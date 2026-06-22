Tampereen Särkänniemi Oy

Särkänniemi, Blockfest ja Risto Räppääjä yhteistyöhön – Särkkä-räp tuo koko perheen musiikkielämyksen huvipuistoon

28.7.2026 12:00:00 EEST | Tampereen Särkänniemi Oy | Tiedote

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Särkänniemi, Blockfest ja Risto Räppääjä yhdistävät voimansa uudessa Särkkä-räp-tapahtumassa, joka järjestetään Särkänniemessä sunnuntaina 23.8.2026. Tapahtuma jatkaa Blockfest-viikonlopun tunnelmaa tarjoamalla rap-musiikkia kaikenikäisille koko perheen yhteisessä tapahtumassa. Blockfest järjestetään Tampereella 21.–22.8.2026 ja se on K18-tapahtuma.

Kuva: Innokas yleisö ulkoilmakonsertissa, ihmiset kohottavat käsiään ilmaan.
Koko perheen rap-tapahtuma Särkkä-räp järjestetään sunnuntaina 23.8.2026. Särkänniemi

Särkkä-räpin lavalle nousevat Alina Burnet, Luka Kallio, Quumiska ja LAURI, sekä uuden Risto Räppääjä ja viimeinen tötterö -elokuvan Risto Räppääjä ja Nelli Nuudelipää. Uusi Risto Räppääjä -elokuva nähdään teattereissa helmikuussa 2027.

Särkkä-räpin ohjelmassa yhdistyvät kotimaisen rapin kiinnostavat nimet, lasten ja nuorten suosikit, sekä kesäinen huvipuistotunnelma. Mukana on myös Tampereen Rap-Akatemia, joka järjestää lapsille ja nuorille suunnatun rap-työpajan. Lisäksi Särkänniemestä on mahdollista ostaa Risto Räppääjä -kirjoja.

”Haluamme tarjota mahdollisuuden kokea Blockfest-viikonlopun ainutlaatuinen tunnelma myös koko perheen voimin ilman ikärajoja. Särkkä-räp tuo rap-musiikin keskelle elämyksellistä huvipuistopäivää tarjoten tekemistä kaikenikäisille”, kertoo Särkänniemen huvipuistoliiketoiminnan johtaja Eeva Muurimäki.

Yhteistyö tuo yhteen tamperelaiset toimijat, joita yhdistää halu tarjota laadukkaita elämyksiä erilaisille yleisöille.

”On hienoa päästä laajentamaan Blockfest-viikonlopun tunnelmaa Särkänniemeen. Särkkä-räp tarjoaa mahdollisuuden tutustua rap-musiikkiin matalalla kynnyksellä ja tuo genren ilon myös nuorempien musiikinystävien ulottuville. Toivomme, että tapahtuma innostaa uusia sukupolvia löytämään livemusiikin ja tapahtumaelämysten pariin”, kertoo Blockfestin markkinointipäällikkö Jenna-Juulia Rekiö.

Särkkä-räp sisältyy Särkänniemen kyseisen päivän huvipuiston sisäänpääsyyn oikeuttaviin lipputuotteisiin, eikä tapahtumaan tarvita erillistä pääsylippua. Halvimmillaan tapahtumaan pääsee siis vain Huvipuiston sisäänpääsylipulla, jonka hinta on 9,90 €.

Avainsanat

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Yhteyshenkilöt

Kuvat

Kuva: Innokas yleisö ulkoilmakonsertissa, ihmiset kohottavat käsiään ilmaan.
Koko perheen rap-tapahtuma Särkkä-räp järjestetään sunnuntaina 23.8.2026.
Särkänniemi
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Ihmisiä ulkoilmakonsertissa, iloisia ja nostamassa käsiään.
Särkänniemi
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Tietoja julkaisijasta

Tampereen Särkänniemi Oy on vuonna 1966 perustettu Tampereen kaupungin omistama matkailuyhtiö. Särkänniemi on ilon ja elämysten alusta, Suomen monipuolisin matkailukohde ja Tampereen matkailun suurin vetovoimatekijä. Särkänniemen elämyskokonaisuuteen kuuluvat tällä hetkellä huvipuisto, akvaario, planetaario, Näsinneulan näkötorni ja Koiramäen eläinpuisto sekä maamme parhaimpiin ravintoloihin kuuluva Ravintola Näsinneula.

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