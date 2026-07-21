Readme.fi

Chef Wallin - Intohimona ruoka -kirja ilmestyy elokuussa!

28.7.2026 10:00:13 EEST | Readme.fi | Tiedote

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Olen Kalle Wallin ja teen sosiaalista mediaa nimimerkillä Chef Wallin. Ruoanlaitto on intohimoni, ja sen ansiosta olen noussut nopeasti yhdeksi Suomen suosituimmista ruoanlaittosisällön tekijöistä.

Kansi_High res.
Kansi_High res.

Mukana on yli 50 reseptiä, jotka ovat keränneet kymmeniä miljoonia näyttökertoja ja ottaneet paikkansa suomalaisten arjessa. Reseptisisältöjäni katsotaan tällä hetkellä noin viisi miljoonaa kertaa kuukaudessa.

Tämä kirja on suunnattu heille, jotka sekä rakastavat hyvää kotiruokaa että arvostavat selkeitä ja toimivia reseptejä. Ruokaohjeissa on myös QR-koodi, jonka avulla pääset katsomaan videon kyseisen aterian valmistuksesta.

Kirja ilmestyy elokuussa 2026.

Kirjan kustantaja on Readme.fi

Haastattelu- ja arvostelukappalepyynnöt: jussi.kiilamo@readme.fi

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Tietoja julkaisijasta

Readme.fi
Lönnrotinkatu 18 A
00120 Helsinki

010 5060 400

http://www.readme.fi

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