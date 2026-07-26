Turvalliset rallit ohjeita noudattaen: mitä ralliyleisön on hyvä tietää

Pysäköinti erikoiskokeilla – pelastustiet pidettävä avoinna

Seuraa tapahtuman liikenteenohjaajien ja opasteiden ohjeita ja pysäköi ainoastaan järjestäjän osoittamille paikoille. Älä tuki teitä tai liittymiä, koska pelastusajoneuvojen täytyy päästä liikkumaan esteettä. Vapaa pelastustie nopeuttaa onnettomuustilanteessa avun saapumista paikalle ja säästää arvokkaita minuutteja.

Noudata järjestäjän ohjeita

Tapahtuma-alueilla liikkuu paljon ihmisiä ja ajoneuvoja. Järjestäjän ohjeet ja turvaohjeet on laadittu sujuvoittamaan tapahtumaa sekä ehkäisemään vaaratilanteita. Toimi siis ohjeiden mukaan ja ota muut huomioon. Katso rallia vain järjestäjän määrittelemiltä sallituilta katselualueilta: alueet on valittu siten, että ne ovat yleisölle mahdollisimman turvalliset.

Hätätilanteessa

Soita hätänumeroon 112. Kerro, mitä on tapahtunut ja missä olet. Sijainnin tarkka kuvaus, kuten esimerkiksi erikoiskokeen numero tai lähin opaste, auttaa apua perille nopeammin. 112 Suomi -sovellus kertoo sijaintisi automaattisesti. Älä epäröi soittaa, jos tilanne sitä vaatii.

Jos joku on eksyksissä, huonovointinen tai tarvitsee apua: pysähdy, kysy, auta ja tarvittaessa soita 112.

Käsittele tulta huolellisesti

Jos suunnitelmiin kuuluu rallimakkaroiden grillaus tai muu tulenteko, tarkista ennen avotulen sytyttämistä, onko Ilmatieteen laitoksen antama maastopalovaroitus voimassa. Jos varoitus on voimassa, avotulen teko (mukaan lukien kertakäyttögrillit ja nuotiot) on kielletty. Ajankohtaiset varoitukset voi tarkistaa Ilmatieteen laitoksen verkkosivuilta.

Rallialueet kulkevat usein kuivien metsien ja peltojen halki, joten vaikka maastopalovaroitus ei olisi voimassa, tulen kanssa tulee olla erityisen varovainen. Kertakäyttögrillit, nuotiot ja risukeittimet vaativat huolellisuutta ja oikean paikan: tuli leviää kuivassa maastossa helposti. Myös tupakantumppi voi sytyttää maastopalon. Älä siis heitä tumppia maahan tai auton ikkunasta.

Lisää yleisiä tapahtumaturvallisuuden vinkkejä löydät hyvaks.fistä. Turvallista ralliviikonloppua!

Viestinnän yhteyshenkilö: Sanna-Riikka Koponen, p. 050 598 8481, sanna-riikka.koponen@hyvaks.fi