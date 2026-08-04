Aviador Kustannus

Voiko väkivaltaa kokenut olla muuta kuin julmien kokemustensa jatkumo?

4.8.2026 11:01:43 EEST | Aviador Kustannus | Tiedote

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Aaro Tammisen esikoisromaani kertoo kivuliaan kasvutarinan pakon ja rakkauden edessä valituista yhteisöistä sekä syvästä häpeästä

Aaro Tamminen (kuva: Hannu Jukola) Kaupunki Havisi Meitä (kansi: Venla Tokola)
Aaro Tamminen (kuva: Hannu Jukola) Kaupunki Havisi Meitä (kansi: Venla Tokola)

Aaro Tammisen romaani Kaupunki havisi meitä on julkaistu Aviador Kustannuksen kustantamana. 

Wiljam löytää vuosien jälkeen tiensä kaupunkiin, ikuisuuteen, jossa on lopultakin turvassa. Pian mystiselle, alati muuttuvalle opistolle saavuttuaan hän kohtaa toisen pojan, Robertin, jonka kristuksellinen kauneus huumaa Wiljamin välittömästi. Hän ymmärtää, että pelastus elää vain ja ainoastaan pojassa, jonka ote on tumma ja universumia uhmaava.

Kaupunki havisi meitä on kuvaus maailmasta, jossa värit ottavat merkillisiä muotoja. Kivulias kasvutarina kertoo pakon ja rakkauden edessä valituista yhteisöistä sekä syvästä häpeästä, joka ei poista palavaa tarvetta tulla nähdyksi itsenään. Voiko väkivaltaa kokenut kuitenkaan olla koskaan muuta kuin julmien kokemustensa jatkumo?

Aaro Tamminen (s. 2003) on helsinkiläinen esikoiskirjailija. Kirjallisuudessa häntä kiinnostavat erityisesti sen kyky toimia kurkistuksena tiedostamattomaan sekä kielen rytmin ja soinnikkuuden tarjoamat mahdollisuudet.

TAMMINEN, AARO : Kaupunki havisi meitä
128 sivua
ISBN 9789523815063
Sidottu, kovakantinen
Ilmestymisaika: Elokuu 2026 

Arvostelukappaleet, pressikuvat ja haastattelupyynnöt

Lähetämme pyynnöstä arvostelukappaleen teoksesta joko painettuna tai sähköpostitse. Arvostelukappalepyynnöt voi lähettää Jarkko Malille osoitteeseen jarkko@aviador.fi (16.8. asti osoitteeseen veera.jussila@aviador.fi ). Haastattelupyynnöt sekä tiedustelut pressikuvista pyydämme esittämään Aviadorin tiedottaja Miksu Väkiparralle.

Avainsanat

kirjallisuusAviador Kustannuskotimainen kaunokirjallisuusromaanitromaani

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Kuvat

Aaro Tamminen © Hannu Jukola
Aaro Tamminen © Hannu Jukola
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Kaupunki havisi meitä (Kansi: Venla Tokola)
Kaupunki havisi meitä (Kansi: Venla Tokola)
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Tietoa julkaisijasta

Aviador Kustannus
Suotie 15
05200 RAJAMÄKI

http://www.aviador.fi

Aviador Kustannus on kotimainen kustantamo, joka julkaisee kauno- ja tietokirjallisuutta. Valikoimiimme kuuluvat niin klassikot kuin nykykirjallisuuskin, musiikkikirjat sekä käännökset vähän huomioiduilta kielialueilta – kotimaista laatuproosaa ja runoutta unohtamatta.

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