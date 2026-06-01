Blockfest saa koko perheen jatkot – Särkkä-räp saapuu Särkänniemeen
28.7.2026 12:00:00 EEST | Blockfest | Tiedote
Särkänniemi, Blockfest ja Risto Räppääjä yhdistävät voimansa uudessa Särkkä-räp-tapahtumassa, joka järjestetään Särkänniemessä sunnuntaina 23.8.2026. Tapahtuma jatkaa Blockfest-viikonlopun tunnelmaa tarjoamalla rap-musiikkia kaikenikäisille koko perheen yhteisessä tapahtumassa. Blockfest järjestetään Tampereella 21.–22.8.2026 ja se on K18-tapahtuma.
Särkkä-räpin lavalle nousevat Alina Burnet, Luka Kallio, Quumiska ja LAURI, sekä uuden Risto Räppääjä ja viimeinen tötterö -elokuvan Risto Räppääjä ja Nelli Nuudelipää. Uusi Risto Räppääjä -elokuva nähdään teattereissa helmikuussa 2027.
Särkkä-räpin ohjelmassa yhdistyvät kotimaisen rapin kiinnostavat nimet, lasten ja nuorten suosikit, sekä kesäinen huvipuistotunnelma. Mukana on myös Tampereen Rap-Akatemia, joka järjestää lapsille ja nuorille suunnatun rap-työpajan. Lisäksi Särkänniemestä on mahdollista ostaa Risto Räppääjä -kirjoja.
”Haluamme tarjota mahdollisuuden kokea Blockfest-viikonlopun ainutlaatuinen tunnelma myös koko perheen voimin ilman ikärajoja. Särkkä-räp tuo rap-musiikin keskelle elämyksellistä huvipuistopäivää tarjoten tekemistä kaikenikäisille”, kertoo Särkänniemen huvipuistoliiketoiminnan johtaja Eeva Muurimäki.
Yhteistyö tuo yhteen tamperelaiset toimijat, joita yhdistää halu tarjota laadukkaita elämyksiä erilaisille yleisöille.
”On hienoa päästä laajentamaan Blockfest-viikonlopun tunnelmaa Särkänniemeen. Särkkä-räp tarjoaa mahdollisuuden tutustua rap-musiikkiin matalalla kynnyksellä ja tuo genren ilon myös nuorempien musiikinystävien ulottuville. Toivomme, että tapahtuma innostaa uusia sukupolvia löytämään livemusiikin ja tapahtumaelämysten pariin”, kertoo Blockfestin markkinointipäällikkö Jenna-Juulia Rekiö.
Särkkä-räp sisältyy Särkänniemen kyseisen päivän huvipuiston sisäänpääsyyn oikeuttaviin lipputuotteisiin, eikä tapahtumaan tarvita erillistä pääsylippua. Halvimmillaan tapahtumaan pääsee siis vain Huvipuiston sisäänpääsylipulla, jonka hinta on 9,90 €.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Jenna-Juulia RekiöBlockfest, Creative- and Marketing ManagerPuh:+358 40 725 5615jenna@blockfest.fi
Anni PänkääläTuottajaRisto Räppääjä -elokuvaanni.pankaala@solarfilms.com
Eeva MuurimäkiLiiketoimintajohtaja, huvipuistoTampereen Särkänniemi OyPuh:020 7130 247eeva.muurimaki@sarkanniemi.fi
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