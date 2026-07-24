Muutoksia Viipurintien terveysaseman kuvantamispalveluihin elokuun lopusta alkaen
27.7.2026 15:00:00 EEST | Oma Häme | Uutinen
Röntgenpalveluita tarjotaan jatkossa Assissa sekä Forssan ja Riihimäen sote-keskuksissa.
Kuvantamispalvelut siirretään Viipurintien terveysasemalta Oma Hämeen muihin toimipisteisiin elokuun lopussa. Röntgentutkimuksia tehdään Viipurintiellä perjantaihin 28.8. saakka - ultraäänitutkimuksia loppuvat jo tiistaina 25.8. Hammaskuvaukset jatkuvat normaalisti Viipurintiellä osana suun terveydenhuollon palveluja.
Syyskuun alusta Oma Hämeen kuvantamisyksiköt toimivat uudessa Ahveniston sairaalassa eli Assissa sekä Forssan ja Riihimäen sote-keskuksissa. Sote-keskukset toimivat sairaaloiden tiloissa: Forssassa osoitteessa Urheilukentänkatu 9 ja Riihimäellä Kontiontie 77.
Asiakas saa ajanvarauskirjeessä aina tiedon toimipisteestä, jossa tutkimus tehdään sekä saapumisohjeet. Huomioithan, että lähetämme kutsukirjeitä myös Suomi.fi-viesteinä niille asiakkaille, joilla palvelu on käytössä. Omat ajat voi tarkistaa myös Oma Häme -sovelluksesta. Kuvantamistutkimuksiin tarvitaan aina lääkärin lähete.
Oma Häme käyttää kaikkia kuvantamisen toimipisteitä aktiivisesti ja suunnitelmallisesti, jotta potilaat saavat tarvitsemansa tutkimukset mahdollisimman sujuvasti ja hoitotakuun mukaisesti. Tämän vuoksi asiakas saattaa saada ajan kuvantamistutkimukseen johonkin muuhun yksikköön, jossa asiakas muuten asioi. Tutkimuspaikka määräytyy aina hoidon tarpeen, tutkimuksen kiireellisyyden, tutkimuslaitteiden saatavuuden sekä hoidon sujuvuuden perusteella. Kaikkia tutkimuksia ei ole tarkoituksenmukaista tehdä samassa toimipisteessä, eikä kaikkiin tutkimuksiin liity päivystyksellistä tarvetta.
Apua Erikoissairaanhoidon asiakaspalvelusta
Ajanvarauksiin ja lähetteisiin liittyvissä kysymyksissä asiakkaan tulee ottaa yhteyttä Erikoissairaanhoidon asiakaspalveluun puhelimitse tai chatin kautta. Ota yhteyttä asiakaspalveluun myös silloin, kun kuvantamistutkimuksen lähete on kirjoitettu terveysasemalla.
Erikoissairaanhoidon asiakaspalvelu on avoinna ma-pe klo 07.30 – 16.30. Asiakaspalvelun puhelinnumero on 03 629 6262 – chat-asiointi onnistuu kirjautumalla asiointipalveluun joko Oma Häme -sovelluksessa tai verkkosivuilla.
Hattulalaisille muistutuksena, että Parolan terveysaseman terveyspalvelut tuottaa Terveystalo Oy, minkä vuoksi röntgentutkimukset tehdään Hämeenlinnassa, kauppakeskus Goodmanin toimipisteessä. Parolan terveysaseman asiakkaiden tulee olla ajanvarauksiin ja lähetteisiin liittyvissä asioissa yhteydessä Terveystaloon.
Kuvantamisen muutokset perustuvat aluevaltuuston huhtikuussa 2024 tekemään palveluverkkopäätökseen. Kuvantamisen henkilöstö Viipurintieltä siirtyy työskentelemään Oma Hämeen muihin toimipisteisiin.
Yhteyshenkilöt
Kati KortelainenErikoissairaanhoidon sairaalapalveluiden tulosalueylilääkäriPuh:040 168 4243kati.kortelainen@omahame.fi
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Oma Häme
Tekoälyä hyödyntävä toimintamalli tukee lasten ja nuorten mielenterveysongelmien ennaltaehkäisyä24.7.2026 12:25:07 EEST | Tiedote
Oma Häme on kehittänyt mallin, joka auttaa tunnistamaan tuen tarpeita aikaisemmin.
Jukolan hammashoitolan remontti etenee – osa vastaanotoista siirtyy syksyllä väliaikaistiloihin Hämeenlinnassa23.7.2026 10:29:12 EEST | Uutinen
Osalla asiakkaista vastaanottopaikka muuttuu aiemmin ilmoitetusta.
Hämeenlinnan Noppa-vastaanoton aukioloaika muuttuu 31.8. alkaen20.7.2026 10:08:42 EEST | Uutinen
Hämeenlinnan perustason mielenterveys- ja päihdepalveluiden Noppa-vastaanoton aukioloaika muuttuu 31.8.2026 alkaen. Noppa eli ajanvaraukseton vastaanotto palvelee jatkossa arkisin klo 8–9 osoitteessa Viipurintie 1–3, D-rakennus, 3. kerros. Aiemmin vastaanotto on ollut avoinna arkisin klo 9–12. Noppa on ajanvaraukseton vastaanotto mielenterveys- ja päihdeasiakkaille. Vastaanotolla asiakkaat palvellaan vuoronumerojärjestyksessä. Palvelussa arvioidaan hoidon tarvetta ja ohjataan asiakas oikean palvelun piiriin. Jos olet hakeutumassa mielenterveys- ja päihdepalveluihin, ole ensisijaisesti yhteydessä Mielenterveys- ja päihdepalveluiden Ensilinjaan puhelimitse tai chatin kautta. Muutos koskee Hämeenlinnan mielenterveys- ja päihdepalveluihin sekä Hattulan päihdepalveluihin hakeutuvia asiakkaita. Nykyisten asiakkaiden ei tarvitse tehdä muutoksen vuoksi mitään. Muutos ei vaikuta yksikön muihin vastaanottoihin. Muutoksen tavoitteena on turvata asiakkaiden yhdenmukainen ja tasa-arvoinen hoitoon p
Kotihoidon palvelusetelisääntökirjat uudistuvat syyskuun alussa16.7.2026 10:16:31 EEST | Uutinen
Useimpien asiakkaiden palvelu jatkuu ennallaan, mahdollisista muutoksista ollaan henkilökohtaisesti yhteydessä.
Humppilan Attendo Ukko-Pekan asukkaat ovat turvassa tulipalon jälkeen8.7.2026 14:04:26 EEST | Uutinen
Attendon ympärivuorokautisen palveluasumisen yksikössä Ukko-Pekassa Humppilassa syttyi keskiviikkoaamuna tulipalo saunatiloissa. Hoivakodissa on 44 Kanta-Hämeen hyvinvointialueen asiakasta.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme