Autokuume voi yllättää - huolellinen selvitystyö käytettyä autoa ostaessa voi säästää tuhansilta euroilta
28.7.2026 09:34:23 EEST | Keskuskauppakamari | Tiedote
Kesällä käytettyjen autojen kauppa käy kuumana. Keskuskauppakamarin hyväksymä tavarantarkastaja (HTT) ja diplomi-insinööri Pasi Karjalainen muistuttaa, että käytetyn auton ostamisessa kannattaa kiinnittää huomiota erityisesti auton tekniseen kuntoon, huoltohistoriaan ja mahdollisiin kolarivaurioihin. Huolellinen taustojen tarkistaminen ennen kaupantekoa voi ehkäistä ikäviä yllätyksiä ja kalliita korjauksia myöhemmin.
”Käytettynä hankittu auto on monelle merkittävä hankinta ja usein myös arjen sujuvuuden kannalta välttämätön. Siksi ennen kaupantekoa kannattaa käyttää aikaa sekä auton kunnon että sen historian selvittämiseen”, sanoo Karjalainen.
Karjalaisen mukaan erityisen tarkasti kannattaa arvioida auton akuston, vaihteiston, kytkimen ja moottorin kunto sekä niihin liittyvät ohjain- ja apulaitteet. Myös auton huoltohistoria, aiemmat omistajat ja mahdolliset vauriot ovat olennaisia tietoja ostopäätöstä tehtäessä.
”Suomessa tapahtuu vuosittain lähes 50 000 liikennekolaria ja markkinoilla on myös kolaroituja autoja. Tuontiautoissa huolto- ja vahinkohistorian selvittäminen voi olla tavanomaista haastavampaa. Hyvin korjattu, lievästi kolaroitu auto on kuitenkin usein vielä aivan kelpo peli ”, Karjalainen sanoo.
Karjalaisen mukaan ostajan kannattaa kiinnittää huomiota myös niin sanottuun korjausvelkaan eli lähitulevaisuudessa odottaviin suuriin korjauksiin tai aiemmin heikosti tehtyihin korjauksiin. On hyvä huomioida, että kun kuluttaja myy autonsa autoliikkeelle tai antaa sen vaihdossa, hän toimii myyjänä.
”Usein keskitytään suurempiin teknisiin kokonaisuuksiin, mutta pienet ja helposti arvioitavat asiat, kuten jarrut ja renkaat, kannattaa myös tarkastaa huolella. Niidenkin uusiminen voi maksaa yhteensä tuhansia euroja”, Karjalainen muistuttaa.
Riitatilanteissa tavarantarkastaja avuksi
Keskuskauppakamarin pääsihteeri Raisa Harjun mukaan hyväksytty tavarantarkastaja voi arvioida esimerkiksi auton käypää arvoa, mahdollisen havaitun virheen laatua tai sen syytä sekä korjauskustannuksia. Puolueeton ja perusteltu näkemys voi auttaa osapuolia pääsemään sovintoon ilman pitkää riitaprosessia. Mikäli molemmat osapuolet hyväksyvät, voi tarkastaja suositella myös jälkitöiden asiantuntijana, miten virhe tulisi korjata.
”Tavarantarkastus voi ehkäistä riidan kärjistymistä ja säästää molemmilta osapuolilta aikaa ja kustannuksia. Tavarantarkastuksella voidaan saada myös merkittävää lisätietoa virheen tai vahingon syystä ja siihen liittyvistä teknisistä seikoista. Erityisen tärkeää olisi muistaa puolueettoman tarkastuksen merkitys ennen virheen korjaamista, mikäli tulee kiistaa myöhemmin siitä, mistä virhe on syntynyt”, Harju toteaa.
Keskuskauppapamarin hyväksymät tavarantarkastajat (HTT) ovat puolueettomia ja ammattitaitoisia asiantuntijoita, jotka suorittavat palveluiden ja tavaroiden teknisiä tarkastuksia eri asiantuntemusalueilla.
Yhteyshenkilöt
Raisa HarjuPääsihteeriPuh:050 554 2683raisa.harju@chamber.fi
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Keskuskauppakamari
Pörssiyhtiöiden hallitukset uudistuvat Suomessa maltillisesti – toimintaympäristön muutokset eivät ole vaikuttaneet uudistumistahtiin23.7.2026 06:57:00 EEST | Tiedote
Pörssiyhtiöissä vaihtuu vuosittain noin 15 prosenttia hallituksen jäsenistä. Miesten toimikausi on kestänyt keskimäärin 5,3 vuotta ja naisilla 3,5 vuotta. Kahdella kolmesta hallitukseen valituista henkilöistä on kokemusta toimitusjohtajan tehtävästä tai liiketoimintojen johdosta. Tiedot selviävät Keskuskauppakamarin naisjohtajakatsauksesta.
Helteillä ilmalämpöpumppujen tarve kasvaa – asentajan osaamisella merkitystä16.7.2026 10:57:24 EEST | Tiedote
Kesän hellejaksot näkyvät nopeasti ilmalämpöpumppujen kysynnässä ja korjaamisessa. Keskuskauppakamarin pääsihteeri Raisa Harju muistuttaa, että laitteen hankinnassa tai vanhan korvaamisessa huomio kannattaa kiinnittää muuhunkin kuin hintaan. Erityisesti kiireessä tehdyt ratkaisut voivat lisätä virheiden riskiä, jolloin asentajan osaaminen ja kokemus korostuvat.
Ympäristöväittämiin täsmällisyyttä – pelkät vihreät lupaukset eivät enää riitä15.7.2026 06:57:00 EEST | Tiedote
Markkinoinnin itsesääntelytoimielin Keskuskauppakamarin liiketapalautakunta (LTL) on soveltanut Kansainvälisen kauppakamarin (ICC) päivitettyjä markkinointisääntöjä syksystä 2025 lukien. ICC:n mukaan yleistä tai epämääräistä ympäristöväittämää ei pääsääntöisesti saa käyttää ilman täsmennystä. Myös ympäristöväittämiä koskeva lainsäädäntö kiristyy keväällä 2027. Keskuskauppakamarin liiketapalautakunta on antanut kuluvan vuoden aikana tulkinta-apua useiden yritysten ympäristöväittämiin.
Keskuskauppakamari: Perintö- ja lahjaveron uudistus toimisi myös Suomessa – Ruotsi osoittaa suunnan14.7.2026 06:57:00 EEST | Tiedote
Ruotsissa tehdyt perintö- ja lahjaveron uudistukset ovat vahvistaneet yritysten kasvua ja kotimaista omistajuutta. Keskuskauppakamari katsoo, että vastaava uudistus voisi toimia myös Suomessa.
Naisten osuus pörssiyhtiöiden hallituksen jäsenistä uuteen ennätykseen – osuus nyt jo 37 prosenttia9.7.2026 06:57:00 EEST | Tiedote
Naisten osuus pörssiyhtiöiden hallituksen jäsenistä nousi tänä vuonna 37 prosenttiin, joka on jälleen uusi ennätys. Ennätykset saavutettiin myös kaikissa yritysten kokoluokissa. Hallituksen sukupuolijakauma on tasapuolinen jo 84 prosentissa pörssiyhtiöistä. Tiedot käyvät ilmi Keskuskauppakamarin tuoreesta naisjohtajakatsauksesta.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme