Ikäihmisten Gerorock-tapahtuma järjestetään jälleen
28.7.2026 08:00:00 EEST | Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde | Tiedote
”The Show Must Go On!” Gerorock-festarit rokataan entistä rokimpana vuonna 2026! Rock-musiikki ja kesäfestarit kuuluvat ikäihmisten kulttuurihyvinvointiin yhtä lailla kuin nuoremmillekin sukupolville.
Pohteen ikäihmisten kulttuurihyvinvointitoiminnan parissa työskentelevät järjestävät toista kertaa Gerorock-tapahtuman Oulussa Hiirosenkodin sisäpihalla tiistaina 4. elokuuta 2026 kello 13–15. Hiirosenkodin osoite on Merikotkantie 5, Oulu.
Tänä vuonna festivaalien esiintyjäkaartiin kuuluvat Nostalgiareppu, TrustiesAcoustic ja Lammassaari & Kanniainen. Tilaisuuden juontaa Matti Ylilauri TrustiesAcoustic -yhtyeestä.
– Viime vuonna oli ilo nähdä festareille osallistuneiden henkilöiden, niin asiakkaiden kuin henkilökunnan, iloiset ilmeet ja kuinka kaikki saimme nauttia kauniista elokuisesta kesäpäivästä hyvän musiikin ja tarjottavien kera, kertoo ohjaaja Kristiina Rajala Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueelta Pohteelta.
– Gerorock on ehdottomasti suurin tapahtuma, jonka järjestelyissä olen ollut mukana. Ilman innostuneiden kulttuurihyvinvoinnin parissa työskentelevien pohdelaisten kanssa tehtyä yhteistyötä tätä tapahtumaa ei olisi saatu aikaiseksi, Rajala jatkaa ja kiittää idean äitiä, toimintaterapeutti Minna Alahuhtalaa.
Festarit ovat oiva paikka kokea yhteisöllisyyttä ja osallisuutta. Ulkopuolisten yhteistyökumppaneiden ja sponsoreiden saaminen on ollut helppoa. Esimerkiksi hyvissä ajoin keväällä Oulun seudun ammattiopiston hoiva-alan opettajat opiskelijoineen varmistivat tulevansa avuksi tämän vuoden festareille.
Elokuun tapahtumaa on suunniteltu saadun palautteen perusteella, esimerkiksi tarjoilupisteiden paikat on mietitty uusiksi ja bändivalintoihin kiinnitetty huomiota. Uutena tapahtumaan tulee toiminnan esittelypisteitä, kuten Siskot ja Simot -vapaaehtoistoiminta ja tietoisku ikäihmisten suunterveydenhoidosta. Tapahtumassa on ilmainen mehudrinkkibaari, kahvio ja makkaragrilli.
Ikäihmisten rock-festivaali on suunnattu Pohteen ikäihmisten palvelujen piirissä oleville asiakkaille ja heidän läheisilleen. Kuten viime vuonnakin, alle 65-vuotiaat pääsevät tapahtumaan vanhempien luvalla!
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Kristiina RajalaOhjaajaPohjois-Pohjanmaan hyvinvointialuePuh:044 703 5806kristiina.rajala@pohde.fi
Minna AlahuhtalaToimintaterapeuttiPohjois-Pohjanmaan hyvinvointialuePuh:040 529 0591minna.alahuhtala@pohde.fi
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde vastaa yli 415 000 asukkaan hyvinvoinnista, terveydestä ja turvallisuudesta 1.1.2023 alkaen. Työllistämme noin 18 500 sosiaali- ja terveysalan sekä pelastustoimen osaajaa. Yhdessä tarjoamme Pohjois-Pohjanmaan ihmisille tukea elämään ja apua terveyteen tai hätään aiempaa paremmin. Toimimme vaikuttavasti ja uusin tavoin – samalla henkilöstöömme panostaen.
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