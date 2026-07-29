Aviador Kustannus

Maarit Verrosen uutuusromaani manaa uutta maailmanjärjestystä

30.7.2026 13:57:34 EEST | Aviador Kustannus | Tiedote

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Kirjailijan 31. teos sijoittuu kuviteltuun itäeurooppalaiseen maahan ja Itämeren rannikolle.

Aihela - Jäälintu (Maarit Verrosen kuva: Ari Haimi, kansi: Satu Enstedt)
Aihela - Jäälintu (Maarit Verrosen kuva: Ari Haimi, kansi: Satu Enstedt)

Maarit Verrosen romaani Aihela - Jäälintu on julkaistu Aviador Kustannuksen kustantamana. 

Maarit Verrosen uusi romaani kuvaa perhettä, joka elää kuvitellun itäeurooppalaisen maan korruption kalvamaa arkea, ja samaisen maan kirjallisuuden suomentajaa, jotka katastrofaalisten tapahtumien seurauksena joutuvat tuuliajolle Itämeren rannikolle. Teos on dystopia ja hieman yllättäen myös rakkausromaani. Verronen suo lukijalleen toivon ja inhimillisen hyvyyden mahdollisuuden manaamassaan uudessa maailmanjärjestyksessä. Romaani pitää otteessaan viimeiselle sivulle asti.

Maarit Verronen (s. 1965) on julkaissut kolmekymmentä teosta – sekä kauno- että tietokirjallisuutta. Hänen esikoisteoksensa ilmestyi vuonna 1992. Verronen on saanut useita kirjallisuuspalkintoja, muun muassa Kirjallisuuden valtionpalkinnon vuonna 2018, ja ollut kahdesti Finlandia-ehdokkaana. Verrosen kirjoissa kiehtovat ajankohtaiset aiheet ja kielellinen taituruus. Aihela – Jäälintu on Verrosen 31. teos.

VERRONEN, MAARIT : Aihela - Jäälintu
348 sivua
ISBN 9789523814981
Sidottu, kovakantinen
Ilmestymisaika: Heinäkuu 2026 

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Avainsanat

kirjallisuusAviador Kustannusdystopiakotimainen kaunokirjallisuusromaanitromaani

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Kuvat

Maarit Verronen © Ari Haimi
Maarit Verronen © Ari Haimi
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Aihela - Jäälintu (Kansi: Satu Enstedt)
Aihela - Jäälintu (Kansi: Satu Enstedt)
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Tietoa julkaisijasta

Aviador Kustannus
Suotie 15
05200 RAJAMÄKI

http://www.aviador.fi

Aviador Kustannus on kotimainen kustantamo, joka julkaisee kauno- ja tietokirjallisuutta. Valikoimiimme kuuluvat niin klassikot kuin nykykirjallisuuskin, musiikkikirjat sekä käännökset vähän huomioiduilta kielialueilta – kotimaista laatuproosaa ja runoutta unohtamatta.

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