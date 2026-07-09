Presidentti Stubb osallistuu senaattori Grahamin hautajaisiin
27.7.2026 12:04:39 EEST | Tasavallan presidentin kanslia | Tiedote
Tasavallan presidentin kanslia
Tiedote 45/2026
27.7.2026
Tasavallan presidentti Alexander Stubb matkustaa senaattori Lindsey O. Grahamin hautajaisiin Washington D.C:hen, Yhdysvaltoihin.
Presidentti Stubb osallistuu tiistaina 28. heinäkuuta Washington National Cathedralissa järjestettävään valtiolliseen hautajaisjumalanpalvelukseen.
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President Stubb reser till Paris9.7.2026 16:11:50 EEST | Pressmeddelande
Republikens presidents kansli Pressmeddelande 44/2026 9.7.2026 Republikens president Alexander Stubb reser till Paris måndagen den 13 juli 2026 för att delta i ett möte för stats- och regeringscheferna i koalitionen av villiga länder som stöder Ukraina. Mötet är sammankallat av Frankrikes president Emmanuel Macron. På kvällen deltar president Stubb och hans maka Suzanne Innes-Stubb i en middag i Élyséepalatset med anledning av franska nationaldagen. Tisdagen den 14 juli är Frankrikes nationaldag och då följer president Stubb och fru Innes-Stubb den traditionella militärparaden på Champs-Élysées.
Presidentti Stubb Pariisiin9.7.2026 16:11:50 EEST | Tiedote
Tasavallan presidentin kanslia Tiedote 44/2026 9.7.2026 Tasavallan presidentti Alexander Stubb osallistuu Ukrainaa tukevien maiden halukkaiden koalition valtionjohtajien kokoukseen Pariisissa maanantaina 13. heinäkuuta 2026. Kokousta isännöi Ranskan presidentti Emmanuel Macron. Illalla presidentti Stubb ja hänen puolisonsa Suzanne Innes-Stubb osallistuvat Ranskan kansallispäivän kunniaksi järjestetylle illalliselle Elysée-palatsissa. Tiistaina 14. heinäkuuta presidentti Stubb puolisoineen seuraa Ranskan kansallispäivän perinteistä sotilasparaatia Champs-Élysées’llä.
President Stubb to travel to Paris9.7.2026 16:11:50 EEST | Press release
Office of the President of the Republic of Finland Press release 44/2026 9 July 2026 On Monday 13 July 2026, the President of the Republic of Finland, Alexander Stubb, will travel to Paris to participate in a meeting of the heads of state and government of the Coalition of the Willing in support of Ukraine. The meeting has been convened by French President Emmanuel Macron. In the evening, President Stubb and his spouse Suzanne Innes-Stubb will attend a dinner held in honour of Bastille Day. On Tuesday 14 July, President Stubb and his spouse will watch the traditional military parade on the Champs-Élysées marking Bastille Day celebrations.
President Stubb reser till Natos toppmöte i Ankara30.6.2026 11:28:43 EEST | Pressmeddelande
Republikens presidents kansli Pressmeddelande 43/2026 30.6.2026 Republikens president Alexander Stubb kommer att delta i Natotoppmötet i Turkiets huvudstad Ankara 7–8 juli 2026. Huvudteman för toppmötet är uppföljningen av genomförandet av det åtagande om försvarsinvesteringar och av andra beslut som fattades vid toppmötet i Haag i fjol, stödet till Ukraina samt stärkandet av den försvarsindustriella basen för att möta det långvariga hotet från Ryssland. Vid mötet betonas de europeiska allierades engagemang för att ta ett större ansvar för kontinentens säkerhet. Finlands mål är att de beslut som fattas vid toppmötet ska befästa Natos enighet och säkerställa ett fortsatt stöd till Ukraina. Tisdagen den 7 juli deltar president Stubb i Natos försvarsindustriforum, där han medverkar i en paneldiskussion om samhällsomfattande industriell beredskap. På kvällen följer en middag under värdskap av Turkiets president Recep Tayyip Erdoğan och hans maka Emine Erdoğan. Onsdagen den 8 juli deltar pr
Presidentti Stubb Naton huippukokoukseen Turkin Ankaraan30.6.2026 11:28:43 EEST | Tiedote
Tasavallan presidentin kanslia Tiedote 43/2026 30.6.2026 Tasavallan presidentti Alexander Stubb osallistuu Naton huippukokoukseen 7.–8. heinäkuuta 2026 Turkin pääkaupungissa Ankarassa. Huippukokouksen pääaiheita ovat viime vuonna Naton Haagin huippukokouksessa sovitun puolustusinvestointisitoumuksen ja kokouksen muiden päätösten toimeenpanon seuranta, tuki Ukrainalle sekä puolustusteollisen pohjan vahvistaminen Venäjän pitkäkestoiseen uhkaan vastaamiseksi. Kokouksessa osoitetaan eurooppalaisten liittolaismaiden sitoutuminen aiempaa suurempaan vastuunkantoon mantereen turvallisuudesta. Suomen tavoitteena on, että huippukokouksessa tehtävät päätökset lujittavat Naton yhtenäisyyttä ja vahvistavat Ukrainalle annettavan tuen jatkuvuuden. Presidentti Stubb osallistuu tiistaina 7. heinäkuuta Naton puolustusteollisuusfoorumiin, jossa hän osallistuu paneelikeskusteluun koko yhteiskunnan kattavasta teollisuuden varautumisesta. Illalla vuorossa on Turkin presidentti Recep Tayyip Erdoğanin ja häne
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