot ja musiikin, Riihi Säätiön Uusi Työväenlaulu -klubi toi esiin uusia rauhanlauluja ja ilta huipentui Paperitorin keikkoihin. Päälavalla nähtiin Antti PaalanenDiandraErja Lyytinen sekä Linda Lampenius ja Pete Parkkonen, joiden Liekinheitin keräsi yleisön laulamaan mukana. Salakapakassa tunnelmasta vastasivat MishaVelvet Moon ja Luna Kills.

Yksi viikonlopun odotetuimmista hetkistä oli Linda Lampeniuksen ja Pete Parkkosen keikka. Eveliina Tuomioja

Lauantain rankkasade vaikutti kävijämäärään ja festivaali jäi asetetusta kävijätavoitteesta. Kokonaiskävijämäärä oli kuitenkin viime vuoden tasolla. Päivän aikana ohjelmassa oli lastenkonsertteja, yhteislaulua, keskusteluja ja ilmakitaransoiton SM-kisat, jonka voitti Eliisa Erävalo lavanimeltään Äippä. Sananvapauden ja Jylhävaaran lavalla kuultiin nousevia artisteja, kuten Elsi Sloan, Saarisalo ja Leija Lautamaja feat. PK Keränen. Illan suurimpiin kohokohtiin kuului Miljoonasateen 40-vuotisjuhlakonsertti, jonka vieraana esiintyi Jarkko Martikainen. Paperitorilla esiintyivät lisäksi muun muassa Komiat ja Meiju Suvas. Salakapakka täyttyi Liisa Akimof & Yökerhon, Jaakko Kullan, Viikatteen, Jaakko Kullan ja Saa Kiljuan yleisöstä.

Pieni tihkusade ei haitannut lauantaina yleisöä. Teemu Syrjänen

Sunnuntaina festivaali päättyi koko perheen ohjelmaan. Sananvapauden lavalla nähty Kurkistuksia Tanssivaan Muumilaaksoon kutsui lapset ja aikuiset mukaan laulamaan ja tanssimaan. Tove Janssonin tarinoihin pohjautuva esitys korosti ystävyyden, suvaitsevaisuuden ja rohkeuden teemoja, jotka kuvastivat osuvasti myös koko festivaalin henkeä. 

Kävijät kiittelivät laadukkaasta, monipuolisesta ja yllätyksellisestä ohjelmasta. Työväen Musiikkitapahtuma osoitti jälleen vahvuutensa tapahtumana, jossa eri musiikkityylit, sukupolvet ja työväenkulttuuri kohtaavat. Neljän päivän aikana festivaalilla kuultiin kansanmusiikkia, poppia, bluesia, metallia, työväenlauluja ja vaihtoehtomusiikkia sekä tarjottiin runsaasti maksutonta ohjelmaa kaikenikäisille. Yhteislaulu, keskustelut, lastenohjelma ja suuret konserttielämykset muodostivat kokonaisuuden, joka teki tapahtumasta jälleen yhden kesän merkittävimmistä kulttuurikohtaamisista Valkeakoskella.

Työväen Musiikkitapahtuma kiittää lämpimästi yleisöä, esiintyjiä, vapaaehtoisia, yhteistyökumppaneita ja kaikkia tapahtuman toteuttamiseen osallistuneita. Festivaali päättyi sunnuntaina, mutta neljän päivän aikana syntyneet kohtaamiset, elämykset ja musiikin voima kantavat pitkälle tulevaisuuteen. 

Yleisöä Työväen Musiikkitapahtuman eturivissä. Joonas Leppänen

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Kuvat

Tuuletar esiintyi Salakapakassa torstaina.
Tuuletar esiintyi Salakapakassa torstaina.
Jussi Rämä
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Yksi viikonlopun odotetuimmista hetkistä oli Linda Lampeniuksen ja Pete Parkkosen keikka.
Yksi viikonlopun odotetuimmista hetkistä oli Linda Lampeniuksen ja Pete Parkkosen keikka.
Eveliina Tuomioja
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Pieni tihkusade ei haitannut lauantaina yleisöä.
Pieni tihkusade ei haitannut lauantaina yleisöä.
Teemu Syrjänen
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Yleisöä Työväen Musiikkitapahtuman eturivissä.
Yleisöä Työväen Musiikkitapahtuman eturivissä.
Joonas Leppänen
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Työväen Musiikkitapahtuma keräsi yleisöä niin Valkeakoskelta kuin ulkopaikkakunniltakin.
Työväen Musiikkitapahtuma keräsi yleisöä niin Valkeakoskelta kuin ulkopaikkakunniltakin.
Teemu Syrjänen
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Työväen Musiikkitapahtuma - Lämminhenkinen festivaali keskellä kaupunkia

Työväen Musiikkitapahtuma kerää heinäkuussa tuhansia ihmisiä monipuolisen ohjelmansa pariin Valkeakoskelle. UPM Tervasaaren paperitehtaan ja Myllysaaren museon pihamaan ainutlaatuiseen miljööseen sijoittuvassa festivaalissa on laadukas kattaus huippuartisteja, vaihtoehtomusiikkia, työväenkulttuuria, yhteislaulua, ajankohtaisia ja yhteiskunnallisia keskustelutilaisuuksia, sirkustaidetta, lastenmusiikkia, ilmakitaransoiton SM-kisat, lavatansseja ja paljon muuta. Heinäkuun lopussa esiintymislavalle nousevat muun muassa Komiat, Diandra, Viikate, Erja Lyytinen, Saa kiljua, Liisa Akimof ja ruotsalainen Velvet Moon.

Musarit järjestetään 23.-26.7.2026. Katso lisätiedot ja aikataulut musarit.fi  ja osta liput ennakkoon Tiketistä 

Kuvassa festivaaliyleisöä.

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Jazzin 100 vuotta juhlistetaan Kirjazz & Blues -ilmaisfestivaalilla29.5.2026 15:56:21 EEST | Tiedote

Jazz rantautui Suomeen 1920-luvulla höyrylaiva Andanian mukana, ja tänä vuonna suomalaisen jazzin historiassa tulee täyteen merkittävä merkkipaalu: sata vuotta rytmejä, tanssia ja uusia musiikillisia suuntia. Valkeakoskella juhlavuotta vietetään tunnelmallisessa miljöössä, kun Kirjazz & Blues järjestetään jo 17. kerran Kirjaslammen tanssilavalla lauantaina 6.6.2026. Tämän vuoden juhlan kunniaksi ikärajattomaan tapahtumaan on vapaa pääsy. Kirjazz & Blues toteutetaan yhteistyössä Valkeakosken Kulttuuripalveluiden kanssa.

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