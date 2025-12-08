Ennätyssuuri ratsastuksen MM-joukkue valittu
27.7.2026 17:37:59 EEST | Suomen Ratsastajainliitto ry | Tiedote
Suomen Ratsastajainliitto lähettää ratsastuksen suurtapahtumaan, kuuden lajin MM-kilpailuun Aacheniin Saksaan 16 urheilijaa ja 15 hevosta. Suomen tiimissä on edustajia viidessä lajissa; koulu-, parakoulu-, kenttä- ja esteratsastuksessa sekä vikellyksessä. Kouluratsastuksessa ja vikellyksessä ratsastajat kilpailevat niin joukkue- kuin henkilökohtaisista mitaleista, ja muissa lajeissa henkilökohtaisesta MM-menestyksestä. Ennätyssuuri edustusryhmä kertoo ratsastuksen olympia- ja paralympialajien kuin muidenkin lajien kansainvälisestä kehityksestä.
”Olen todella ylpeä ja iloinen siitä, että meillä on ilmoittaa näin iso ja kilpailukykyinen joukkue MM-kilpailuihin. On hienoa, että olemme saaneet myös joukkueet kahteen lajiin, kouluratsastukseen ja vikellykseen”, toteaa Huippu-urheilun johtoryhmän puheenjohtaja Satu Väihkönen.
Suomen ratsastajista kokeneimpia ovat olympiaratsastajat Henri Ruoste ja Sanna Siltakorpi, paralympiaratsastajat Jonna Aaltonen ja Laura Kangasniemi, sekä aiemmin MM-tasolla kilpaillut Stella Hagelstam. Joukkueen hevosista ensikertalaisia arvokilpailuissa (pois lukien PM-kilpailut) on yli puolet. Nuorimmat urheilijat ovat 12-vuotiaat vikeltäjät Matilda Sjöström ja vikellysjoukkueen varajäsen Vilma Granberg.
”Kokeneimmilla ratsukoillamme on mahdollisuudet hyviin tuloksiin. Lisäksi joukkueessa on useita tulevaisuuden nimiä.”
Suomen ratsastajat Aachenin MM-kilpailuihin 11.-23. elokuuta
Kouluratsastus
Henri Ruoste – Tiffany’s Diamond (Saksa)
Omistajat Equeco GmbH, Henri Ruoste ja Victoria Marie Schöhofen
Ville Vaurio – Dante NL (Vantaa)
Omistajat Stable Nova Oy & Ville Vaurio Oy
Stella Hagelstam – Hagels Prince Nassak (Porvoo)
Omistaja Passion for Dressage Oy
Anu Sironen – Ypäjän Fioretto (Ypäjä)
Omistaja Anu Sironen
Valmentajat Kyra Kyrklund ja Richard White
Varalla:
Henri Ruoste – Delaurentis FRH
Omistajat Equeco GmbH ja Henri Ruoste
Stella Hagelstam - MSJ Disney Fairytale
Omistaja Passion for Dressage Oy
Joukkueenjohtaja: Tanja Takkula (Oulu)
Joukkueassistentti: Jenny Eriksson (Saksa)
Eläinlääkäri: Eamon McLaughlin (Iso-Britannia)
Kenttäratsastus
Sanna Siltakorpi – Bofey Click (Saksa)
Omistaja Tmi Ratsuvalmennus Sanna Siltakorpi
Axel Lindberg – Quelle Bonne (Sipoo)
Omistajat Maria Lucander-Aminoff & Cajus Aminoff
Joukkueenjohtaja: Elmo Jankari (Saksa)
Eläinlääkäri: Tanja Pehkonen
Valmentajat: Bettina Hoy ja Piia Pantsu
Parakouluratsastus
Jonna Aaltonen – Laxton for U, ryhmä V (Hausjärvi)
Omistaja Team Dressage for You
Laura Kangasniemi – Goldprins, ryhmä IV (Saksa)
Omistaja SagaTec Oy
Joukkueenjohtaja: Tiina Tarkkala (Nurmijärvi)
Valmentaja: Janne Bergh (Helsinki)
Vikellys, naisten yksinvikellys
Anna Kivistö - Atterupgaards Marlene II (Tampere)
Juoksuttaja Oona Pekkala (Nokia)
Vuokko Toivanen – Goldjunge (Vantaa)
Juoksuttaja Jacqueline Schönteich
Papu Alanko - Cazorro Leon (Vihti)
Juoksuttaja Aime Nederström-Alanko (Vihti)
Vikellys, joukkuekilpailu
AG Vaulting Team
Amanda Mankinen (Vantaa)
Matilda Sjöström (Vantaa)
Papu Alanko (Vihti)
Juulia Granberg (Paippinen)
Neea Kostiainen (Järvenpää)
Vuokko Toivanen (Vantaa)
Hevonen Lewis
Varajäsenet Anna Kivistö ja Vilma Granberg (Paippinen)
Juoksuttaja: Anni Järvelä (Paippinen)
Joukkueenjohtaja: Oona Pekkala (Nokia)
Valmentaja: Rikke Laumann Larsen (Tanska)
Esteratsastus
Annina Nordström – Fuzhou (Saksa)
Omistajat: Annina ja Harri Nordström
Joukkueenjohtaja: Mikko Mäentausta (Nummela)
Valmentaja: Tjark Nagel (Saksa)
Virallinen joukkueenjohtaja: SRL:n urheilujohtaja Jutta Koivula (Riihimäki)
Suomi edustettuna myös toimitsijoissa
MM-kilpailuihin osallistuu myös suomalaisia toimihenkilöitä. Kouluratsastuksen tuomaristo jäsenenä on helsinkiläinen Maria Colliander ja stewardina kenttä- ja esteratsastuksessa toimii espoolainen Pia Myrskog. Lisäksi helsinkiläinen eläinlääkäri Kati Niinistö on toisella kilpailuviikolla eläinlääkintälautakunnnan ei-matkustava varajäsen.
Ratsastuksen MM-historiaa
Suomalaisista ratsastajista MM-mitaleita ovat saavuttaneet kouluratsastaja Kyra Kyrklund, joka voitti hopeaa Tukholmassa vuonna 1990 hevosella Matador II, kenttäratsastaja Piia Pantsu, joka ylti pronssille Jerezissä vuonna 2002 Ypäjä Karusolla, pronssia vapaaohjelmassa saavuttanut pararatsastaja Katja Karjalainen Kentuckyssa vuonna 2010 hevosella Rosie, ja valjakkokuskit Ben Simonsén ja Artemis vuonna 2004 ja Arja Mikkonen ja SG Oberon vuonna 1998 hevosyksiköissä.
Valjakkoajo on ainoa ratsastuksen laji, jossa on saavutettu joukkuemitaleita. Ensimmäinen hopeinen mitali saavutettiin vuonna 2002 Contyssa, Ranskassa joukkueella Arja Mikkonen - SG Oberon, Heidi Sinda - Jehun Viima (suomenhevonen) ja Michaela van Assendelft – Fakir. Jo kaksi vuotta myöhemmin Suomen joukkue Ben Simonsén - Artemis, Michaela van Assendelft - Fakir, Arja Mikkonen - SG Oberon kykeni samaan Åstorpissa, Ruotsissa.
Yhteyshenkilöt
Kati HurmeSuomen Ratsastajainliitto ry, viestintäpäällikköPuh:0406203001kati.hurme@ratsastus.fi
Kuvat
Linkit
Suomen Ratsastajainliitto ry (SRL)
Suomen Ratsastajainliitto ry (SRL) on maamme ratsastusurheilun keskusjärjestö. Ratsastajainliitto edistää ratsastusta yleisenä urheilu- ja liikuntakasvatusmuotona, järjestää ratsastuskilpailuja ja kehittää maamme ratsastuksenopetusta ja valmennusta.
Ratsastajainliitto on kaikkien ratsastuksen harrastajien etujärjestö, joka ajaa sekä huippu-urheilun että kuntoharrastajien asiaa. Ratsastajainliiton keskeisiä tehtäviä on turvata hevosen hyvinvointi kaikessa urheilu- ja harrastetoiminnassa. Ratsastajainliitto on perustettu vuonna 1920 ja se on kansainvälisen ratsastajainliiton, Fédération Equestre Internationalen (FEI) jäsen vuodesta 1923.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Suomen Ratsastajainliitto ry
Mistä ratsastustunnin hinta oikeastaan koostuu? Takkulan Ratsastuskoulu haastoi lahjoittamaan vähävaraisille lapsille8.12.2025 07:03:00 EET | Tiedote
Ratsastus on monipuolinen harrastus, jonka kustannukset vaihtelevat paljon harrastajan omien valintojen, harrastusmuodon ja liikepaikan sijainnin perusteella. Esimerkiksi viikkotunnilla ratsastaminen on kustannustasoltaan merkittävästi edullisempaa kuin kilparatsastus. Mutta mistä harrastajan ratsastustunnin hinta oikeastaan koostuu.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme