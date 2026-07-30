Sami Lotilan Suuri suomalainen missikirja ilmestyy elokuussa!

Mistä missit tulevat ja minne he menevät? Miksi he ylipäätään haluavat misseiksi ja miten he pystyvät hyödyntämään misseytensä kaupallisesti tai hyväntekeväisyystyössään? Suomella on kunniakkaat missiperinteet, mutta voiko Suomi nousta vielä uudelleen missimaailman huipulle?