Saimaannorpan suojelusta kaupalliselle kalastukselle aiheutuvien taloudellisten vaikutusten johdosta myönnettävä avustushaku avautuu 1.8.2026
27.7.2026 09:23:21 EEST | Elinvoimakeskukset | Tiedote
Saimaannorpan suojelu rajoittaa kaupallista kalastusta. Norpat myös heikentävät pyydysten tuottoa. Näiden taloudellisten menetysten vuoksi kaupallisille kalastajille on suunnattu avustus vuosille 2024-27. Avustus on haettavissa elokuun ajan.
Avustusta voidaan myöntää ryhmään I kuuluvalle kaupalliselle kalastajalle, jonka pääasiallisella kalastusalueella on voimassa kalastusrajoitus saimaannorpan suojelemiseksi. Rajoitus voi olla voimassa joko valtioneuvoston antaman asetuksen tai sen kanssa saman sisältöisen sopimuksen mukaisesti.
Avustuksesta säädetään valtioneuvoston 10.05.2024 voimaantulleella asetuksella 212/2024 (https://www.finlex.fi/fi/lainsaadanto/2024/212) Lakitekstin 3 § määrittelee edellytykset, jotka avustuksen saajan on täytettävä.
Avustuksen määrä on 20 prosenttia kalastajan edellisen kalenterivuoden aikana seisovilla pyydyksillä Saimaalla saaman saaliin arvosta. Avustus on kuitenkin korkeintaan 10 000 € vuodessa ja enintään 15 prosenttia kalastajan elinkeinotoiminnan veroilmoituksessa ilmoittamasta kalastustulosta.
Avustus on vähämerkityksellistä tukea (de minimis), jota voi saada korkeintaan 30 000 € kuluvan ja kahden edeltävän vuoden aikana.
Tuen hakeminen 1.8.2026 alkaen
Tukea haetaan sähköisellä lomakkeella elinvoimakeskuksen nettisivuilta 1.-31.8. 2026 löytyvän linkin kautta: https://elinvoimakeskus.fi/saimaannorpan-suojelusta-kaupalliselle-kalastukselle-aiheutuvista-menetyksista-myonnettava-avustus
Asiointipalvelu 1.8.2026 alkaen: https://asiointipalvelu.ahtp.fi/forms/3405161
Itä-Suomen elinvoimakeskuksen Järvi-Suomen kalatalouspalveluiden toimialueeseen kuuluvat Etelä-Savon, Kanta-Hämeen, Keski-Suomen, Pirkanmaan, Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Savon maakunnat.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Lisätietoja 3.8.2026 alkaen:
Tero Nieminen, kalatalousasiantuntija
tero.nieminen@elinvoimakeskus.fi 0295 026 035
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Elinvoimakeskukset ovat työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalaan kuuluvia valtion aluehallinnon viranomaisia. Elinvoimakeskukset hoitavat muun muassa elinkeinoihin, maaseutuun, liikenteeseen, ympäristöön ja luonnonvaroihin liittyviä tehtäviä.
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