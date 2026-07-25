Vain yksi 13 oikein tulos - Vakiosta 155 000 euron potti Halsualle
28.7.2026 08:53:32 EEST | Veikkaus Oy | Tiedote
Halsuan K-Marketissa rivinsä tehnyt asiakas sai lauantaina Veikkauksen Vakio-pelin ainoan täysosuman. Hän voitti 155 499 euron potin kotimaisen jalkapallon kohteista.
Lauantain Vakio-kierrokselta löytyi yksi ainoa täysosuma. Voittorivi oli pelattu Halsuan K-Marketissa ja siihen osui alavoittoineen 155 499 euron potti.
- Isot onnittelut taitavalle ja onnekkaalle futisveikkaajalle, Veikkauksen viestintäpäällikkö Ilkka Nisula onnittelee.
Voitto osui 36 euron systeemiin, jolla onnekas voittaja sai kierroksen ainoan 13 -oikein tuloksen.
Kotimaisen jalkapallon kohteiden yllättävimmät tulokset olivat PKKU:n vierasvoitto SalPa:sta (16 %) ja MP-KTP-ottelun tasapeli, jota oli pelattu 18 prosenttia kohteen merkeistä.
Tulokset
Lauantaivakio 25.7.
|1.
|KuPS – VPS
|3–1
|1
|54 %
|2.
|IFK Mariehamn – AC Oulu
|1–1
|X
|20 %
|3.
|MP – KTP
|3–3
|X
|18 %
|4.
|PK-35 – Jippo
|1–1
|X
|29 %
|5.
|SJK Akatemia – EIF
|0–0
|X
|26 %
|6.
|JäPS – HJK Klubi 04
|2–0
|1
|51 %
|7.
|RoPS – JJK
|4–0
|1
|59 %
|8.
|SalPa – PKKU
|0–1
|2
|16 %
|9.
|MuSa – EPS
|0–2
|2
|58 %
|10.
|JBK – VPS Akatemia
|2–0
|1
|39 %
|11.
|Reipas – MyPa
|4–2
|1
|76 %
|12.
|Kiffen – HIFK
|1–1
|X
|27 %
|13.
|Atlantis FC – HPS
|5–3
|1
|53 %
Voitonjako
|13 oikein
|1 kpl
|150 000 euroa
|12 oikein
|49 kpl
|811 euroa
|11 oikein
|681 kpl
|40 euroa
|10 oikein
|5154 kpl
|8 euroa
Vakio on Veikkauksen vanhin peli, joka alkoi jo vuonna 1940. Pelin historian suurin voitto on 1 000 000 euroa (kierros 7/2021).
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