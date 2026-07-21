SDP:n Kimmo Kiljunen: Jos minulta kysytään, eläkkeiden nosto, ei leikkaukset, helpottaisi valtiontaloutta

SDP:n Johannes Koskisen käyttämä ryhmäpuheenvuoro Garden Helsinki - keskustelussa 21.7.2026 12:33:17 EEST | Tiedote

Ryhmäpuheenvuoro 21.7.2026, puhuttu muoto pitää Arvoisa puhemies On poikkeuksellista, että eduskunta joudutaan kutsumaan koolle keskellä kesää. Me sosialidemokraatit jaamme käsityksen siitä, että nyt on kyse vakavista kysymyksistä ja pidämme eduskunnan koolle kutsumista oikeana ratkaisuna. Kiitän hallitusta siitä, että se on tuonut eduskuntaan tämän tiedonannon koskien Garden Helsinki -hankkeeseen liittyvää päätöksentekoa ja osin myös tehokkaasti katunut. Tiedonannon antaminen kävi välttämättömäksi monien asiaan liittyvien epäselvyyksien vuoksi. Pitkin kesää on tippunut julkisuuteen kiusallista uutta tietoa Garden Helsinki -hankkeesta, miten sitä on viety eteenpäin poliittisessa koneistossa ja miten sille on poliittisten suhteiden avulla lobattu julkista rahoitusta. Tai junailtu ja runtattu, kuten hankkeen puuhamiehet itse ovat asiaa kuvanneet. Oikeuskansleri on lähettänyt asiaa koskien pääministerille selvityspyynnön esittäen siinä joukon erittäin tärkeitä kysymyksiä. Näihin kysymyksi