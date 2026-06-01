Blockfest

Blockfest saa koko perheen jatkot – Särkkä-räp saapuu Särkänniemeen

28.7.2026 12:00:00 EEST | Blockfest | Tiedote

Jaa

Särkänniemi, Blockfest ja Risto Räppääjä yhdistävät voimansa uudessa Särkkä-räp-tapahtumassa, joka järjestetään Särkänniemessä sunnuntaina 23.8.2026. Tapahtuma jatkaa Blockfest-viikonlopun tunnelmaa tarjoamalla rap-musiikkia kaikenikäisille koko perheen yhteisessä tapahtumassa. Blockfest järjestetään Tampereella 21.–22.8.2026 ja se on K18-tapahtuma.

Särkkä-räpin lavalle nousevat Alina Burnet, Luka Kallio, Quumiska ja LAURI, sekä uuden Risto Räppääjä ja viimeinen tötterö -elokuvan Risto Räppääjä ja Nelli Nuudelipää. Uusi Risto Räppääjä -elokuva nähdään teattereissa helmikuussa 2027.

Särkkä-räpin ohjelmassa yhdistyvät kotimaisen rapin kiinnostavat nimet, lasten ja nuorten suosikit, sekä kesäinen huvipuistotunnelma. Mukana on myös Tampereen Rap-Akatemia, joka järjestää lapsille ja nuorille suunnatun rap-työpajan. Lisäksi Särkänniemestä on mahdollista ostaa Risto Räppääjä -kirjoja.

”Haluamme tarjota mahdollisuuden kokea Blockfest-viikonlopun ainutlaatuinen tunnelma myös koko perheen voimin ilman ikärajoja. Särkkä-räp tuo rap-musiikin keskelle elämyksellistä huvipuistopäivää tarjoten tekemistä kaikenikäisille”, kertoo Särkänniemen huvipuistoliiketoiminnan johtaja Eeva Muurimäki.

Yhteistyö tuo yhteen tamperelaiset toimijat, joita yhdistää halu tarjota laadukkaita elämyksiä erilaisille yleisöille.

”On hienoa päästä laajentamaan Blockfest-viikonlopun tunnelmaa Särkänniemeen. Särkkä-räp tarjoaa mahdollisuuden tutustua rap-musiikkiin matalalla kynnyksellä ja tuo genren ilon myös nuorempien musiikinystävien ulottuville. Toivomme, että tapahtuma innostaa uusia sukupolvia löytämään livemusiikin ja tapahtumaelämysten pariin”, kertoo Blockfestin markkinointipäällikkö Jenna-Juulia Rekiö.

Särkkä-räp sisältyy Särkänniemen kyseisen päivän huvipuiston sisäänpääsyyn oikeuttaviin lipputuotteisiin, eikä tapahtumaan tarvita erillistä pääsylippua. Halvimmillaan tapahtumaan pääsee siis vain Huvipuiston sisäänpääsylipulla, jonka hinta on 9,90 €.

Avainsanat

musiikkifestivaalifestivaalitamperesärkänniemihuvipuistolastentapahtumapirkanmaablockfest

Yhteyshenkilöt

Kuvat

Lataa

Linkit

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Blockfest

Blockfest tuo Lil Babyn ensimmäistä kertaa Suomeen - festivaali panostaa yhteisöllisyyteen14.8.2025 11:11:03 EEST | Tiedote

Pian loppuunmyyty Blockfest panostaa tänä vuonna entistä enemmän yhteisöllisyyteen ja tuo Suomeen ensimmäistä kertaa supertähden Lil Babyn. Kansainvälisistä nimistä lavalle nousevat myös Sexyy Red, A Boogie Wit da Hoodie ja Central Cee sekä lukuisat kotimaiset ja ulkomaiset hiphopin kärkinimet. Pohjoismaiden suurin hiphop-festivaali järjestetään 15.–16.8.2025 Tampereen Ratinan stadionin ja Ratinanniementapahtumapuistossa.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye