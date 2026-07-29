Erkki Kontio käsittelee elämää mullistavaa sairautta runoteoksessa Aamu kajastaa
30.7.2026 14:01:50 EEST | Momentum Kirjat | Tiedote
Kertovan runouden avulla lukijalle välittyy käsitys syövän eri vaiheista.
Erkki Kontion runokokoelma Aamu kajastaa on julkaistu Momentum Kirjojen kustantamana.
Odottamaton, ikävä yllätys – syövän epäily ja toteaminen. Elämä otti nopeasti isoja askelia kohti lopun ajatuksia. Kokeet, hoidot ja toipuminen, yli vuoden kaiken sitonut ajanjakso. Epätoivo, valon pilkahdukset, synkkyteen paluu ja lopulta alkanut valon kajastus seurasivat toisiaan.
Erkki Kontio kirjoittaa tässä toisessa runoteoksessaan syöpään liittyvistä kokemuksista. Kertovan runouden avulla lukijalle välittyy käsitys eri vaiheista, joita Erkki eli.
KONTIO, ERKKI : Aamu Kajastaa
92 sivua
Nidottu, kovakantinen
ISBN 9789524173841
Ilmestymisaika: Heinäkuu 2025
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