Voiko väkivaltaa kokenut olla muuta kuin julmien kokemustensa jatkumo?
4.8.2026 11:01:43 EEST | Aviador Kustannus | Tiedote
Aaro Tammisen esikoisromaani kertoo kivuliaan kasvutarinan pakon ja rakkauden edessä valituista yhteisöistä sekä syvästä häpeästä
Aaro Tammisen romaani Kaupunki havisi meitä on julkaistu Aviador Kustannuksen kustantamana.
Wiljam löytää vuosien jälkeen tiensä kaupunkiin, ikuisuuteen, jossa on lopultakin turvassa. Pian mystiselle, alati muuttuvalle opistolle saavuttuaan hän kohtaa toisen pojan, Robertin, jonka kristuksellinen kauneus huumaa Wiljamin välittömästi. Hän ymmärtää, että pelastus elää vain ja ainoastaan pojassa, jonka ote on tumma ja universumia uhmaava.
Kaupunki havisi meitä on kuvaus maailmasta, jossa värit ottavat merkillisiä muotoja. Kivulias kasvutarina kertoo pakon ja rakkauden edessä valituista yhteisöistä sekä syvästä häpeästä, joka ei poista palavaa tarvetta tulla nähdyksi itsenään. Voiko väkivaltaa kokenut kuitenkaan olla koskaan muuta kuin julmien kokemustensa jatkumo?
Aaro Tamminen (s. 2003) on helsinkiläinen esikoiskirjailija. Kirjallisuudessa häntä kiinnostavat erityisesti sen kyky toimia kurkistuksena tiedostamattomaan sekä kielen rytmin ja soinnikkuuden tarjoamat mahdollisuudet.
TAMMINEN, AARO : Kaupunki havisi meitä
128 sivua
ISBN 9789523815063
Sidottu, kovakantinen
Ilmestymisaika: Elokuu 2026
Arvostelukappaleet, pressikuvat ja haastattelupyynnöt
Lähetämme pyynnöstä arvostelukappaleen teoksesta joko painettuna tai sähköpostitse. Arvostelukappalepyynnöt voi lähettää Jarkko Malille osoitteeseen jarkko@aviador.fi (16.8. asti osoitteeseen veera.jussila@aviador.fi ). Haastattelupyynnöt sekä tiedustelut pressikuvista pyydämme esittämään Aviadorin tiedottaja Miksu Väkiparralle.
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Yhteyshenkilöt
Vesa TompuriKustantajaAviador KustannusPuh:+358 50 591 6059vesa@aviador.fi
Jarkko MaliMyyntijohtajaAviador KustannusPuh:+358 50 368 8335jarkko@aviador.fi
Miksu VäkipartaTiedottajaAviador KustannusPuh:+358 40 559 9575miksu@aviador.fi
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Tietoa julkaisijasta
Aviador Kustannus
Suotie 15
05200 RAJAMÄKI
http://www.aviador.fi
Aviador Kustannus on kotimainen kustantamo, joka julkaisee kauno- ja tietokirjallisuutta. Valikoimiimme kuuluvat niin klassikot kuin nykykirjallisuuskin, musiikkikirjat sekä käännökset vähän huomioiduilta kielialueilta – kotimaista laatuproosaa ja runoutta unohtamatta.
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