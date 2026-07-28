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MTV:stä tutun Markus Mäntykankaan Koko kansan sääopas -kirja on ilmestynyt!

30.7.2026 10:00:55 EEST | Readme.fi | Tiedote

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Koko kansan sääopas on visuaalisesti vaikuttava ja kattava teos kaikille, jotka haluavat ymmärtää, miten sää toimii – ilman monimutkaista meteorologista sanastoa. Tämä kirja tarjoaa ajankohtaisen ja havainnollisen katsauksen Suomen ilmastoon ja sen vaihteleviin sääilmiöihin.

Kansi_High res.
Kansi_High res.

Kirjan monipuolinen, näyttävä kuvitus tuo myrskyt, sumut, pilvet ja ukkoset silmiesi eteen tavalla, joka tekee lukemisesta elämyksen. Jokainen sääilmiö selitetään selkokielisesti ja perusteellisesti, mutta lukijaa aliarvioimatta – olipa sitten utelias vasta-alkaja tai säästä kiinnostunut harrastaja.

Kirjan lukija oppii tunnistamaan ja ymmärtämään tutut ja harvinaisemmatkin ilmiöt, säätermit avautuvat arkipäivän kielellä, ja kirja tuo käytännön vinkkejä siihen, miten voi itse ennustaa säätä luonnonmerkeistä – ilman sääsovelluksia.

Markus Mäntykannas on tuttu kasvo suomalaisille sääennusteiden takaa – pitkän linjan meteorologi, joka on vuosien varrella sanoittanut säätä ymmärrettäväksi niin Forecan asiantuntijana kuin MTV:n säälähetysten luotettavana ruutukasvona. Hänen intohimonsa säähän ei kuitenkaan pääty studion valoihin: luonnossa liikkuminen, taivaan ilmiöiden tarkkailu ja niiden valokuvaami-nen ovat kulkeneet mukana lapsuudesta asti.

Kirja on ilmestynyt heinäkuussa 2026.

Kirjan kustantaja on Readme.fi

Haastattelu- ja arvostelukappalepyynnöt: jussi.kiilamo@readme.fi

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Tietoja julkaisijasta

Readme.fi
Lönnrotinkatu 18 A
00120 Helsinki

010 5060 400

http://www.readme.fi

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