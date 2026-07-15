Heurekan näyttelyitä Portugaliin, Italiaan ja Belgiaan
28.7.2026 10:49:06 EEST | Tiedekeskus Heureka | Tiedote
Tiedekeskus Heureka on sopinut useamman näyttelynsä vuokraamisesta muihin Euroopan maihin. Syksyllä 2026 Superpuu-näyttely on menossa Lissaboniin ja Aivot narikasta! -näyttely Torinoon. Keväällä 2027 puolestaan Matkalla avaruudessa -näyttely siirtyy Heurekasta Mecheleniin, Belgiaan.
Puurakentamisen avulla ilmastonmuutoksen hillitsemisestä kertova Superpuu-näyttely (Wild, Wild Wood) on menossa lokakuusta 2026 alkaen noin vuodeksi Lissaboniin, Portugaliin Pavilhão do Conhecimento -tiedekeskukseen. Tämän jälkeen portugalilainen Ciência Viva -verkosto aikoo esitellä sen pysyvästi uudessa metsiin keskittyvässä tiedekeskuksessaan. Heureka sai näyttelystä kansainvälisen Red Dot -muotoilupalkinnon.
Aivoterveysaiheinen Aivot narikasta! (Mind Your Brain!) -näyttely on puolestaan vuokrattu loka-marraskuussa 2026 noin kuukaudeksi Italiaan, OGR Torinoon, joka on Torinon uusi innovaatioiden ja taiteen keskus. Heurekassa vuosien 2018–2020 aikana suuren suosion saavuttanut ja noin 600 000 kävijää tavoittanut näyttely on jo kiertänyt useammassa tiedekeskuksessa Euroopassa. Yhteensä sen on nähnyt jo yli 830 000 tiedekeskusvierailijaa. Syksyllä näyttely saa Italiassa hieman erilaisen esittelypaikan ja yleisön.
Heurekassa tammikuun 2027 alkuun asti esillä oleva Matkalla avaruudessa (Our Journey in Space) -näyttely on lähdössä Heurekasta Belgiaan, Mechelenissä sijaitsevaan Technopolis-tiedekeskukseen. Avaruustoimintaa ja sen tulevaisuutta esittelevä näyttely tulee olemaan esillä siellä maaliskuulta 2027 elokuun 2028 loppuun asti.
”Vain harvoilla tiedekeskuksilla maailmassa on omaa näyttelytuotantoa - viennistä puhumattakaan. Näyttelyvienti kirittää Heurekaa tavoittelemaan näyttelytuotannossa korkeaa laatua, joka kelpaa maailman muihinkin tiede- tai näyttelykeskuksiin. Oivaltamisen ilo ei tunne rajoja. Viennillä rakennamme Heurekan ja tiedekeskusalan tulevaisuutta”, linjaa Heurekan toimitusjohtaja Mikko Myllykoski.
Heurekan näyttelyitä nähnyt maailmassa jo yli 32 miljoonaa
Heurekaa ylläpitävän Tiedekeskussäätiön tytäryhtiö Heureka Overseas Productions Ltd edistää Heurekan toimintaa vuokraamalla ja myymällä Heurekan näyttelyitä muihin tiedekeskuksiin ympäri maailman. Vientitoimintaa on ollut Heurekassa jo avajaisvuodesta 1989 alkaen. Sen ansiosta Heurekan näyttelyt ovat saavuttaneet jo yli 32 miljoonan yleisön, sillä Heurekassa näyttelyitä on nähnyt yli 10 miljoonaa ja muualla maailmassa yli 22 miljoonaa ihmistä 32 maassa. Toistaiseksi pisimmällä kiertueellaan Heurekan näyttelyistä on mielenterveysaiheinen Heureka tulee hulluksi (2013), joka on kiertänyt Pohjois-Amerikassa jo yli 10 vuotta nimellä ”Mental Health: Mind Matters”.
Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Mikko Myllykoski, mikko.myllykoski@heureka.fi, puh. 040 9015 244
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Yhteyshenkilöt
Mikko MyllykoskiToimitusjohtajaTiedekeskus HeurekaPuh:040 9015 244mikko.myllykoski@heureka.fi
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Tietoja julkaisijasta
Tiedekeskus Heureka Vantaan Tikkurilassa on monipuolinen elämyskokonaisuus, joka tarjoaa vuorovaikutteisia näyttelyitä, planetaarioelokuvia sekä tiedeohjelmia ja tapahtumia ympäri vuoden. Heureka jakaa oivaltamisen ilon yli 300 000 kävijän kanssa vuosittain ja kuuluu Suomen suosituimpiin vapaa-ajankeskuksiin.
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