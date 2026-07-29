Erkki Kontio käsittelee elämää mullistavaa sairautta runoteoksessa Aamu kajastaa

Erkki Kontion runokokoelma Aamu kajastaa on julkaistu Momentum Kirjojen kustantamana.

Odottamaton, ikävä yllätys – syövän epäily ja toteaminen. Elämä otti nopeasti isoja askelia kohti lopun ajatuksia. Kokeet, hoidot ja toipuminen, yli vuoden kaiken sitonut ajanjakso. Epätoivo, valon pilkahdukset, synkkyteen paluu ja lopulta alkanut valon kajastus seurasivat toisiaan.

Erkki Kontio kirjoittaa tässä toisessa runoteoksessaan syöpään liittyvistä kokemuksista. Kertovan runouden avulla lukijalle välittyy käsitys eri vaiheista, joita Erkki eli.

KONTIO, ERKKI : Aamu Kajastaa

92 sivua

Nidottu, kovakantinen

ISBN 9789524173841

Ilmestymisaika: Heinäkuu 2025

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