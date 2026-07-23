Autokuume voi yllättää - huolellinen selvitystyö käytettyä autoa ostaessa voi säästää tuhansilta euroilta

”Käytettynä hankittu auto on monelle merkittävä hankinta ja usein myös arjen sujuvuuden kannalta välttämätön. Siksi ennen kaupantekoa kannattaa käyttää aikaa sekä auton kunnon että sen historian selvittämiseen”, sanoo Karjalainen.

Karjalaisen mukaan erityisen tarkasti kannattaa arvioida auton akuston, vaihteiston, kytkimen ja moottorin kunto sekä niihin liittyvät ohjain- ja apulaitteet. Myös auton huoltohistoria, aiemmat omistajat ja mahdolliset vauriot ovat olennaisia tietoja ostopäätöstä tehtäessä.

”Suomessa tapahtuu vuosittain lähes 50 000 liikennekolaria ja markkinoilla on myös kolaroituja autoja. Tuontiautoissa huolto- ja vahinkohistorian selvittäminen voi olla tavanomaista haastavampaa. Hyvin korjattu, lievästi kolaroitu auto on kuitenkin usein vielä aivan kelpo peli ”, Karjalainen sanoo.

Karjalaisen mukaan ostajan kannattaa kiinnittää huomiota myös niin sanottuun korjausvelkaan eli lähitulevaisuudessa odottaviin suuriin korjauksiin tai aiemmin heikosti tehtyihin korjauksiin. On hyvä huomioida, että kun kuluttaja myy autonsa autoliikkeelle tai antaa sen vaihdossa, hän toimii myyjänä.

”Usein keskitytään suurempiin teknisiin kokonaisuuksiin, mutta pienet ja helposti arvioitavat asiat, kuten jarrut ja renkaat, kannattaa myös tarkastaa huolella. Niidenkin uusiminen voi maksaa yhteensä tuhansia euroja”, Karjalainen muistuttaa.

Riitatilanteissa tavarantarkastaja avuksi

Keskuskauppakamarin pääsihteeri Raisa Harjun mukaan hyväksytty tavarantarkastaja voi arvioida esimerkiksi auton käypää arvoa, mahdollisen havaitun virheen laatua tai sen syytä sekä korjauskustannuksia. Puolueeton ja perusteltu näkemys voi auttaa osapuolia pääsemään sovintoon ilman pitkää riitaprosessia. Mikäli molemmat osapuolet hyväksyvät, voi tarkastaja suositella myös jälkitöiden asiantuntijana, miten virhe tulisi korjata.

”Tavarantarkastus voi ehkäistä riidan kärjistymistä ja säästää molemmilta osapuolilta aikaa ja kustannuksia. Tavarantarkastuksella voidaan saada myös merkittävää lisätietoa virheen tai vahingon syystä ja siihen liittyvistä teknisistä seikoista. Erityisen tärkeää olisi muistaa puolueettoman tarkastuksen merkitys ennen virheen korjaamista, mikäli tulee kiistaa myöhemmin siitä, mistä virhe on syntynyt”, Harju toteaa.

Keskuskauppapamarin hyväksymät tavarantarkastajat (HTT) ovat puolueettomia ja ammattitaitoisia asiantuntijoita, jotka suorittavat palveluiden ja tavaroiden teknisiä tarkastuksia eri asiantuntemusalueilla.