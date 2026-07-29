Momentum Kirjat

Erkki Kontio käsittelee elämää mullistavaa sairautta runoteoksessa Aamu kajastaa

30.7.2026 14:01:50 EEST | Momentum Kirjat | Tiedote

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Kertovan runouden avulla lukijalle välittyy käsitys syövän eri vaiheista.

Erkki Kontio, Aamu Kajastaa
Erkki Kontio, Aamu Kajastaa

Erkki Kontion runokokoelma Aamu kajastaa on julkaistu Momentum Kirjojen kustantamana.

Odottamaton, ikävä yllätys – syövän epäily ja toteaminen. Elämä otti nopeasti isoja askelia kohti lopun ajatuksia. Kokeet, hoidot ja toipuminen, yli vuoden kaiken sitonut ajanjakso. Epätoivo, valon pilkahdukset, synkkyteen paluu ja lopulta alkanut valon kajastus seurasivat toisiaan.

Erkki Kontio kirjoittaa tässä toisessa runoteoksessaan syöpään liittyvistä kokemuksista. Kertovan runouden avulla lukijalle välittyy käsitys eri vaiheista, joita Erkki eli.

KONTIO, ERKKI : Aamu Kajastaa 
92 sivua
Nidottu, kovakantinen
ISBN 9789524173841
Ilmestymisaika: Heinäkuu 2025

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