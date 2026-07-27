Uuno Kailaan ja Kaarlo Sarkian kesken jäänyt rakkaus
28.7.2026 12:26:59 EEST | Aviador Kustannus | Tiedote
Uutuusromaani kuvaa runoilijoiden mielenmaisemia 1930-luvun Helsingissä ja kuljettaa lukijan Kailaan mukana Nizzan tuberkuloosiparantolaan.
Satu Fellmanin romaani Musta orkidea on julkaistu Aviador Kustannuksen kustantamana.
Musta orkidea on romaani pyrkimyksestä rakastaa ajassa, jossa rakkauden sijaan puhuttiin synnistä ja rikoksesta. Samalla Musta orkidea on kertomus viikoista, jolloin jo aavistaa, miten paljon jää kesken.
"Kaks kukkaa, tuttua mulle,
on sielussas:
terät mustan orkidean ja
heleän valmun."
Runoilija Uuno Kailas (1901–1933) tapasi esikoisrunoilija Kaarlo Sarkian (1902–1945) ensimmäistä kertaa Helsingissä syksyllä 1931. Tapaamisessa Kailaalla oli mukanaan Sarkialle omistettu runo. Runoilijoista tuli rakastavaisia hetkeksi, yhden talven yli. Teos pureutuu Kailaan elämään herkällä otteella, syventyen runoilijan mielenmaisemaan ja tuoden tästä esille myös ristiriitaisia puolia. Lukija kulkee Kailaan mukana historiallisesta Helsingistä Nizzaan tuberkuloosiparantolaan.
Satu Fellman on helsinkiläinen kirjailija, jolta on aiemmin ilmestynyt yksi runokokoelma ja kaksi lastenkirjaa. Musta orkidea on hänen ensimmäinen romaaninsa.
FELLMAN, SATU : Musta orkidea
128 sivua
Sidottu, kovakantinen
ISBN 9789523815124
Ilmestymisaika: Heinäkuu 2026
Arvostelukappaleet, pressikuvat ja haastattelupyynnöt
Lähetämme pyynnöstä arvostelukappaleen teoksesta joko painettuna tai sähköpostitse. Arvostelukappalepyynnöt voi lähettää Jarkko Malille osoitteeseen jarkko@aviador.fi (16.8. asti osoitteeseen veera.jussila@aviador.fi ). Haastattelupyynnöt sekä tiedustelut pressikuvista pyydämme esittämään Aviadorin tiedottaja Miksu Väkiparralle (2.8. asti osoitteeseen elsa.piikki@aviador.fi ).
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Vesa TompuriKustantajaAviador KustannusPuh:+358 50 591 6059vesa@aviador.fi
Jarkko MaliMyyntijohtajaAviador KustannusPuh:+358 50 368 8335jarkko@aviador.fi
Miksu VäkipartaTiedottajaAviador KustannusPuh:+358 40 559 9575miksu@aviador.fi
Kuvat
Linkit
Tietoa julkaisijasta
Aviador Kustannus
Suotie 15
05200 RAJAMÄKI
http://www.aviador.fi
Aviador Kustannus on kotimainen kustantamo, joka julkaisee kauno- ja tietokirjallisuutta. Valikoimiimme kuuluvat niin klassikot kuin nykykirjallisuuskin, musiikkikirjat sekä käännökset vähän huomioiduilta kielialueilta – kotimaista laatuproosaa ja runoutta unohtamatta.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Aviador Kustannus
Pelastusasemalle sijoittuva lastenkirja muistuttaa, että jokainen meistä on tärkeä juuri sellaisena kuin on27.7.2026 10:54:47 EEST | Tiedote
Ella ja erikoisjengi – Loistavan Ellan ensimmäinen päivä pelastusasemalla on lastenkirja heille, jotka ovat joskus miettineet, voiko heidän valonsa olla liian kirkas
Maaria Kujalan esikoisteos on kantaaottava rakkausromaani, joka auttaa uskomaan rauhan, myötätunnon ja inhimillisyyden sanomaan21.7.2026 08:00:00 EEST | Tiedote
"Kissa painoi nenänsä nenääni vasten, katsoi kirkkailla vihreillä silmillään suoraan sieluni puhtauteen. Ja katosi viimeisen kerran."
Elokuussa Kulttuurikulmassa Seitsemän päivää lammella -lastenkirjan kuvitusnäyttely20.7.2026 08:00:00 EEST | Tiedote
Seitsemän päivää lammella kertoo kosteikon eläinasukkaista, niiden viikosta, lyhyestä kesästä ja yhteiselosta rannan kaislikoissa. Kirja kutsuu nauttimaan luonnon tarkkailusta, ja sen lyyrinen kieli ravitsee kaikenikäisten lukijoiden mielikuvitusta. Tuula Sipilä on helsinkiläinen runoilija ja taiteilija, joka on julkaissut runokokoelmia ja lastenkirjoja. Hän on koulutukseltaan filosofian maisteri ja kirjoittaa asiatekstejä työssään viestinnän parissa. Anna Helminen (s. 1994) on tamperelainen kuvataiteilija, kuvittaja ja sarjakuvapiirtäjä. Hän on valmistunut ammattitaiteilijaksi vuonna 2018 ja opiskelee nykyisin sarjakuvataidetta Tanskassa. Anna on toiminut lastenkirjakuvittajana vuodesta 2019 ja pitänyt myös useita taidenäyttelyitä ympäri Suomea. Kirjan kuvittaja Anna Helminen kertoo kuvitusprosessista: "Seitsemän päivää lammella -kirjan kuvittaminen oli rauhallinen ja maalauksellisesti palkitseva prosessi. Tuulan sanat loivat selkeän maailman, johon sain myös itse työskennellessäni ra
Tomaatinpunaisesta paloautosta uusi painos17.7.2026 08:00:00 EEST | Tiedote
Keväällä 2025 ensi kerran ilmestynyt Henna Johanssonin esikoislastenkirja pienestä paloautosta saavutti suuren suosion ja on taas saatavilla uuden painoksen myötä.
Kuinka löytää tasapaino ja rauha kuoleman ja jatkuvien sotien keskellä?16.7.2026 08:00:00 EEST | Tiedote
Susanna Kaislan runoissa puhuu sodan käyneiden perillinen autioituneissa asuinsijoissa ja menneestä muistuttavassa maisemassa.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme