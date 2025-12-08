Ennätyssuuri ratsastuksen MM-joukkue valittu

”Olen todella ylpeä ja iloinen siitä, että meillä on ilmoittaa näin iso ja kilpailukykyinen joukkue MM-kilpailuihin. On hienoa, että olemme saaneet myös joukkueet kahteen lajiin, kouluratsastukseen ja vikellykseen”, toteaa Huippu-urheilun johtoryhmän puheenjohtaja Satu Väihkönen.

Suomen ratsastajista kokeneimpia ovat olympiaratsastajat Henri Ruoste ja Sanna Siltakorpi, paralympiaratsastajat Jonna Aaltonen ja Laura Kangasniemi, sekä aiemmin MM-tasolla kilpaillut Stella Hagelstam. Joukkueen hevosista ensikertalaisia arvokilpailuissa (pois lukien PM-kilpailut) on yli puolet. Nuorimmat urheilijat ovat 12-vuotiaat vikeltäjät Matilda Sjöström ja vikellysjoukkueen varajäsen Vilma Granberg.

”Kokeneimmilla ratsukoillamme on mahdollisuudet hyviin tuloksiin. Lisäksi joukkueessa on useita tulevaisuuden nimiä.”



Suomen ratsastajat Aachenin MM-kilpailuihin 11.-23. elokuuta

Kouluratsastus

Henri Ruoste – Tiffany’s Diamond (Saksa)

Omistajat Equeco GmbH, Henri Ruoste ja Victoria Marie Schöhofen

Ville Vaurio – Dante NL (Vantaa)

Omistajat Stable Nova Oy & Ville Vaurio Oy

Stella Hagelstam – Hagels Prince Nassak (Porvoo)

Omistaja Passion for Dressage Oy

Anu Sironen – Ypäjän Fioretto (Ypäjä)

Omistaja Anu Sironen

Valmentajat Kyra Kyrklund ja Richard White

Varalla:

Henri Ruoste – Delaurentis FRH

Omistajat Equeco GmbH ja Henri Ruoste

Stella Hagelstam - MSJ Disney Fairytale

Omistaja Passion for Dressage Oy

Joukkueenjohtaja: Tanja Takkula (Oulu)

Joukkueassistentti: Jenny Eriksson (Saksa)

Eläinlääkäri: Eamon McLaughlin (Iso-Britannia)

Kenttäratsastus

Sanna Siltakorpi – Bofey Click (Saksa)

Omistaja Tmi Ratsuvalmennus Sanna Siltakorpi

Axel Lindberg – Quelle Bonne (Sipoo)

Omistajat Maria Lucander-Aminoff & Cajus Aminoff

Joukkueenjohtaja: Elmo Jankari (Saksa)

Eläinlääkäri: Tanja Pehkonen

Valmentajat: Bettina Hoy ja Piia Pantsu

Parakouluratsastus

Jonna Aaltonen – Laxton for U, ryhmä V (Hausjärvi)

Omistaja Team Dressage for You

Laura Kangasniemi – Goldprins, ryhmä IV (Saksa)

Omistaja SagaTec Oy

Joukkueenjohtaja: Tiina Tarkkala (Nurmijärvi)

Valmentaja: Janne Bergh (Helsinki)

Vikellys, naisten yksinvikellys

Anna Kivistö - Atterupgaards Marlene II (Tampere)

Juoksuttaja Oona Pekkala (Nokia)

Vuokko Toivanen – Goldjunge (Vantaa)

Juoksuttaja Jacqueline Schönteich

Papu Alanko - Cazorro Leon (Vihti)

Juoksuttaja Aime Nederström-Alanko (Vihti)

Vikellys, joukkuekilpailu

AG Vaulting Team

Amanda Mankinen (Vantaa)

Matilda Sjöström (Vantaa)

Papu Alanko (Vihti)

Juulia Granberg (Paippinen)

Neea Kostiainen (Järvenpää)

Vuokko Toivanen (Vantaa)

Hevonen Lewis

Varajäsenet Anna Kivistö ja Vilma Granberg (Paippinen)

Juoksuttaja: Anni Järvelä (Paippinen)

Joukkueenjohtaja: Oona Pekkala (Nokia)

Valmentaja: Rikke Laumann Larsen (Tanska)

Esteratsastus

Annina Nordström – Fuzhou (Saksa)

Omistajat: Annina ja Harri Nordström

Joukkueenjohtaja: Mikko Mäentausta (Nummela)

Valmentaja: Tjark Nagel (Saksa)

Virallinen joukkueenjohtaja: SRL:n urheilujohtaja Jutta Koivula (Riihimäki)

Suomi edustettuna myös toimitsijoissa

MM-kilpailuihin osallistuu myös suomalaisia toimihenkilöitä. Kouluratsastuksen tuomaristo jäsenenä on helsinkiläinen Maria Colliander ja stewardina kenttä- ja esteratsastuksessa toimii espoolainen Pia Myrskog. Lisäksi helsinkiläinen eläinlääkäri Kati Niinistö on toisella kilpailuviikolla eläinlääkintälautakunnnan ei-matkustava varajäsen.



Ratsastuksen MM-historiaa

Suomalaisista ratsastajista MM-mitaleita ovat saavuttaneet kouluratsastaja Kyra Kyrklund, joka voitti hopeaa Tukholmassa vuonna 1990 hevosella Matador II, kenttäratsastaja Piia Pantsu, joka ylti pronssille Jerezissä vuonna 2002 Ypäjä Karusolla, pronssia vapaaohjelmassa saavuttanut pararatsastaja Katja Karjalainen Kentuckyssa vuonna 2010 hevosella Rosie, ja valjakkokuskit Ben Simonsén ja Artemis vuonna 2004 ja Arja Mikkonen ja SG Oberon vuonna 1998 hevosyksiköissä.

Valjakkoajo on ainoa ratsastuksen laji, jossa on saavutettu joukkuemitaleita. Ensimmäinen hopeinen mitali saavutettiin vuonna 2002 Contyssa, Ranskassa joukkueella Arja Mikkonen - SG Oberon, Heidi Sinda - Jehun Viima (suomenhevonen) ja Michaela van Assendelft – Fakir. Jo kaksi vuotta myöhemmin Suomen joukkue Ben Simonsén - Artemis, Michaela van Assendelft - Fakir, Arja Mikkonen - SG Oberon kykeni samaan Åstorpissa, Ruotsissa.

Ratsastuksen arvokilpailumitalistit