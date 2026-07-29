Pohjoismaiden suurin taitto-ovien valmistaja laajentaa Suomeen – Prido Oy aloittaa toimintansa

Ruotsalainen Prido AB laajentaa toimintaansa Suomeen perustamalla tytäryhtiö Prido Oy:n ja käynnistämällä paikallisen myyntiorganisaation. Yhtiö on Pohjoismaiden suurin taitto-ovien valmistaja, ja sillä on yli 50 vuoden kokemus teollisuusovien suunnittelusta ja valmistuksesta.

Prido Oy:n Country Manageriksi on nimitetty Tommi Larmas, jolla on pitkä kokemus myyntiorganisaatioiden rakentamisesta ja johtamisesta kansainvälisissä yrityksissä. Hän on aiemmin työskennellyt myynnin ja liiketoiminnan kehittämisen tehtävissä muun muassa Michelinillä ja Husqvarnalla.

– Suomi on Pridolle strategisesti tärkeä markkina. Tavoitteemme on rakentaa vahva paikallinen myyntiorganisaatio, joka palvelee suomalaisia asiakkaita läheltä ja tukee pitkäjänteistä kasvua, sanoo Prido Oy:n Country Manager Tommi Larmas.

Pridon tuotteet suunnitellaan ja valmistetaan Ruotsin Tråvadissa sijaitsevassa tuotantolaitoksessa. Yritys valmistaa teollisuuskäyttöön tarkoitettuja taitto-ovia, joita toimitetaan eri puolille Pohjoismaita. Tuotteille myönnetään jopa seitsemän vuoden takuu.

Prido Oy aloittaa toimintansa välittömästi. Ensimmäisessä vaiheessa yhtiö keskittyy myyntiin ja asiakkuuksien kehittämiseen Suomessa. Toiminnan käynnistyessä Prido Oy rakentaa myös yhteistyökumppaniverkostoa ovien asennuksiin eri puolille Suomea. Kasvun myötä tavoitteena on vahvistaa paikallista organisaatiota uusilla rekrytoinneilla.