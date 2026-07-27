Ponsantiellä liikennehäiriöitä rummun vaihtotyön vuoksi 3.–7.8.2026 välisenä aikana
27.7.2026 13:19:30 EEST | Sisä-Suomen elinvoimakeskus | Tiedote
Uusimme Kangasalalla Ponsantien (maantie 58) tierummun. Työn aikana liikenne ohjataan yhden ajokaistan kautta liikennevalo-ohjauksella. Jalankulku- ja pyöräilyliikenne ohjataan työmaan ohi erillistä väylää pitkin. Rummun vaihtotyö tehdään 3.–7.8.2026 välisenä aikana.
Rakennustyöt ajoittuvat maanantain 3.8. klo 8.00 ja perjantain 7.8. klo 20.00 väliselle ajalle. Työkohde sijaitsee Ponsantiellä Kaitaantien liittymän läheisyydessä.
Työstä aiheutuu merkittävää haittaa liikenteelle.
Työt ovat osa Sisä-Suomen putkisilta- ja rumpu-urakkaa 2026, jossa elinvoimakeskus uusii useita kohteita eri puolilla Pirkanmaata ja Kanta-Hämettä
Urakoitsijana toimii Ylöjärven Kiviset Oy.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Urakoitsijan edustaja työmaapäällikkö Henna Patinen, Kiviset Oy, p. 050 537 0401
Projektipäällikkö Veli-Pekka Pelttari, Lounais-Suomen elinvoimakeskus, p. 029 5022 821
Siltainsinööri Jyrki Toivonen Sisä-Suomen elinvoimakeskus, p. 029 503 6097
Tilaajan valvontakonsultti Markus Toivanen, Welado Oy, p. 040 511 6677
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Tietoja julkaisijasta
Uusi Sisä-Suomen elinvoimakeskus palvelee Kanta-Hämeen ja Pirkanmaan asukkaita, yrityksiä ja organisaatioita monipuolisissa alueen elinvoimaa edistävissä tehtävissä – yhdessä ja lähellä.
Sisä-Suomen elinvoimakeskus hoitaa mm. elinkeinoihin, osaamiseen, maahanmuuttoon, kotoutumiseen, maatalouteen, maaseudun kehittämiseen, liikenteeseen ja tienpitoon, alueidenkäyttöön ja luonnon monimuotoisuuteen liittyviä tehtäviä.
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