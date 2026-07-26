Turvalliset rallit ohjeita noudattaen: mitä ralliyleisön on hyvä tietää
27.7.2026 09:59:50 EEST | Keski-Suomen hyvinvointialue | Tiedote
Rallia ajetaan taas Keski-Suomen upeissa maisemissa. Keski-Suomen hyvinvointialue muistuttaa huomioimaan turvallisuuden niin erikoiskokeilla kuin muissa ralliriennoissa, jotta tapahtuma sujuu mahdollisimman mutkattomasti. Jokainen voi omalta osaltaan vaikuttaa siihen, että rallitapahtuma sujuu hyvin.
Pysäköinti erikoiskokeilla – pelastustiet pidettävä avoinna
Seuraa tapahtuman liikenteenohjaajien ja opasteiden ohjeita ja pysäköi ainoastaan järjestäjän osoittamille paikoille. Älä tuki teitä tai liittymiä, koska pelastusajoneuvojen täytyy päästä liikkumaan esteettä. Vapaa pelastustie nopeuttaa onnettomuustilanteessa avun saapumista paikalle ja säästää arvokkaita minuutteja.
Noudata järjestäjän ohjeita
Tapahtuma-alueilla liikkuu paljon ihmisiä ja ajoneuvoja. Järjestäjän ohjeet ja turvaohjeet on laadittu sujuvoittamaan tapahtumaa sekä ehkäisemään vaaratilanteita. Toimi siis ohjeiden mukaan ja ota muut huomioon. Katso rallia vain järjestäjän määrittelemiltä sallituilta katselualueilta: alueet on valittu siten, että ne ovat yleisölle mahdollisimman turvalliset.
Hätätilanteessa
Soita hätänumeroon 112. Kerro, mitä on tapahtunut ja missä olet. Sijainnin tarkka kuvaus, kuten esimerkiksi erikoiskokeen numero tai lähin opaste, auttaa apua perille nopeammin. 112 Suomi -sovellus kertoo sijaintisi automaattisesti. Älä epäröi soittaa, jos tilanne sitä vaatii.
Jos joku on eksyksissä, huonovointinen tai tarvitsee apua: pysähdy, kysy, auta ja tarvittaessa soita 112.
Käsittele tulta huolellisesti
Jos suunnitelmiin kuuluu rallimakkaroiden grillaus tai muu tulenteko, tarkista ennen avotulen sytyttämistä, onko Ilmatieteen laitoksen antama maastopalovaroitus voimassa. Jos varoitus on voimassa, avotulen teko (mukaan lukien kertakäyttögrillit ja nuotiot) on kielletty. Ajankohtaiset varoitukset voi tarkistaa Ilmatieteen laitoksen verkkosivuilta.
Rallialueet kulkevat usein kuivien metsien ja peltojen halki, joten vaikka maastopalovaroitus ei olisi voimassa, tulen kanssa tulee olla erityisen varovainen. Kertakäyttögrillit, nuotiot ja risukeittimet vaativat huolellisuutta ja oikean paikan: tuli leviää kuivassa maastossa helposti. Myös tupakantumppi voi sytyttää maastopalon. Älä siis heitä tumppia maahan tai auton ikkunasta.
Lisää yleisiä tapahtumaturvallisuuden vinkkejä löydät hyvaks.fistä. Turvallista ralliviikonloppua!
Viestinnän yhteyshenkilö: Sanna-Riikka Koponen, p. 050 598 8481, sanna-riikka.koponen@hyvaks.fi
Keski-Suomen hyvinvointialue vastaa noin 273 000 keskisuomalaisen sosiaali-, terveys- ja pelastustoimen palveluista.
Keskeinen tehtävämme on keskisuomalaisten hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistäminen. Järjestämme sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen palvelut asukkaillemme luotettavasti kaikissa tilanteissa.
Tavoitteenamme on se, että keskisuomaisten kokemus hyvinvoinnista, terveydestä ja turvallisuudesta paranee. Rakennamme Keski-Suomen vetovoimaa ja hyvää arkea yhdessä muiden alueen toimijoiden kanssa. Haluamme olla ihmislähtöisin hyvinvointialue ja tukea keskisuomalaisten hyvää arkea.
Hyvinvointialue on Keski-Suomen suurin työnantaja, jonka palveluksessa työskentelee noin 12 500 ammattilaista. Tarjoamme mahdollisuuksia ammatilliseen kehittymiseen ja monipuolisiin urapolkuihin.
Palveluiden tiedot, toimipisteet ja yhteystiedot löytyvät Keski-Suomen hyvinvointialueen verkkosivuilta osoitteesta www.hyvaks.fi.
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