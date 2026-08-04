Voiko väkivaltaa kokenut olla muuta kuin julmien kokemustensa jatkumo?

Aaro Tammisen romaani Kaupunki havisi meitä on julkaistu Aviador Kustannuksen kustantamana.

Wiljam löytää vuosien jälkeen tiensä kaupunkiin, ikuisuuteen, jossa on lopultakin turvassa. Pian mystiselle, alati muuttuvalle opistolle saavuttuaan hän kohtaa toisen pojan, Robertin, jonka kristuksellinen kauneus huumaa Wiljamin välittömästi. Hän ymmärtää, että pelastus elää vain ja ainoastaan pojassa, jonka ote on tumma ja universumia uhmaava.

Kaupunki havisi meitä on kuvaus maailmasta, jossa värit ottavat merkillisiä muotoja. Kivulias kasvutarina kertoo pakon ja rakkauden edessä valituista yhteisöistä sekä syvästä häpeästä, joka ei poista palavaa tarvetta tulla nähdyksi itsenään. Voiko väkivaltaa kokenut kuitenkaan olla koskaan muuta kuin julmien kokemustensa jatkumo?



Aaro Tamminen (s. 2003) on helsinkiläinen esikoiskirjailija. Kirjallisuudessa häntä kiinnostavat erityisesti sen kyky toimia kurkistuksena tiedostamattomaan sekä kielen rytmin ja soinnikkuuden tarjoamat mahdollisuudet.

TAMMINEN, AARO : Kaupunki havisi meitä

128 sivua

ISBN 9789523815063

Sidottu, kovakantinen

Ilmestymisaika: Elokuu 2026

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