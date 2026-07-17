Toimittajatilaisuus: aamukahvit suomalaismeppien kanssa Turun Eurooppa-foorumissa perjantaina 28.8. klo 8
27.7.2026 11:39:07 EEST | Euroopan parlamentti – Suomen-toimisto | Kutsu
Tervetuloa aamukahveille Turun Kaupunginteatterille perjantaina 28.8. klo 8 tapaamaan meppejä ja keskustelemaan alkavan syyskauden tärkeimmistä kysymyksistä.
Alkavaa syyskautta ja ajankohtaisia EU-aiheita kommentoivat mepit Aura Salla (EPP, kok.), Eero Heinäluoma (S&D, sd.), Sebastian Tynkkynen (ECR, ps.), Anna-Maja Henriksson (Renew, r.), Ville Niinistö (Greens/EFA, vihr.) sekä Li Andersson (The Left, vas.).
Paikka: Ravintola Viides Näyttämö, Turun Kaupunginteatteri (Itäinen Rantakatu 14, 20800 Turku)
Aika: perjantaina 28.8. klo 8–8.45
Toimittajille suunnattuun tilaisuuteen osallistuminen edellyttää ilmoittautumista ennalta. Pyydämme ilmoittautumaan tiistaihin 25.8. mennessä osoitteeseen ephelsinki@europarl.europa.eu. Mainitsethan ilmoittautumisen yhteydessä edustamasi median ja mahdolliset erityisruokavaliot.
Eurooppa-foorumi Turussa 26.–28.8.2026 – muuta ohjelmaa torstaina ja perjantaina 27.–28.8.
Torstaina 27.8. klo 10–10.45 pienellä näyttämöllä Euroopan parlamentin Suomen-toimiston järjestämässä keskustelussa pohditaan Euroopan teknologisen omavaraisuuden edellytyksiä. Mitä kriittisten teknologisten riippuvuuksien vähentäminen vaatii? Miten EU voi purkaa rakenteellisia riippuvuuksiaan, vahvistaa eurooppalaisia vaihtoehtoja ja lisätä teknologista omavaraisuuttaan? Aiheesta keskustelevat Euroopan parlamentin jäsenet Aura Salla (EPP, kok.) ja Ville Niinistö (Greens/EFA, vihr.) sekä Robert Torvelainen, digi- ja teknologiapolitiikan johtava asiantuntija Elinkeinoelämän keskusliitosta. Keskustelun juontaa VTT:n kansainvälisten asioiden johtaja Janica Ylikarjula.
Toimittajatilaisuuden jälkeen perjantaina 28.8. klo 9–9.45 päänäyttämöllä mepit pohtivat maailmanpolitiikan myllerryksen ja voimapolitiikan paluun vaikutuksia Euroopan unioniin. Onko murros uhka, mahdollisuus, molempia, vai jotain vielä muuta? Eurooppa-foorumi Turussa ry:n ja Euroopan parlamentin Suomen-toimiston keskustelupaneeliin osallistuvat mepit Mika Aaltola (EPP, kok.), Eero Heinäluoma (S&D, sd.), Sebastian Tynkkynen (ECR, ps.), Anna-Maja Henriksson (Renew, r.), Ville Niinistö (Greens/EFA, vihr.) ja Li Andersson (The Left, vas.) Paneelin moderoi Turun yliopiston Eduskuntatutkimuksen keskuksen johtaja, professori Markku Jokisipilä.
Turun Kaupunginteatterissa 26.–28.8.2026 järjestettävän Eurooppa-foorumin teemana on tällä kertaa ”Arvot, innovaatiot ja turvallisuus EU:n menestyksen perustana”. Eurooppa-foorumi on osallistujille maksuton. Voit osallistua keskusteluihin paikan päällä tai seurata niitä suorana verkossa. Kaupunginteatterissa järjestettävään ohjelmaan on ennakkoilmoittautuminen. Verkko-osallistuminen ei vaadi erillistä ilmoittautumista. Ohjelma päivittyy kesän aikana.
Lisätietoja ja ohjelma: https://europeforum.fi/.
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Yhteyshenkilöt
Pia SiitonenLehdistötiedottaja
Euroopan parlamentin Suomen-toimisto
Roosa PurhonenLehdistötiedottaja
Euroopan parlamentin Suomen-toimisto
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