Chef Wallin - Intohimona ruoka -kirja ilmestyy elokuussa!
28.7.2026 10:00:13 EEST | Readme.fi | Tiedote
Olen Kalle Wallin ja teen sosiaalista mediaa nimimerkillä Chef Wallin. Ruoanlaitto on intohimoni, ja sen ansiosta olen noussut nopeasti yhdeksi Suomen suosituimmista ruoanlaittosisällön tekijöistä.
Mukana on yli 50 reseptiä, jotka ovat keränneet kymmeniä miljoonia näyttökertoja ja ottaneet paikkansa suomalaisten arjessa. Reseptisisältöjäni katsotaan tällä hetkellä noin viisi miljoonaa kertaa kuukaudessa.
Tämä kirja on suunnattu heille, jotka sekä rakastavat hyvää kotiruokaa että arvostavat selkeitä ja toimivia reseptejä. Ruokaohjeissa on myös QR-koodi, jonka avulla pääset katsomaan videon kyseisen aterian valmistuksesta.
Kirja ilmestyy elokuussa 2026.
Kirjan kustantaja on Readme.fi
Haastattelu- ja arvostelukappalepyynnöt: jussi.kiilamo@readme.fi
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Tietoja julkaisijasta
Readme.fi
Lönnrotinkatu 18 A
00120 Helsinki
010 5060 400
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