Veikkaus Oy

Vain yksi 13 oikein tulos - Vakiosta 155 000 euron potti Halsualle

28.7.2026 08:53:32 EEST | Veikkaus Oy | Tiedote

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Halsuan K-Marketissa rivinsä tehnyt asiakas sai lauantaina Veikkauksen Vakio-pelin ainoan täysosuman. Hän voitti 155 499 euron potin kotimaisen jalkapallon kohteista.

Lauantain Vakio-kierrokselta löytyi yksi ainoa täysosuma. Voittorivi oli pelattu Halsuan K-Marketissa ja siihen osui alavoittoineen 155 499 euron potti.

- Isot onnittelut taitavalle ja onnekkaalle futisveikkaajalle, Veikkauksen viestintäpäällikkö Ilkka Nisula onnittelee.

Voitto osui 36 euron systeemiin, jolla onnekas voittaja sai kierroksen ainoan 13 -oikein tuloksen.

Kotimaisen jalkapallon kohteiden yllättävimmät tulokset olivat PKKU:n vierasvoitto SalPa:sta (16 %) ja MP-KTP-ottelun tasapeli, jota oli pelattu 18 prosenttia kohteen merkeistä.

Tulokset
Lauantaivakio 25.7.

1. KuPS – VPS 3–1 1 54 %
2. IFK Mariehamn – AC Oulu 1–1 X 20 %
3. MP – KTP 3–3 X 18 %
4. PK-35 – Jippo 1–1 X 29 %
5. SJK Akatemia – EIF 0–0 X 26 %
6. JäPS – HJK Klubi 04 2–0 1 51 %
7. RoPS – JJK 4–0 1 59 %
8. SalPa – PKKU 0–1 2 16 %
9. MuSa – EPS 0–2 2 58 %
10. JBK – VPS Akatemia 2–0 1 39 %
11. Reipas – MyPa 4–2 1 76 %
12. Kiffen – HIFK 1–1 X 27 %
13. Atlantis FC – HPS 5–3 1 53 %

Voitonjako

13 oikein 1 kpl 150 000 euroa
12 oikein 49 kpl 811 euroa
11 oikein 681 kpl 40 euroa
10 oikein 5154 kpl 8 euroa

Vakio on Veikkauksen vanhin peli, joka alkoi jo vuonna 1940. Pelin historian suurin voitto on 1 000 000 euroa (kierros 7/2021). 

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