Kesäkuussa 2026 mökkilainoja nostettiin vuodentakaista vähemmän

Kotitaloudet nostivat kesäkuussa 2026 uusia vapaa-ajanasuntolainoja (mökkilainoja) 94,7 milj. euron edestä, mikä on 5,0 % vähemmän kuin vuosi sitten kesäkuussa. Nostoja tehtiin 12 % vähemmän kuin keskimäärin kesäkuussa vuosina 2011-2025. Kokonaisuudessaan tammi-kesäkuussa 2026 mökkilainoja on nostettu 355,9 milj. euron edestä. Tämä on hieman vähemmän kuin vuonna 2025 vastaavana aikana (371,0 milj.), mutta enemmän kuin vuosina 2024 ja 2023.1 Nostojen supistuminen viime vuodesta selittyy keskimääräisen noston pienemmällä koolla: lukumäärältään uusia mökkilainoja nostettiin tammi-kesäkuussa 2026 jopa hieman vuodentakaista enemmän.2 Mökkilainojen kysyntä on yleensä runsaimmillaan touko-syyskuussa, ja kesäkuu on tyypillisesti kaikista vilkkain nostokuukausi.

Uusien nostettujen vapaa-ajanasuntolainojen keskikorko pysyi lähes muuttumattomana toukokuuhun verrattuna ja oli kesäkuussa 3,31 %. Vuosi sitten kesäkuussa keskikorko (2,83 %) oli alhaisempi. Asuntolainojen tapaan myös vapaa-ajanasuntolainoista suurin osa on sidottu euriborkorkoihin. Kesäkuussa 2026 uusista mökkilainoista 95 % oli euriborsidonnaisia.

Myös mökkilainojen käytetyin viitekorko on 12 kuukauden euriborkorko. Markkinakorkojen noustua viime kuukausina vuoden euriborkorkoa on kuitenkin käytetty viitekorkona aiempaa vähemmän, kun taas lyhyempien euriborkorkojen käyttö on yleistynyt. Kesäkuussa 2026 uusista mökkilainoista sidottiin vuoden euriborkorkoon 48 %, 6 kuukauden euriborkorkoon 11 % ja 3 kuukauden euriborkorkoon 36 %. Vuoden 2025 aikana nostetuista uusista mökkilainoista sidottiin 12 kuukauden euriborkorkoon 68 %.

Kesäkuussa kotitalouksien vapaa-ajanasuntolainojen kanta supistui 0,8 % vuodentakaisesta. Edellisen kerran kannan vuosimuutos oli negatiivinen maaliskuussa 2025. Kesäkuun 2026 lopussa vapaa-ajanasuntolainojen kanta oli 4,4 mrd. euroa. Mökkilainakannan keskikorko oli kesäkuussa 3,11 %, ja kannasta 96 % oli euriborsidonnaisia lainoja.

Lainat

Suomalaiset kotitaloudet nostivat kesäkuussa 2026 uusia asuntolainoja 1,3 mrd. euron edestä, mikä on 90 milj. euroa vähemmän kuin vuosi sitten vastaavana aikana. Uusista nostetuista asuntolainoista sijoitusasuntolainoja oli 110 milj. euroa. Uusien asuntolainojen keskikorko nousi hieman toukokuusta ja oli 3,19 % kesäkuussa. Asuntolainakanta oli kesäkuun 2026 lopussa 105,4 mrd. euroa ja asuntolainakannan vuosimuutos -0,2 %. Sijoitusasuntolainoja oli 9,2 mrd. euroa asuntolainakannasta. Suomalaisten kotitalouksien lainoista oli kesäkuun lopussa kulutusluottoja 17,4 mrd. euroa ja muita lainoja 17,9 mrd. euroa.

Suomalaiset yritykset nostivat uusia lainoja kesäkuussa 4,6 mrd. euron edestä, ja niistä asuntoyhteisölainoja oli 620 milj. euroa. Uusien nostettujen yrityslainojen keskikorko nousi toukokuusta ja oli kesäkuussa 3,85 %. Suomalaisille yrityksille myönnettyjen lainojen kanta oli kesäkuun lopussa 110,8 mrd. euroa, mistä asuntoyhteisöille myönnettyjä lainoja oli 46,5 mrd. euroa.

Talletukset

Suomalaisten kotitalouksien yhteenlaskettu talletuskanta oli kesäkuun 2026 lopussa 118,1 mrd. euroa ja talletusten keskikorko 0,84 %. Talletuskannasta oli yön yli -talletuksia 72,2 mrd. euroa ja määräaikaistalletuksia 16,8 mrd. euroa. Uusia määräaikaisia talletussopimuksia suomalaiset kotitaloudet solmivat kesäkuussa 1,4 mrd. euron edestä. Uusien määräaikaistalletusten keskikorko oli kesäkuussa 2,54 %.

Lisätietoja antaa

Rasmus Pekkala, puh. 09 183 2724, sähköposti: rasmus.pekkala(at)bof.fi.

Seuraava raha- ja pankkitilastotiedote julkaistaan 28.8.2026 klo 10.

Tiedotteen pohjana olevat tilastoluvut ja ‑grafiikka ovat luettavissa myös Suomen Pankin verkkosivuilla osoitteessa https://www.suomenpankki.fi/fi/tilastot/.

Tilastoluvut ovat saatavilla myös rajapinnan kautta Suomen Pankin avoimen datan portaalista. Lisätietoa osoitteessa https://www.suomenpankki.fi/fi/tilastot/avoin-data/.

1 Tammi-kesäkuun nostot olivat 292,8 milj. euroa vuonna 2024 ja 300,2 milj. euroa vuonna 2023

2 Lähde: Positiivinen luottotietorekisteri