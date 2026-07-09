Presidentti Stubb osallistuu senaattori Grahamin hautajaisiin

President Stubb reser till Natos toppmöte i Ankara 30.6.2026 11:28:43 EEST | Pressmeddelande

Republikens presidents kansli Pressmeddelande 43/2026 30.6.2026 Republikens president Alexander Stubb kommer att delta i Natotoppmötet i Turkiets huvudstad Ankara 7–8 juli 2026. Huvudteman för toppmötet är uppföljningen av genomförandet av det åtagande om försvarsinvesteringar och av andra beslut som fattades vid toppmötet i Haag i fjol, stödet till Ukraina samt stärkandet av den försvarsindustriella basen för att möta det långvariga hotet från Ryssland. Vid mötet betonas de europeiska allierades engagemang för att ta ett större ansvar för kontinentens säkerhet. Finlands mål är att de beslut som fattas vid toppmötet ska befästa Natos enighet och säkerställa ett fortsatt stöd till Ukraina. Tisdagen den 7 juli deltar president Stubb i Natos försvarsindustriforum, där han medverkar i en paneldiskussion om samhällsomfattande industriell beredskap. På kvällen följer en middag under värdskap av Turkiets president Recep Tayyip Erdoğan och hans maka Emine Erdoğan. Onsdagen den 8 juli deltar pr