Workdayn uusi tutkimustulos Suomesta: Työntekijät arvioivat päivittäisen työkokemuksensa erittäin myönteiseksi samalla kun tekoäly alkaa lyhentää arjen työtehtäviin kuluvaa aikaa

HELSINKI, Suomi, 28. kesäkuuta 2026 – Workday, Inc. (NASDAQ: WDAY), yritysten henkilöstöhallinnon, talouden ja IT-toimintojen tekoälyalusta, julkistaa tänään uuden raporttinsa The Copy/Paste Economy Suomea koskevat tulokset. Tutkimus osoittaa, että suomalaiset työntekijät suhtautuvat työhönsä erittäin myönteisesti ja kokevat tekoälyn tuovan käytännön hyötyjä erityisesti työtehtävien nopeammassa suorittamisessa.

Tekoäly tuottaa arvoa – sitoutunut työvoima on valmis hyödyntämään sitä

Suomessa 73 prosenttia vastaajista kertoo, että tekoälytyökalut tai tekoälypohjaiset ominaisuudet ovat parantaneet heidän päivittäistä työkokemustaan. Lisäksi 61 prosenttia sanoo, että tekoäly on lyhentänyt tehtävien suorittamiseen kuluvaa aikaa niissä tehtävissä, joissa sitä käytetään – luku ylittää EMEA-alueen keskiarvon, joka on 55 prosenttia. Lisäksi puolet (50 prosenttia) vastaajista kertoo, että tekoäly on nopeuttanut työtä tuottavalla tavalla, mikä vastaa suurin piirtein EMEA-alueen tulosta (49 prosenttia).

Suomessa 23 prosenttia vastaajista kertoo, että tekoäly on syvälle integroitu henkilöstön, talouden ja suunnitelmien hallintaan liittyviin keskeisiin järjestelmiin ja työnkulkuihin, mikä on linjassa EMEA-alueen tulosten kanssa. Nämä tulokset osoittavat, että tekoäly tuottaa jo käytännön hyötyjä. Suomalaisille organisaatioille suuri mahdollisuus on hyödyntää poikkeuksellisen sitoutunutta työvoimaa ottamalla tekoäly osaksi järjestelmiä ja työnkulkuja, jotka auttavat työntekijöitä muuttamaan panoksensa suuremmaksi vaikutukseksi organisaatiossa.

”Suomella on vahva perusta tekoälyn käyttöönoton seuraavalle vaiheelle: työntekijät, jotka suhtautuvat työhönsä myönteisesti, ovat ylpeitä saavutuksistaan ja sitoutuneita edistymiseen”, sanoo Jonathan Randle, Workdayn Group Vice President, EMEA North & CEE. ”Tekoälyn arvo ei ole pelkästään siinä, että se voi nopeuttaa yksittäisten tehtävien suorittamista. Se on siinä, että kun tekoäly liitetään työnteon tapaan, se voi auttaa sitoutuneita työntekijöitä suuntaamaan enemmän aikaa, harkintaa ja asiantuntemustaan asioihin, joilla on eniten arvoa.”

Erittäin sitoutunut henkilöstö – mahdollisuus tehdä edistymisestä helpompaa

Suomessa sata prosenttia työntekijöistä arvioi päivittäisen työkokemuksensa myönteiseksi. Lisäksi 85 prosenttia ilmoittaa olevansa tyytyväisiä siihen, että he ovat edistyneet merkittävällä tavalla tärkeimmissä työtehtävissä, 87 prosenttia on ylpeitä työnsä tuloksista ja 76 prosenttia näkee selvästi, miten heidän työnsä edistää organisaation laajempia tavoitteita.

Tämä sitoutumisen taso on merkittävä vahvuus. Se osoittaa, että suomalaisia työntekijöitä motivoi työn laatu ja tarkoitus. Tämä luo suotuisat olosuhteet organisaatioille, jotka haluavat ottaa tekoälyn käyttöön tavalla, joka tukee ihmisten panosta sen sijaan, että se häiritsisi sitä.

Samalla 87 prosenttia kertoo, että heillä on joskus, usein tai erittäin usein päiviä, jolloin he ovat kiireisiä, mutta kokevat, ettei todellista edistystä ole juurikaan tapahtunut. Lisäksi 89 prosenttia sanoo, että stressi johtuu pääosin tai osittain prosesseista ja järjestelmistä. Tämä tuo esiin selkeän mahdollisuuden: jo sitoutuneita työntekijöitä voidaan auttaa käyttämään vähemmän aikaa koordinointityöhön ja enemmän aikaa asiantuntemuksensa soveltamiseen arvokkaiden tulosten saavuttamiseksi.

Suomalaisilla työntekijöillä on vähemmän intensiivistä manuaalista työtä kuin EMEA-alueella keskimäärin. Suomessa 15 prosenttia käyttää vähintään 7 tuntia viikossa tietojen siirtämiseen tai muotoilemiseen järjestelmien välillä, kun vastaava luku EMEA-alueella on 22 prosenttia. Lisäksi 10 prosenttia käyttää vähintään 7 tuntia tietojen täsmäyttämiseen, kun vastaava luku EMEA-alueella on 21 prosenttia. Vastaajista Suomessa 15 prosenttia käyttää vähintään 7 tuntia hyväksyntöjen hankkimiseen, kun vastaava luku EMEA-alueella on 22 prosenttia.

Tulokset viittaavat siihen, että seuraava mahdollisuus ei ole pelkästään manuaalisen työn poistaminen. Kyse on työnkulun parantamisesta tiimien, järjestelmien ja päätösten välillä, jotta työntekijät voivat saavuttaa merkittävämpää edistystä sillä energialla ja sitoutumisella, jota he jo tuovat mukanaan työtehtäviinsä.

Luotettavat järjestelmät voivat auttaa suomalaisia organisaatioita muuttamaan sitoutumisen suuremmaksi lisäarvoksi

Suomessa 73 prosenttia vastaajista sanoo, että tekoäly lisää luottamusta päätöksiin, kun työntekijät voivat luottaa taustalla oleviin järjestelmiin ja tietoihin. Lisäksi 82 prosenttia sanoo, että heidän organisaationsa luottaa muutamaan luotettavaan järjestelmään, kun panokset ovat korkeat, mikä vastaa EMEA-alueen tulosta.

Suomalaisille organisaatioille luotettavat järjestelmät, luotettavat tiedot ja selkeät prosessit voivat tarjota perustan tekoälyn hyödyntämiselle tavalla, joka vahvistaa sekä työntekijäkokemusta että liiketoiminnan tuloksia.

”Suomen mahdollisuus on käyttää tekoälyä vahvistamaan niitä vahvuuksia, joita työntekijät jo tuovat mukanaan työhönsä”, sanoo Jonathan Randle. ”Kun tekoäly on kytketty dataan ja prosesseihin, joihin työntekijät luottavat, se voi vapauttaa päivittäisestä työstä entistä enemmän taustakoordinointia. Tämä antaa sitoutuneille työntekijöille enemmän kapasiteettia keskittyä järkeviin päätöksiin, merkitykselliseen edistymiseen ja tuloksiin, jotka luovat arvoa organisaatiolle.”

Lisätietoja

Lue koko The Copy/Paste Economy -tutkimus.

Tietoa tutkimuksesta

Tutkimuksen toteutti The Harris Poll Workdayn toimeksiannosta maailmanlaajuisesti verkossa 2.–24. maaliskuuta 2026. Siihen osallistui 6 100 henkilöstöhallinnon, taloushallinnon, IT:n ja operatiivisen toiminnan ammattilaista. Vastaajat ovat kokopäiväisesti työssä organisaatioissa, joissa on vähintään 500 työntekijää ja joiden liikevaihto on vähintään 100 miljoonaa dollaria. Kaikki vastaajat käyttävät aktiivisesti tekoälyä organisaatiossaan ja omassa tehtävässään. Vastaajana olleet ylimmän johdon edustajat osallistuvat myös itse aktiivisesti organisaationsa tekoälystrategian kehittämiseen.

Workday

Workday toimii yritysten ydintoimintojen – henkilöstöhallinnon, taloushallinnon ja IT:n – parissa, missä virhemarginaali on käytännössä nolla. Workday yhdistää tekoälyn tiiviisti liiketoiminnan kontekstiin, reunaehtoihin ja luotettaviin prosesseihin, ja menee työtä avustavaa tekoälyä pidemmälle tarjoamalla tekälyagentteja, jotka itse suorittavat työn ja tuottavat mitattavia tuloksia. Yli 11 500 organisaatiota ympäri maailman, mukaan lukien yli 65 prosenttia Fortune 500 -yrityksistä, luottaa Workdayn kykyyn lunastaa lupauksensa. Lisätietoja: workday.com.

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