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Sami Lotilan Suuri suomalainen missikirja ilmestyy elokuussa!

4.8.2026 10:01:40 EEST | Readme.fi | Tiedote

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Mistä missit tulevat ja minne he menevät? Miksi he ylipäätään haluavat misseiksi ja miten he pystyvät hyödyntämään misseytensä kaupallisesti tai hyväntekeväisyystyössään? Suomella on kunniakkaat missiperinteet, mutta voiko Suomi nousta vielä uudelleen missimaailman huipulle?

Kansi_High res.
Kansi_High res.

Noihinkin kysymyksiin Suuri suomalainen missikirja etsii vastauksia. Mukana kirjassa on iso joukko Suomen tunnetuimpia ja suosituimpia missejä – kuten Riitta Väisänen, Lola Odusoga, Sara Chafak, Matilda Wirtavuori – mutta myös perintöprinsessoja ja missikilpailujen kulissien takaisia avainpelureita. Heistä jokaisella on omat ja usein yllättävätkin syynsä osallistua missikilpailuihin.

Pidät käsissäsi todellista ”missiaapista”, joka on tulvillaan tarinoita ja joka kääntää missi-instituutiosta esiin aivan uusia puolia. Myös siihen otetaan kirjassa napakasti kantaa, voiko missistä tulla hyvä malli?

Kirja ilmestyy elokuussa 2026.

Kirjan kustantaja on Readme.fi

Haastattelu- ja arvostelukappalepyynnöt: jussi.kiilamo@readme.fi

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Tietoja julkaisijasta

Readme.fi
Lönnrotinkatu 18 A
00120 Helsinki

010 5060 400

http://www.readme.fi

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