Ennätyssuuri ratsastuksen MM-joukkue valittu

27.7.2026 17:37:59 EEST | Suomen Ratsastajainliitto ry | Tiedote

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Suomen Ratsastajainliitto lähettää ratsastuksen suurtapahtumaan, kuuden lajin MM-kilpailuun Aacheniin Saksaan 16 urheilijaa ja 15 hevosta. Suomen tiimissä on edustajia viidessä lajissa; koulu-, parakoulu-, kenttä- ja esteratsastuksessa sekä vikellyksessä. Kouluratsastuksessa ja vikellyksessä ratsastajat kilpailevat niin joukkue- kuin henkilökohtaisista mitaleista, ja muissa lajeissa henkilökohtaisesta MM-menestyksestä. Ennätyssuuri edustusryhmä kertoo ratsastuksen olympia- ja paralympialajien kuin muidenkin lajien kansainvälisestä kehityksestä. 

Miesratsastaja kilpailuasussa ja musta hevonen esittävät ravilisäystä kouluareenalla.
Henri Ruoste ja Tiffanys Diamond kilpailemassa Crozetin EM-radalla vuonna 2025. Kuva Sonja Holma.

”Olen todella ylpeä ja iloinen siitä, että meillä on ilmoittaa näin iso ja kilpailukykyinen joukkue MM-kilpailuihin. On hienoa, että olemme saaneet myös joukkueet kahteen lajiin, kouluratsastukseen ja vikellykseen”, toteaa Huippu-urheilun johtoryhmän puheenjohtaja Satu Väihkönen.

Suomen ratsastajista kokeneimpia ovat olympiaratsastajat Henri Ruoste ja Sanna Siltakorpi, paralympiaratsastajat Jonna Aaltonen ja Laura Kangasniemi, sekä aiemmin MM-tasolla kilpaillut Stella Hagelstam. Joukkueen hevosista ensikertalaisia arvokilpailuissa (pois lukien PM-kilpailut) on yli puolet. Nuorimmat urheilijat ovat 12-vuotiaat vikeltäjät Matilda Sjöström ja vikellysjoukkueen varajäsen Vilma Granberg.

”Kokeneimmilla ratsukoillamme on mahdollisuudet hyviin tuloksiin. Lisäksi joukkueessa on useita tulevaisuuden nimiä.”


Suomen ratsastajat Aachenin MM-kilpailuihin 11.-23. elokuuta

Kouluratsastus
Henri Ruoste – Tiffany’s Diamond (Saksa)
Omistajat Equeco GmbH, Henri Ruoste ja Victoria Marie Schöhofen

Ville Vaurio – Dante NL (Vantaa)
Omistajat Stable Nova Oy & Ville Vaurio Oy

Stella Hagelstam – Hagels Prince Nassak (Porvoo)
Omistaja Passion for Dressage Oy

Anu Sironen – Ypäjän Fioretto (Ypäjä)
Omistaja Anu Sironen
Valmentajat Kyra Kyrklund ja Richard White

Varalla:
Henri Ruoste – Delaurentis FRH
Omistajat Equeco GmbH ja Henri Ruoste

Stella Hagelstam - MSJ Disney Fairytale
Omistaja Passion for Dressage Oy

Joukkueenjohtaja: Tanja Takkula (Oulu)
Joukkueassistentti: Jenny Eriksson (Saksa)
Eläinlääkäri: Eamon McLaughlin (Iso-Britannia)

Kenttäratsastus
Sanna Siltakorpi – Bofey Click (Saksa)
Omistaja Tmi Ratsuvalmennus Sanna Siltakorpi

Axel Lindberg – Quelle Bonne (Sipoo)
Omistajat Maria Lucander-Aminoff & Cajus Aminoff

Joukkueenjohtaja: Elmo Jankari (Saksa)
Eläinlääkäri: Tanja Pehkonen
Valmentajat: Bettina Hoy ja Piia Pantsu

Parakouluratsastus
Jonna Aaltonen – Laxton for U, ryhmä V (Hausjärvi)
Omistaja Team Dressage for You

Laura Kangasniemi – Goldprins, ryhmä IV (Saksa)
Omistaja SagaTec Oy

Joukkueenjohtaja: Tiina Tarkkala (Nurmijärvi)
Valmentaja: Janne Bergh (Helsinki)

Vikellys, naisten yksinvikellys
Anna Kivistö - Atterupgaards Marlene II (Tampere)
Juoksuttaja Oona Pekkala (Nokia)

Vuokko Toivanen – Goldjunge (Vantaa)
Juoksuttaja Jacqueline Schönteich

Papu Alanko - Cazorro Leon (Vihti)
Juoksuttaja Aime Nederström-Alanko (Vihti)

Vikellys, joukkuekilpailu
AG Vaulting Team
Amanda Mankinen (Vantaa)
Matilda Sjöström (Vantaa)
Papu Alanko (Vihti)
Juulia Granberg (Paippinen)
Neea Kostiainen (Järvenpää)
Vuokko Toivanen (Vantaa)
Hevonen Lewis
Varajäsenet Anna Kivistö ja Vilma Granberg (Paippinen)
Juoksuttaja: Anni Järvelä (Paippinen)

Joukkueenjohtaja: Oona Pekkala (Nokia)
Valmentaja: Rikke Laumann Larsen (Tanska) 

Esteratsastus
Annina Nordström – Fuzhou (Saksa)
Omistajat: Annina ja Harri Nordström

Joukkueenjohtaja: Mikko Mäentausta (Nummela)
Valmentaja: Tjark Nagel (Saksa)

Virallinen joukkueenjohtaja: SRL:n urheilujohtaja Jutta Koivula (Riihimäki)

Suomi edustettuna myös toimitsijoissa

MM-kilpailuihin osallistuu myös suomalaisia toimihenkilöitä. Kouluratsastuksen tuomaristo jäsenenä on helsinkiläinen Maria Colliander ja stewardina kenttä- ja esteratsastuksessa toimii espoolainen Pia Myrskog. Lisäksi helsinkiläinen eläinlääkäri Kati Niinistö on toisella kilpailuviikolla eläinlääkintälautakunnnan ei-matkustava varajäsen.


Ratsastuksen MM-historiaa

Suomalaisista ratsastajista MM-mitaleita ovat saavuttaneet kouluratsastaja Kyra Kyrklund, joka voitti hopeaa Tukholmassa vuonna 1990 hevosella Matador II, kenttäratsastaja Piia Pantsu, joka ylti pronssille Jerezissä vuonna 2002 Ypäjä Karusolla, pronssia vapaaohjelmassa saavuttanut pararatsastaja Katja Karjalainen Kentuckyssa vuonna 2010 hevosella Rosie, ja valjakkokuskit Ben Simonsén ja Artemis vuonna 2004 ja Arja Mikkonen ja SG Oberon vuonna 1998 hevosyksiköissä.

Valjakkoajo on ainoa ratsastuksen laji, jossa on saavutettu joukkuemitaleita. Ensimmäinen hopeinen mitali saavutettiin vuonna 2002 Contyssa, Ranskassa joukkueella Arja Mikkonen - SG Oberon, Heidi Sinda - Jehun Viima (suomenhevonen) ja Michaela van Assendelft – Fakir. Jo kaksi vuotta myöhemmin Suomen joukkue Ben Simonsén - Artemis, Michaela van Assendelft - Fakir, Arja Mikkonen - SG Oberon kykeni samaan Åstorpissa, Ruotsissa.

Ratsastuksen arvokilpailumitalistit 

Yhteyshenkilöt

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Suomen Ratsastajainliitto ry (SRL)

Suomen Ratsastajainliitto ry (SRL) on maamme ratsastusurheilun keskusjärjestö. Ratsastajainliitto edistää ratsastusta yleisenä urheilu- ja liikuntakasvatusmuotona, järjestää ratsastuskilpailuja ja kehittää maamme ratsastuksenopetusta ja valmennusta.

Ratsastajainliitto on kaikkien ratsastuksen harrastajien etujärjestö, joka ajaa sekä huippu-urheilun että kuntoharrastajien asiaa. Ratsastajainliiton keskeisiä tehtäviä on turvata hevosen hyvinvointi kaikessa urheilu- ja harrastetoiminnassa. Ratsastajainliitto on perustettu vuonna 1920 ja se on kansainvälisen ratsastajainliiton, Fédération Equestre Internationalen (FEI) jäsen vuodesta 1923.

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