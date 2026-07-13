Tieteen historia avautuu Jyväskylän kansainvälisessä kesäkoulussa

Jyväskylän kansainvälinen kesäkoulu on vakiinnuttanut asemansa osana Jyväskylän yliopiston akateemista perinnettä ja kansainvälistä toimintaa jo vuosikymmenten ajan. Pitkäikäinen kesäkoulu on tarjonnut sukupolville opiskelijoita ja tutkijoita mahdollisuuden syventyä luonnontieteen ja teknologian ajankohtaisiin teemoihin, oppia maailman johtavilta asiantuntijoilta ja rakentaa kansainvälisiä verkostoja. Kesäkoulun jatkuvuus heijastaa sitoutumista korkeatasoiseen opetukseen, monitieteisyyteen ja tieteellisen ymmärryksen pitkäjänteiseen kehittämiseen.

- Nyt kesäkoulun yhtenä teemana on tieteen historia, mikä sopii erinomaisesti kesäkoulun pitkäikäiseen perinteeseen ja sen tapaan tarkastella tiedettä osana laajempaa historiallista ja kulttuurista jatkumoa, kertoo kesäkoulun puheenjohtaja Jani Moilanen Jyväskylän yliopistolta.

Alkemian perinnöstä kvanttifysiikkaan

Kurssi “History of Science: Alchemy as a Predecessor of Modern Chemistry” avaa alkemian roolia modernin kemian syntyprosessissa. Kurssin luennoi professori Lawrence Principe (Johns Hopkins University), joka on yksi maailman johtavista alkemian historian asiantuntijoista. Hänen tutkimuksensa on muuttanut käsityksiä alkemian tieteellisestä ja kulttuurisesta merkityksestä.

Fysiikan historian murroskohtia käsittelee From Classical to Quantum Mechanics -kurssi, joka tarkastelee siirtymää klassisesta maailmankuvasta kvanttimekaniikan aikakauteen. Kurssista vastaa professori Ismo Koponen Helsingin yliopistosta. Hän on didaktisen fysiikan asiantuntija ja fysiikan historian asiantuntija, joka yhdistää opetuksessaan tieteen, filosofian ja kulttuurihistorian näkökulmat.

Kaikille avoin luento tieteen historiasta

Kesäkoulun ohjelmaan kuuluu myös kaikille avoin yleisöluento, joka tarkastelee uuden fysiikan synnyn yhteyksiä Weimarin tasavallan kulttuurielämään. Luento valottaa, miten tieteen murros, taiteet, filosofia ja yhteiskunnallinen ilmapiiri kietoutuivat toisiinsa 1900‑luvun alun Euroopassa ja loivat pohjaa modernille fysiikalle.

- Yleisöluento tarjoaa kiinnostavan näkökulman tieteen historiaan osana laajempaa kulttuurista muutosta ja on suunnattu niin tieteen, kulttuurin kuin historian ystäville, painottaa Moilanen.

Yli 30 vuotta kansainvälistä huipputason opetusta

Jyväskylän kansainvälinen kesäkoulu sai alkunsa vuonna 1991, kun Jyväskylän yliopistossa etsittiin keinoja vahvistaa yliopiston kansainvälistä näkyvyyttä. Jo alusta alkaen kesäkoulun tavoitteena oli tarjota maisteri- ja tohtoriopiskelijoille korkeatasoista opetusta eri luonnontieteiden aloilta. Vuosien saatossa kesäkoulu on kasvanut yhdeksi Suomen tunnetuimmista kansainvälisistä kesäkouluista, jossa on opiskellut yli 7 000 opiskelijaa yli 110 maasta ja opettanut monia satoja arvostettuja tutkijoita eri puolilta maailmaa. Kesäkoulu järjestetään vuosittain, ja sen ohjelma uudistuu joka vuosi ajankohtaisten ja monitieteisten kurssien ympärille.